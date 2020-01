Schaubühne Lindenfels wird Rummelplatz, Reitarena und Skiloipe

Leipzig

Nein, keine Sorge: Bei aller Gentrifizierung des Leipziger Westens wird die Schaubühne Lindenfels jetzt trotzdem nicht in einen Fitnesstempel oder so umgebaut. Es ist nur ein kleiner Themenschwerpunkt, mit dem die Kulturbühne die Spaßgesellschaft wiederbelebt:„Fun & Games“ steht diese und kommende Woche als Überschrift über drei Abenden.

Los geht es Donnerstag und Freitag mit einem Gastspiel der Schweizer Tänzerin und Choreographin Lea Moro. Ihr Stück „Fun!“ soll durchaus Vergnügen bereiten, zugleich fragt Moro aber „nach der Herstellbarkeit von Spaß“. Fünf Darstellerinnen, Darsteller und eine Musikerin arbeiten sich in einem imaginierten Freizeitpark von einer Attraktion zur nächsten.

Getanzter Dressurritt

Paul Hess: „Totilas“. Quelle: Lena Meyer

Am Dienstag dann geht es in einer Doppelvorstellung um besagte „Games“, um Spiele, genauer: um Sport. Der Tänzer, Choreograph und Schauspieler Paul Hessbildet mit Original-TV-Kommentar die tragische letzte Kür des Wunderhengstes Totilas von 2015 nach, der wegen eines Knochenödems danach in Rente trabte. Noch im selben Jahr erhielt Hess für das Stück bei der Euro-Scene die Auszeichnung als bestes deutsches Tanzsolo.

Hommage an eine Skilangläuferin

Marco D’Agosti: „First Love“. Quelle: Alice Brazzit

Im Anschluss stellt der italienische Performer Marco D’Agostindas olympische 15-Kilometer-Freistilrennen der Skilangläuferin Stefania Belmondo nach. Sie gewann 2002 in Salt Lake City die Goldmedaille. „First Love“ lautet die Überschrift dieser Hommage an ein Idol.

Donnerstag und Freitag, 16./17. Januar, je 19.30 Uhr: „Fun!“ mit Lea Moro, am Freitag danach Werkstattgespräch. Dienstag, 21. Januar, 20 Uhr „Games“ mit Paul Hess und Marco D’Agostin – alles in der Schaubühne Lindenfels, Karl-Heine-Straße 50, Eintritt je 15/9 Euro

Von mwö