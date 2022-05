Leipzig

Die Aufblas-Architektur der steril weißen Guckkastenbühne ist immer beides gleichzeitig: Hüpfburg und Gummizelle, Sprungbrett und Treibsand, sicherer Boden und bedrohliche Bodenlosigkeit. Von den Ritzen werden fünf Figuren geboren und wieder verschluckt, sie springen und purzeln, balancieren und straucheln, fallen und stehen wieder auf in „Die Kunst der Wunde“ von Katja Brunner, eine Auftragsarbeit des Schauspiel Leipzig. Am Samstagabend war Uraufführung in der Diskothek.

Anna Brandstätter hat diese Bühne eingerichtet, auf der man mit kindlicher Freude am liebsten mitturnen will. Was zwar nicht geht, aber im übertragenen Sinn sind alle dabei, weil der Abend in einem Stimmen-Kaleidoskop Positionen einer heterogenen Gesellschaft einfängt. Die Bühne, man kann sie in diesem Gesellschafts-Kontext vielleicht auch als Sozialstaatsmetapher verstehen. Ein in die Jahre gekommenes System, das abfedert und auffängt und zugleich durch implizite Erwartungen lähmt und erstickt.

Beschreibungsgewitter ohne feste Rollen

Anne Cathrin Buhtz, Denis Grafe, Eidin Jalali, Dirk Lange und Katharina Schmidt hasten in der Inszenierung durch ein Beschreibungsgewitter ohne feste Rollen. Und versuchen sich tapfer an der Unmöglichkeit, ein komplettes Bild unserer Gegenwart zwischen den Nahkampf-Arenen Spielplatz, Arbeitsplatz und Wohnzimmer zu zeichnen, zwischen bürgerlicher Kernfamilie und Rechtsterrorismus. Zwischen einem als Gefängnis empfundenen Alltag mit den ewigen Vergleichen, die man zu anderen zieht, und Freiheitsvisionen in Gestalt von Sabbaticals.

Katharina Schmidt (l.), Anne Cathrin Buhtz und Dirk Lange (liegend) in „Die Kunst der Wunde“ am Schauspiel Leipzig. Quelle: Rolf Arnold

Das spielt das Ensemble konzentriert, versucht zumindest punktuell Figuren herauszuarbeiten aus der Textmasse. Gelungene Konturen blitzen auf, zum Beispiel wenn Katharina Schmidt mit viel Witz durch Alltags-Überforderung gedüngte Aggression spielt. Doch die Tendenz zum aufzählenden Spiegelstrich-Theater lässt sich dadurch nur abmildern.

„Schlaf Kindlein schlaf“

Der Staat ist gemacht „aus jenen, die auf Gullideckel pinkeln, weil keine Immobilie verfügbar, aus Immobilienhaien, aus Sea Worlds mit Schwerthaien“, heißt es. Die Lohnarbeit ist gemacht „aus Wolfsburg und dem Landeskriminalamt Niedersachsen“, heißt es. Die Erziehung ist gemacht aus „Schlaf Kindlein schlaf“, heißt es. Der Text wiederum ist gemacht aus Aufzählung, Assoziation und Anspielung, aus Zitaten von Rainald-Grebe-Songs bis zu behördlichen Verbotsschildern. Und aus der Hoffnung, dass irgendjemand, im besten Fall ein Theater, einen Weg durch die Zeilen findet, der dann als roter Faden gelten könnte. Was Regisseurin Katrin Plötner mit ihrem Team recht ordentlich gelingt mit konzentriertem Spiel, gut rhythmisierten Sprechparts, choreografischen Elementen, die den Inhalt mit einiger Komik unterstützen.

Brunner hat in Leipzig vor fünf Jahren mit ihrem Stück „Geister sind auch nur Menschen“ überzeugt. 2013 erhielt sie den Mülheimer Dramatikerpreis. Die aktuelle Auftragsarbeit nun scheint oberflächlich an Elfriede Jelinek geschult, an deren assoziativ verdichteten Gegenwartsanalysen und Gewissensbefragungen. Auch an mit dem Fangnetz eingeholten Zitaten, an Wortspielchen, bei denen man oft genug nicht weiß, ob sie schon Raffinesse oder noch Plattitüde sind.

Bauschige Kostümen zwischen Strampel- und Kampfanzug

Plötner setzt das mit entindividualisierten Figuren um. Die fünf Schauspieler stecken in infantil wirkenden, bauschigen Kostümen zwischen Strampel- und Kampfanzug, ein bisschen Krankenhaus-Sterilität kommt hinzu (Kostüme: Johanna Hlawica). Buhtz, Grafe, Jalali, Lange und Schmidt werden zu Projektionsflächen gesellschaftlicher Positionen. Mit viel Gefühl für den Sprachrhythmus und manchmal fast clownesken Choreografien in der kaum Halt gebenden Aufblasbühne gelingen schöne Theatermomente. Der aufzählende, abgehackte Gedankenfluss lässt sich als Stilmittel durchaus begründen, wenn man darin die digital perforierte Gegenwart mit ihren Ablenkungen heraushören will.

Aber man vermisst den Fokus in diesem inhaltlich entgrenzten Unterfangen. Das große Gesellschafts-Kaleidoskop wirkt eher beliebig als analytisch. Positionen entstehen, werden aber kaum ergründet, verhandelt, in Bezug gesetzt. Auch das Leitmotiv – ein atmender Fels, dem ein medizinisches Team den Puls fühlt – hilft wenig dabei, das Profil des gedanklich ausfransenden Abends zu schärfen, bricht den Abend aber poetisch auf, wenn das Ensemble lauscht am kissenhaften Bühnenboden, der sich wie ein atmender Bauch zu heben und zu senken scheint. Eine mythische Fels-Metapher, die sich als Gegenpol zur rationalen Welt stellt.

Info: Weitere Termine: 6. Mai, 20 Uhr, Schauspiel Diskothek; www.schauspiel-leipzig.de

Von Dimo Rieß