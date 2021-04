Satiriker und Menschenfreund: der Autor Matthias Biskupek ist tot

Leipzig

Der Schriftsteller und Literaturkritiker Matthias Biskupek ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 70 Jahren in Rudolstadt an einem Krebsleiden. Damit geht dem kulturellen Diskurs eine wichtige Stimme verloren. Biskupek hat auf Zeitereignisse im Großen wie im Kleinen stets unbestechlich und immer auch heiter reagiert. Wut kam ihm nicht aufs Papier. Erstaunlich war seine Vielfalt. Er war Feuilletonist, Satiriker, Schriftsteller, Kolumnist, Chronist, Lyriker und 30 Jahre lang Kritiker bei der Zeitschrift „Eulenspiegel“. Alles war er mit Hingabe, Sorgfalt und Neugier. Mit Leidenschaft hat er sich auch für das bibliophile Buch verwendet - bei Burgart-Presse in Rudolstadt.

Matthias Biskupek war am Leben und an guten Geschichten interessiert. Früh stand für ihn fest, dass die Literatur sein Arbeitsfeld sein würde. Er schrieb Gedichte und auch Geschichten, rief an der TH Magdeburg den Zirkel schreibender Studenten ins Leben. Nach dem Studium der technischen Kybernetik arbeitete er nach Thüringen und gehörte schnell zur literarischen Szene zwischen Rudolstadt und Jena. 1976 wurde Biskupek am Rudolstädter Theater als Regieassistent engagiert. Drei Jahre später wechselte er als Dramaturg und Texter ans Kabarett „Geraer Fettnäppchen“. Seit 1982 arbeitete er freiberuflich und machte sich in der Poetenbewegung der DDR einen Namen.

Weit über 30 Bücher

Matthias Biskupek hat weit über 30 Bücher geschrieben, Geschichten, Romane, Humoresken, Krimis, Essays, Reisebeschreibungen, Biografien. Er schrieb über Literaten, die DDR, Theater, Kabarett und als „Rentnerlehrling“ schließlich über sich selbst. Er mochte es, Neues auszuprobieren. Als ausgezeichneter Erzähler war er in den Details akribisch. Veröffentlicht hat er bei diversen Verlagen, in überregionalen Zeitungen und der Thüringer Lokalpresse, in der Wochenzeitschrift „Weltbühne“ (später „Ossietzky“) und als Autor der „Literatur Eule“ im „Eulenspiegel“.

Die Art, die Dinge eher heiter zu sehen, machte ihn zu einem angenehmen Gesprächspartner. Matthias Biskupek war in Gesellschaften, Kreisen und Vereinen aktiv, im Friedrich-Bödecker-Kreis, der fürs Lesen bei Schülern wirbt, im Thüringer Literaturrat, im Förderverein Theater Rudolstadt und im PEN-Zentrum Deutschland. Die ganze Vielfalt seines Tuns wurde in den letzten Jahren in seinen Internet-Tagebuch deutlich. Dort hat er erzählt, gespottet, gedichtet und gedacht, geblödelt, informiert oder erinnert. Das Datum seiner letzten Eintragung ist der 3. – 4. März. Danach hatte sein Abschiednehmen begonnen.

Von Harald Pfeifer