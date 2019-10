Schauspiel-Intendant Enrico Lübbe inszeniert in der Oper Wagners „Tristan und Isolde“

Leipzig

Am 5. Oktober feiert in der Oper Leipzig Richard Wagners„Tristan und Isolde“ Premiere, die 1865 uraufgeführte und mitten in der Arbeit am „Ring“ entstandene „Handlung in drei Aufzügen“ des in Leipzig geborenen Komponisten. Es dirigiert der Generalmusikdirektor-Intendant Ulf Schirmer, Regie führte Enrico Lübbe, seit 2013 Intendant des Schauspiels Leipzig und seit einigen Jahren auch als Opern-Regisseur erfolgreich.

Finden Sie das plausibel, was die beiden da auf der Bühne machen, denken und fühlen?

Am Ende schon. Und weil ich das plausibel finde, ist es für mich auch eine Oper mit einem guten Ausgang.

Zur Galerie Enrico Lübbe inszeniert Wagners „Tristan und Isolde“ in der Oper Leipzig, die Titelpartien singen Daniel Kirch und Meagan Miller, am Pult vor dem Gewandhausorchester steht Ulf SChirmer.

Tristan erliegt den Folgen einer Verletzung und Isolde sinkt, ebenfalls tot, deutlich später über seinem Leichnam hernieder. So sieht das klassische Opern-Happy-End eigentlich nicht aus.

Aber nur, wenn man den Tod wörtlich nimmt.

Tot ist tot – da gibt es doch eigentlich wenig Diskussionsbedarf.

Bei Wagner schon – zumal in „Tristan und Isolde“. Hier ist der Tod eine Metapher, steht er für das, wo die beiden immer hingewollt haben, für einen Ort oder eine Zeit oder einen Zustand, das, wo Tristan und Isolde fern von Konventionen nur für sich und ihre Liebe leben können.

Das hätten sie allerdings schneller haben können.

Das stimmt – so ist das halt mit der Erzählzeit des Musiktheaters, die für einen Sprechtheatermann mitunter ganz schön hart ist. Eigentlich könnte die Geschichte am Ende des ersten Aktes zu Ende sein: Tristan und Isolde trinken das, was sie für den Todestrank halten, geben sich der Erfüllung hin, glauben, dass sie es bereits geschafft haben – aber dann holt die reale Zeit sie wieder ein.

Was meinen Sie mit „die reale Zeit“?

Das Leben. Das, wovor sie fliehen. Die Tagwelt mit all ihren Zwängen. Die Zeit, die auch dem Sprechtheater am ehesten noch verwandt ist, weil hier auch äußerlich etwas geschieht, „Tristan und Isolde“ in sehr konkreten Situationen als Kammerspiel funktioniert. Große Teile des ersten Aufzuges spielen in dieser Zeit, im zweiten ist sie noch wichtig, um später dann sehr weit zurückzutreten.

„Die Oper hat mich zweieinhalb Jahre beschäftigt“

Und die andere Zeit?

Das ist die Ebene des Überzeitlichen, des Visionären, des Philosophischen, die Nachtwelt, und die hat mich am längsten beschäftigt als Regisseur.

Wie lange haben Sie sich denn überhaupt beschäftigt mit dieser Oper ohne nennenswerte äußere Handlung, die Wagner selbst „Handlung in drei Aufzügen“ nannte?

Seit rund zweieinhalb Jahren weiß ich, dass ich sie an der Oper Leipzig inszenieren werde – und im Grunde hat mich dieses Musikdrama die ganze Zeit über beschäftigt, länger als so ziemlich jedes andere Stück. Auch und vor allem wegen der unterschiedlichen Zeiten.

Und wie bringen Sie die nun auf der Bühne auseinander?

Oder zusammen! Das ist natürlich auch eine Frage der Bühnenbildsetzung: Wir spielen in einer Art Schiffswrack, in einer Art Seenlandschaft. Das eröffnet die Möglichkeit, für die Kammerspiel-Augenblicke sehr konkret und realistisch zu werden, in den Szenen jenseits der Zeit aber auch eine Anderwelt zu bespielen.

