Schaubühne und Naturkundemuseum errichten „Sperrgebiet“ auf dem Leuschnerplatz

Selten ist ein Sperrgebiet so offen zugänglich. In den ersten drei Teilen ihrer gemeinsamen Reihe „Expedition 4x6“ haben die Schaubühne Lindenfels und das Leipziger Naturkundemuseum bereits Wildwuchs, Polareis und die Tiefsee in einen begehbaren Kubus gesperrt. Seit dem Wochenende ist die vierte Installation eröffnet: „ Sperrgebiet“. Die Künstlerin Elisabeth Schiller-Witzmann hat das Objekt erstmals nicht vor dem Naturkundemuseum in der Lortzingstraße, sondern auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz aufgebaut. Für Museumsdirektor Ronny Maik Leder passt das Ambiente bestens zum Thema: „Ein Platz,der brach liegt“, sagt er.

„Ein Platz mit Zukunft“, findet René Reinhardt, künstlerischer Leiter der Schaubühne. So gesehen ist der Kubus ein Gruß an die Vergangenheit. Denn, so hat Reinhardt es auf eine Erklärtafel am Kunstwerk geschrieben: „Es provoziert die Frage: Was bleibt von der Umwelt, wenn der Mensch mit ihr fertig ist?“

Verschollene Pflanzen

Schiller-Witzmann hat ein Tableau aus Landschaftsrechtecken konstruiert. In der Mitte schimmert eine Ölpfütze, drumherum ausgetrocknete Böden und Brocken, die aussehen, als wären sie vergiftet. An den Gitterwänden des Kubus hängen Holzschnitt-Drucke von Juliana Marquez Villacís. Ausgestorbene Pflanzen, die hierzulande früher heimisch waren: Danziger Nachtkerze, Gewöhnliche Kornrade, Flachs-Seide. „Verschollene Pflanzen“ werden sie in dem Projekt genannt.

Sperrgebiete entstehen auf verschiedene Weise, hob Leder bei der Eröffnung am Wochenende hervor: verstrahlte Gebiete, verminte Felder, Tagebaulöcher. Aber auch Naturschutzgebiete sind für Menschen gesperrt. Der Leuschnerplatz ist ein gutes Beispiel, wie auch mitten in der Stadt ein Sperrgebiet entstehen kann. Zwar kein verbotenes Gelände, aber es gab lange Zeit kaum einen Grund, hier zu verweilen.

Umzug des Naturkundemuseums geplant

Jetzt aber schon. Der Kunst sei Dank. Und wenn der Stadtrat Mitte September den Plan bestätigt, dass das Naturkundemuseum hier seinen neuen Standort erhält, wird der Platz bald dauerhaft nicht mehr wie ein Sperrgebiet wirken. Der Mensch fängt wieder an, die Umwelt hier zu verändern. „Das Museum zieht hoffentlich bald nach“, sagt Reinhardt von der Schaubühne. Der Kubus ist schon dort.

Die Installation auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz ist bis November frei zugänglich. Am 19. September ist von 10 bis 18 Uhr ein Aktionstag geplant.

Von Mathias Wöbking