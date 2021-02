Leipzig

Drei Inszenierungen nimmt das Schauspiel Leipzig ab Freitag in sein Streaming-Programm auf: „Brennende Erde“, „Fluss, stromaufwärts“ und „Die Ermüdeten oder Das Etwas, das wir sind“. Alles Stücke, die an der Zweitbühne Diskothek entstanden sind. Der Ort, an dem das Schauspiel eine enge Zusammenarbeitet mit Dramatikerinnen und Dramatikern pflegt. „Ein Gedanke war auch, die jungen Autorinnen und Autoren jetzt zu unterstützen“, sagt Intendant Enrico Lübbe. „Durch das Streaming entstehen Einnahmen.“

Zugleich zeigen die Streams, dass das Ausmisten begonnen hat. Die drei Produktionen werden aus verschiedenen Gründen nicht mehr aufgenommen und jetzt online abgespielt. „Fluss, stromaufwärts“ von Alexandra Pâzgu etwa hat Regisseur Gordon Kämmerer noch turbulenter als sonst inszeniert: Das Publikum wird zum Teil der Partygesellschaft – Mindestabstände und eine Corona-konforme Uminszenierung scheinen unmöglich.

„Maria Stuart“ sucht Weg an die Schulen

Außerdem ist längst ein Produktionsstau entstanden. „Wir haben 13 geplante Premieren auf Halde, die nicht stattfinden konnten“, sagt Lübbe. Und seit dem 18. Januar läuft der Probenbetrieb. Die Produktion „Vater“ steht kurz vor der Generalprobe. „Das Schloss“ und „Die Kunst der Wunde“, ebenfalls ein Auftragswerk, befinden sich im Prozess.

Weitere Produktionen des Repertoires werden nicht mehr auf die Bühne zurückkehren können. Darunter wohl die Komödie „Der nackte Wahnsinn“ im großen Saal oder Schillers „Maria Stuart“, was auch Schulstoff ist. Das Schauspiel strebt hier den direkten Weg in die Schulen an, will einen digitalen Mitschnitt und theaterpädagogische Begleitung anbieten.

Irritationen aus Dresden und Berlin

Jetzt entstehende Produktionen und die Premieren und Wiederaufnahmen des Herbstes denken Hygienekonzepte mit, einschließlich der Abstände auf der Bühne. „Wir könnten einen gut gefüllten April-Spielplan anbieten“, sagt Lübbe. Das Haus sei vorbereitet, gegebenenfalls schnell wieder zu spielen. Zuletzt hoffte die Kultur rund um Ostern auf eine Öffnung. „Aber die letzten Tage haben viele Irritationen erzeugt“, sagt Lübbe und spielt an auf die Debatte um neue Vorgaben für den Inzidenz-Wert und die Aussagen des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU), der den Osterurlaub für unmöglich erklärt.

Lübbe fordert klarere Kriterien, um Planungssicherheit zu bekommen. Über den Schritt des einfachen Abfilmens müsse es jetzt hinausgehen, so Lübbe. „Bereits jetzt sind unsere Streamingprojekte personal- und zeitintensiv. Wenn wir diese digitalen Formate weiterentwickeln und ausbauen wollen, dann sind zusätzliche Investitionen und langfristige Planungen nötig.“ Für die Inszenierung von Lukas Rietzschels „Widerstand“, die Premiere ist für Mai geplant, will Lübbe auf ein hybrides Konzept für Bühne und den digitalen Raum setzen.

Vorerst bleibt nur Online-Theater: Die Auseinandersetzung mit der Geschichte des Braunkohleabbaus „Brennende Erde“ (ab 19. Februar im Stream). „Fluss, stromaufwärts“, Siegerstück des Exil-DramatikerInnenpreises 2018 (ab 26. Februar). Und das schon 2015 uraufgeführte „Die Ermüdeten oder Das Etwas das wir sind“ (ab 4. März) von Bernhard Studlar. Hier gerät die erwachsen gewordene Generation Golf in der Regie von Claudia Bauer unter das Brennglas.

Streams und Karten über www.dringeblieben.de; Link und Infos auf www.schauspiel-leipzig.de

Von Dimo Rieß