Das Bühnenbild soll helfen, die unterschiedlichen Zeiten darzustellen. Quelle: Volkmar Heinz

Dass Sie mit dem Kammerspiel als Theater-Regisseur umgehen können, versteht sich von selbst. Aber wie arbeiten Sie in dieser Anderwelt? Verlassen Sie sich da auf die Opernerfahrung der Sänger?

Zumindest hilft sie mir. Während ich in den realen Teilen die Zügel ziemlich straff halte, was die Sänger dankbar annehmen. Da ist schon sehr genau geführt und gearbeitet. Dafür lasse ich sie anderswo deutlich lockerer. Im dritten Aufzug beispielsweise – der wirklich sehr herausfordernd ist.

Fürs Publikum?

Hoffentlich nicht! Nein, vor allem für den Tristan. Diese 40 Minuten, während derer er tödlich verwundet auf Isolde wartet, das ist wirklich irrsinnig schwer zu singen und zu spielen. Da bin ich als Regisseur erst einmal gut beraten, wenn ich auf den Sänger höre, um herauszubekommen: Was geht da für ihn überhaupt szenisch?

„Wer was wann und wo und wie fühlt und denkt, das alles sagt die Musik“

Und dann gibt es ja immer noch die außerordentlich mitteilsame Musik ...

Die teilt tatsächlich wahnsinnig viel mit: Wer was wann und wo und wie fühlt und denkt, das alles sagt die Musik, alle Gänge, alle Zusammenhänge – sie stehen in der Partitur. Sich dagegen zu wehren, das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn, weil es sozusagen das Wesen von Wagners Musiktheater ist. Und ich glaube, es würde mir auch gar nicht gelingen, mich dagegen zu wehren.

Die Informationsflut der Leitmotive birgt allerdings auch die Gefahr der Dopplung, dass die Inszenierung also nur das zeigt, was die Musik ohnehin schon erzählt.

Das entspräche nicht meinem Verständnis von Regie.

Wann kam denn bei Ihrer Inszenierungsarbeit die Musik ins Spiel?

Von Anfang an war sie im Spiel. Anders geht das bei Wagner gar nicht.

Und wie kam sie ins Spiel?

Zunächst als Klavierauszug, später aber auch auf Tonträger.

Nicht nur für den Regisseur spielt die Zeit eine enorme Rolle, sondern auch für den Dirigenten: „Tristan und Isolde“ kann deutlich unter dreieinhalb Netto-Stunden dauern, aber auch über viereinhalb. Haben Sie mit Ulf Schirmer über Zeit- und Tempo-Fragen gesprochen?

Ja. Wir haben uns getroffen und ausführlich ausgetauscht. Er war allem gegenüber sehr offen, sieht die Bedürfnisse von Dramatik ähnlich wie ich und versteht Oper im wirklich umfassenden Sinne als Musiktheater. Was Herrn Schirmer sehr beschäftigt in der Musik des „Tristan“, ist eine hohe Form von Kontemplation.

Vorspiel bei geschlossenem Vorhang

Die Musik beginnt schon vor dem Theater: Das Vorspiel ist für viele so etwas wie der heilige Gral der Sinfonik. Wagner wollte es bei geschlossenem Vorhang gespielt wissen, viele Ihrer Kollegen inszenieren es trotzdem.

Ich nicht – aber nicht, weil ich diese Musik als Heiligtum sehen würde oder nur, weil Wagner es so wollte.

Sondern?

Weil ich es für wichtig und richtig halte: Hier erzählt die Musik so viel, so viel Unsagbares auch, das würde ein Inszenieren des Vorspiels nur verkleinern.

„Tristan und Isolde“ an der Oper Leipzig: Premiere am 5. Oktober, 17 Uhr, Vorstellungen: 12. Oktober, 10. November, 14. März, 1. Juni; Karten (23 bis 91 Euro) gibt es unter anderem in der Ticketgalerie Leipzig (LVZ-Foyer, Peterssteinweg 19; Barthels Hof, Hainstraße 1), unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 2181050, unter 0341 1261261 sowie an der Opernkasse.

Von Peter Korfmacher