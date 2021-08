Leipzig

Die erste Frage stellt Harald Pfeifer selbst, um sie umgehend zu beantworten: „Was wird mit Corona? Wir wissen es nicht.“ Die 31. Leipziger Lachmesse findet vom 17. bis 24. Oktober statt, und wie Vernunft und Verstand im Umgang mit der Pandemie sich bis dahin entwickeln, weiß niemand. Fest steht das Programm des Internationalen Humor- und Satirefestivals, und das hat der Vorstand des Lachmesse e.V. nun vorgestellt. Zu dem gehören neben Pfeifer als künstlerischem Leiter Katrin Hart („Botschafterin“), Dörte Waurick (Werbung und Öffentlichkeitsarbeit) und Arnulf Eichhorn, Mitgründer und langjähriger Lachmesse-Geschäftsführer.

132 Akteurinnen und Akteure setzen in 76 Veranstaltungen auf 11 Bühnen der Stadt Satire als Gegengewicht zur Zeit. Einige im Herbst 2020 verschobene Veranstaltungen werden nun nachgeholt. Dazu gehört Puppenspieler Michael Hatzius mit seiner Echse im Kabarett SanftWut. Das habe, sagt Pfeifer, einerseits bei der Planung gebunden. Andererseits gibt es feste Größen, die ohnehin zu den Stammgästen zählen. Natürlich kommen die Kabarett-Kollegen von der Dresdner Herkuleskeule und der Magdeburger Zwickmühle, zeigt Reiner Kröhnert sein neues Programm in der Pfeffermühle, wo die Reihe „Legenden“ fortgesetzt wird. Diesmal moderiert Meigl Hoffmann das Zusammentreffen von Wolfgang Stumph und Wolfgang Schaller.

Fließende Grenzen zwischen Kabarett, Comedy, Clownerie, Travestie, Lesung, Chanson ...

Lachmesse-Team: Arnulf Eichhorn, Katrin Hart, Dörte Waurick und Harald Pfeifer (v. l.) geben im Kabarett SanftWut das Programm des Leipziger Satire-Festivals bekannt. Quelle: AndrßeKempner

Zum ersten Mal in Leipzig sind Legenden-Sohn Johannes Hallervorden als „Der letzte Rauer“, der „einarmige Bandit“ Martin Fromme und die Goldfarb-Zwillinge als „Kleine Koalition“ von Kabarett und Comedy. Die Grenzen sind ohnehin fließend zwischen Kabarett, Comedy, Clownerie, Travestie, Lesung und Chansons. Letztere singt Tim Fischer „Zeitlos“ im Kupfersaal, wo später die Musikshow „In my Sixties“ mit Maren Kroymann & Band zu erleben ist. Und wo „Slam vs. Kabarett“ ausgetragen wird – moderiert von Jonas Greiner.

Der 24-Jährige gilt mit 207 Zentimetern Körpergröße als der größte Kabarettist Deutschlands. Im vergangenen Jahr hat er den Lachmesse-Newcomer-Wettbewerb „Kupferpfennig“ gewonnen. Bei dem steigen diesmal Lea Hieronymus, Fee Brembeck und Jakob Schwerdtfeger aufs Sprungbrett. Wie immer im Academixer-Keller. Weitere Spielstätten bleiben – mit Hausprogrammen neben den Gastspielen – das Central Kabarett mit dem Blauen Salon, Funzel, Pfeffermühle, SanftWut und Academixer. Dazu Moritzbastei, Schauspielhaus und Haus Leipzig.

So mischt sich der Charme der kleineren Bühne mit dem Wunsch, vielen Zuschauern einen Besuch bei Bruno Jonas, Frank-Markus Barwasser oder Gerhard Polt und den Well-Brüdern aus’m Biermos anbieten zu können. „Im Abgang nachtragend“ heißt das Polt-Programm, in dem „unmerklich das Alltägliche zum Unmöglichen wird“ (Pfeifer).

Preis der Lachmesse für Lisa Eckhart

Zu den aus Film, Fernsehen und den Vorjahren bekannten Künstlerinnen und Künstlern aller Altersklassen gehören unter anderem Zärtlichkeiten mit Freunden, Christian Ehring, Ulan & Bator, Sissy Perlinger, Der Tod, Gernot Voltz, Wilfried Schmickler, Sebastian Krämer & Marco Tschirpke sowie Chin Meyer & Robert Griess.

Als Höhepunkte gelten die Klassiker „Ur-Krostitzer Lachmesse-Gala“ und „Jürgen-Hart-Satire-Matinee“. Zur Gala am 23. Oktober im Schauspielhaus präsentiert Carmela de Feo unter anderem Bruno Jonas, Daphne de Luxe und Pigor & Eichhorn. Anke Geißler und Mathias Tretter moderieren die Matinee mit Christian Ehring, Wilfried Schmickler, Gankino Circus und anderen – am 24. Oktober im Haus Leipzig.

Den Lachmessepreis „Leipziger Löwenzahn“ hat 2020 Lisa Eckhart gewonnen. Verliehen bekommt sie ihn zur Eröffnung am 17. Oktober.

Info: Das Internationale Humor- und Satire-Festival findet vom 17. bis 24. Oktober 2021 statt. Wegen der nicht absehbaren Hygieneregeln kann es für Veranstaltungen, die als ausverkauft gelten, kurzfristig trotzdem noch Karten geben: unter anderem auf www.ticketgalerie.de, unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 2181050 und bei den jeweiligen Veranstaltungshäusern. www.lachmesse.de

Von Janina Fleischer