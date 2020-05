Schauspiel-Intendant Enrico Lübbe: „Unser kultureller Auftrag wächst“

Leipzig

Der Betrieb läuft wieder am Schauspiel Leipzig – aber ganz anders als vor der Corona-Schließung. Zu den künstlerischen Teams gehören jetzt geschulte Mitarbeiter, die auf die Hygieneregeln wie Mindestabstände achten. Enrico Lübbe war beim Probenauftakt seines Hauses dabei.

Es wird wieder geprobt. Wie läuft es?

Am Montag haben die Proben zu „The Big Sleep“ in der Residenz begonnen, am Dienstag zu „Beach House“ in der Diskothek, eine Koproduktion mit dem Deutschen Theater Berlin. Wir hatten zum Glück vorgearbeitet und ein Probenkonzept entwickelt, das von der Unfallkasse bereits vor zwei Wochen genehmigt wurde. An Vorschriften wie zum Beispiel Abstandsregeln, halten sich alle, um endlich wieder arbeiten zu dürfen, denn die Sehnsucht, irgendwann wieder vor Publikum zu spielen, ist groß. Am härtesten trifft es „Medea“, weil der Probenbetrieb schon drei Wochen lief und nun uminszeniert wird. Es ist leichter für die Produktionen, die jetzt bei Null anfangen.

Haben Sie keine Sorgen, dass der künstlerische Anspruch leidet?

Ich habe alle Regie-Teams gefragt, ob sie sich die Arbeit unter diesen Bedingungen vorstellen können. Denn man darf sich nicht in die Tasche lügen, und im Probenprozess auf eine Rückkehr in die Normalität schielen. Die Inszenierungen müssen unter den aktuellen Voraussetzungen funktionieren. Dabei kann durchaus der Punkt eintreten, an dem man die Produktion auf Eis legt, bis sie so aufgeführt werden kann, wie es künstlerisch vertretbar ist.

Thomas Ostermeier, Leiter der Berliner Schaubühne, sprach von „Theater zum Abgewöhnen“, das unter Hygienebedingungen möglich sei. Man sei aber vorbereitet, „wenn die Politik uns zwingt“. Dann kam in der letzten Woche der gehetzt wirkende sächsische Beschluss, die Theater zu öffnen. Fühlen Sie sich gedrängt?

Die Kommunikation war etwas unglücklich. Wenn man am Dienstag sagt, ihr könnt am Freitag spielen, irritiert das vor allem das Publikum. Wir mussten vielen erklären, welcher Vorlauf nötig ist. Und dass wir noch lange nicht wieder in den normalen Repertoirebetrieb starten können. Von der Stadt aber haben wir früh signalisiert bekommen, dass wir in eigener Verantwortung und eigenem Tempo das umsetzen sollen, was möglich ist.

Was ist möglich mit Blick auf die Besucherzahl?

Wir haben 670 Plätze im großen Saal, kommen bei Einhaltung der Abstandsregeln von eineinhalb Metern aber auf maximal 108 Besucher. Einen normalen Repertoirewechsel wird es da nicht geben können. Wenn man allein an den Aufwand denkt, ein Bühnenbild auf- und abzubauen, führt das zu der Überlegung, eine Produktion an mehreren Abenden hintereinander zu spielen.

Lassen sich die finanziellen Folgen abschätzen?

Das Schauspiel hatte zu Beginn des Jahres eine sehr hohe Auslastung, aber jetzt brechen neben den Ticketerlösen die Einmietungen und die Einnahmen aus Festivaleinladungen weg. Bis Saisonende rechnen wir mit einem Einnahmeverlust von circa 300 000 Euro, wenn es bis Jahresende so weitergeht, summiert sich das auf bis zu 800 000 Euro.

Wird durch die Krise die gesellschaftliche Rolle von Theater neu austariert? Ulrich Khuon, Präsident des Deutschen Bühnenvereins, bezeichnete Theater als systemrelevant.

Theater ist zumindest demokratierelevant. Es muss, das ist einer seiner Grundansprüche, eine gesellschaftliche Rolle spielen. Dass die Pandemie zu Besinnung und dauerhafter Entschleunigung führt, wie es manchmal formuliert wird, glaube ich nicht. Ich fürchte, die sozialen Konflikte und Verteilungskämpfe werden sich verschärfen. Damit wächst unser kultureller Auftrag, den ich gern annehme.

Die Produktion „k.“, während der Schließung gespielt und verbreitet über eine Videokonferenz-Plattform, war eine künstlerische Antwort auf die Corona-Isolation. Wie wurde das Projekt im Haus reflektiert?

Ich bin stolz auf die Gesamtleistung des Teams, das einen neuen künstlerischen Zugriff gefunden hat. Das Medien-Echo war riesig. Aber es war auch mit einem nicht zu ahnenden Aufwand und nervenzehrenden Proben mit dem Kopfhörer vor dem Rechner verbunden. Vielleicht wachsen aus solchen Formaten Impulse für das Theater, ersetzen können sie es nicht.

Kommenden Dienstag wollen sie den Spielplan für 2020/21 vorstellen. Ist Planung überhaupt möglich?

Ich habe die Hoffnung, dass sich die Sprunghaftigkeit der jüngsten Zeit legt. Mit stabilen Rahmenbedingungen kann man umgehen. Die Grundkonzeption für die Saison stand schon vor Corona, und jetzt müssen wir anpassen. Das betrifft auch Wiederaufnahmen: „Gott des Gemetzels“ bekommt man sinnvoll uminszeniert, ein Abend wie „Meister und Margarita“, der bisher nur einmal gezeigt wurde, nicht. Das wäre künstlerisch nicht zu vertreten. Man muss, was sehr schmerzhaft ist, einfach warten.

Von Dimo Rieß