Leipzig

Ein frisches Jahr liegt vor uns und kann als Ganzes auch bedrohlich wirken. Darum teilen es die Menschen in zwölf Abschnitte. Manche nach Monaten, andere in Tierkreiszeichen, wieder andere definieren die Zeit zwischen den Brückentagen. Und viele wüssten gern schon jetzt, was genau dieses 2021 ihnen bringen kann und wird. Da helfen wir gern weiter mit einem Horoskop, dessen Seriosität nicht von Glauben oder Aberglauben abhängt, sondern vom Zufall. Nehmen Sie nicht alles 100-prozentig ernst, neun Achtel genügen.

Widder (21. März – 20. April):

Ihre Urlaubsplanungen lassen Ihnen keine freie Minute. Bis Anfang August sind die Autobahnen frei, doch Achtung: Im Mai streiken die Raststätten. Kaufen Sie sich eine Thermoskanne.

Anzeige

Stier (21. April – 21. Mai):

Ihre Wein-Vorräte gehen zur Neige. Ende April will Ihr Stammgastronom den Freisitz öffnen, erlaubt sind nur Einzeltische. Unterstützen Sie ihn, indem Sie im Training bleiben. Helfen Sie auch anderen dabei.

Zwillinge (22. Mai – 21. Juni):

Ihre Lesebrille ist verschwunden. Schon wieder. Ihr Optiker macht Ihnen ein Sonderangebot. Achten Sie unbedingt auf das Kleingedruckte. Ach so, das können Sie ja nicht lesen. Schade.

Krebs (22. Juni – 22. Juli):

Sie vermissen Kulturveranstaltungen als Spiegel der Gesellschaft. Warum schauen Sie beim Rasieren nicht in ein Buch? Oder schreiben Sie selbst eins. Die Leipziger Buchmesse ist ja erst Ende Mai.

Löwe (23. Juli – 22. August):

Sie wirken politikverdrossen. Am 26. September haben Sie die (Bundestags-)Wahl. Sollten Sie sich verwählen, bleiben Sie bitte trotzdem in der Leitung. PS: Lüften nicht vergessen.

Jungfrau (23. August – 22. September):

Für Sie haben die Goldenen Zwanziger nun wirklich begonnen. Ihre Haare werden allerdings grau und nicht silber. Freuen Sie sich auf die Bronzehochzeit. Vorsicht: Ihre Platin-Kreditkarte ist bald voll.

Waage (23. September – 22. Oktober):

Sie warten vier Wochen auf eine Impfung und verpassen dabei die Fußball-EM. Macht nichts. Ihr Fitness-Studio ist weiter für Sie da, wählen Sie zwischen Stream und Telefonkonferenz. Fax geht auch.

Skorpion (23. Oktober – 22. November):

Am 23. Juli öffnet die Schule für einen Tag. Ihre Kinder entwickeln zu Hause Aggressionen. Zeigen Sie ihnen Senecas Schriften zur Selbsterziehung. Bestehen Sie darauf, dass sich Leere mit h schreibt.

Schütze (23. November – 20. Dezember):

Der Klimawandel raubt Ihnen die Energie und verdirbt die Atmosphäre. Protestieren Sie, aber malen Sie Ihre Transparente mit Lebensmittelfarben (vegan). Rechnen Sie mit dem wärmsten Jahr des Tages.

Steinbock (21. Dezember – 19. Januar):

Sie löschen versehentlich das Internet und können nicht mehr googeln, wie gendergerechte Sprache im Moment korrekt geschrieben wird. Archivieren Sie zur Sicherheit ein paar der wichtigsten Z/ei:ch_en*.

Wassermann (20. Januar – 18. Februar):

Sie sehen blass aus. Die elektronische Patientenakte sitzt ihnen im Nacken, liegt Ihnen im Magen, lastet auf Ihren Schultern. Merken Sie es selbst? Dennoch: Finger weg von Massage-Apps.

Fische (19. Februar – 20. März):

Zu viele Vorsätze bringen Sie ins Schwimmen. Lassen Sie los oder tragen Sie Schwimmflügel. Wenn Sie nach den Sternen greifen, immer daran denken: Die erreichbaren sind Seifenblasen.

Von Janina Fleischer