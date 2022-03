Satire-Gastspiele in Leipzig: Mann gegen Mann, Abdelkarim gegen die Welt

Leipzig

Der Titel „Mann gegen Mann“ ist kein einfacher Sprachwitz, sondern die zweifache Wahrheit . Denn Tobias Mann bekommt es in seinem siebenten Programm mit sich selbst zu tun. Es kann für einen Mann sehr schmerzhaft sein, wenn Selbstgespräche außer Kontrolle geraten und zu Hasstiraden ausarten.

Unerbittlicher als alle Kontrahenten in den sozialen Medien geht der Autor, Kabarettist und Musiker mit sich ins Gericht. Es zeigt sich, dass der Mann im Mann schlimmer sein kann als vielfliegende Umweltaktivisten, bestechliche Volksvertreter und kriminelle Ordnungshüter. Am 9. März feiert dieses neue Programm von Tobias Mann Leipzig-Premiere. Mann stand schon auf der Bühne, als er noch gar kein Mann war: mit zwölf Jahren in seiner Heimatstadt Mainz. Seit dem sieht er harmloser aus, als er ist.

Abdelkarim beruhigt sich

Comedian Abdelkarim Zemhoute. Quelle: Henning Kaiser/dpa

Im Kupfersaal kämpft am 10. März Abdelkarim gegen die Welt. Ist die Welt zu schnell, oder ist er einfach zu langsam? Warum verlernen Menschen auf einmal ihre Sprache, wenn sie Kinder kriegen? Antworten sucht er bei sich und bei anderen Menschen.

Der deutsch-marokkanische Comedian hat einst sein Jurastudium abgebrochen, um sich seiner komischen Seite zu widmen. 2007 debütierte er im Kölner Wohnzimmertheater. „Wir beruhigen uns“ heißt sein aktuelles Programm.

Info: Tobias Mann: Mann gegen Mann, Leipzig-Premiere: 9. März, 20 Uhr, academixer-Keller, Kupfergasse 2; Karten gibt es unter Tel. 0341 21787878 und auf academixer.comAbdelkarim: Wir beruhigen uns: 10. März, 20 Uhr, Kupfersaal, Kupfergasse 2, Karten über kupfersaal.de

Von LVZ