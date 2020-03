„Meister und Margarita“-Premiere zwischen Diskurs und Frivolität

Leipzig

Ein schwarzer Kater tänzelt über die Bühne. Im überlagernden Videobild drängen sich der Meister und Margarita mit Eifer und Zärtlichkeit um die Schreibmaschine. Ein Bild, das auf den Erfinder dieser Figuren verweist. Michail Bulgakow diktierte Teile seines Romans „Meister und Margarita“ seiner Frau. Derweil beginnt Christin Nichols zum elegischen Live-Sound (für den sie mit Paul Pötsch verantwortlich ist) zu singen: „I’m a creator, I’m a destroyer.“ Erschaffen und Zerstören, darum geht es. In der Eröffnungsszene bei der Premiere von „Meister und Margarita“ am Samstagabend im ausverkauften Schauspiel Leipzig zieht Claudia Bauer mit ihrer Ästhetik kunstvoller Verdichtung in die Romanwelt.

Die Haus-Regisseurin, mit „Süßer Vogel Jugend“ in diesem Jahr wieder zum Berliner Theatertreffen eingeladen, bringt mit der Romanhandlung und einem Gegenwarts-Diskurs zwei Ebenen zusammen. Sie feiert den Stoff in seiner Frivolität und seiner satirischen Schärfe. Fließend wechseln die Erzählfäden zwischen Pontius Pilatus, dem Roman im Roman, und dem Moskauer Geschehen. Dynamisch flirren Plastikplanen auf und ab, zugleich Video-Projektionsflächen, zwischen denen sich der Dichter Besdomny, überreizt und fahrig gespielt von Julius Forster, wortwörtlich verliert. Berlioz’ vorhergesagter Tod bringt ihn in die Psychiatrie.

Der Kopf in der Discounter-Tüte

Die Straßenbahn durchtrennt Berlioz’ Hals, was der Abend als Erzählstrecke einfügt – aber Kater Behemoth (Roman Kanonik) trägt den Kopf in Anspielung auf Lars Eidingers Luxustasche im Discounter-Beutel auf die Bühne. Und legt damit schon einen Pfad zur späteren Gegenwartsdiagnose.

Denn parallel zur Handlung des mit Faust-Bezügen gespickten Gesellschafts-Porträts des stalinistischen Moskaus der 30er-Jahre klopft der Abend den Stoff auf seine heutige Gültigkeit ab. Dafür bricht die Inszenierung die Handlung auf, fallen Schauspieler aus der Rolle oder verkehrt sich die Schaurichtung. Licht gleißt in den Saal, und Tilo Krügel schleudert hinreißend überspitzt leere Kritiker-Phrasen Richtung Publikum: „Das glaube ich nicht.“ Oder: „So stellt man doch kein Publikum dar.“ Hinzu kommt: Bühnenbildner Andreas Auerbach hat die Bühne mit Leuchter und Täfelung als konsequente Fortführung des Saales konzipiert. Die Grenze zwischen der Illusion auf der Bühne und der vermeintlichen Realität des Zuschauerraumes hebt sich auf.

Kurz: Es geht immer wieder um die Frage, was wir glauben wollen – und damit um das, was Wahrheit im Rahmen der gesellschaftlichen Konvention sein darf. Der Abend diagnostiziert Entzauberung des Alltags und zieht überraschende Parallelen zwischen bürokratischen Gängelungen in der Sowjetunion und einer rationalitätshörigen Gegenwart in vorauseilender Selbstgängelung durch Askese.

Dirk Lange, der als sardonischer Woland überragt, bringt das mit einem auf den österreichischen Philosophen Robert Pfaller gestützten Fremdtext auf den Punkt. Was bleibt vom Leben ohne Glaube an den Rausch? Lange: „Magie am Arsch.“

Ratio domestiziert den Rausch

Wenn Ratio den Rausch domestiziert, dann macht sie vor der Liebe nicht halt. Konsequent entzaubert der Abend die oft überhöhte Verbindung zwischen Margarita und dem Meister. Julia Preuß enthüllt Margarita letztlich als egoistisch motiviert mit dominierendem Ich-Bezug. Im Roman des Meisters erkennt sie sich vor allem selbst. „Schreib ihn mir neu“, herrscht sie den Meister an, als das Manuskript vernichtet scheint.

Als Vorsitzender des Hauskomitees drängt Wenzel Banneyer mit elektronisch hochgeregelter Stimme und absurder Gestik auf Einhaltung der Gesetze. Eine äußerst komische Satire auf bürokratische Dogmen. Trotz solcher Szenen fällt der Abend im Schlussdrittel auseinander. Hier noch schnell der Kugelhagel auf den unverwundbaren Kater, dort das Geld im Varieté aus der Konfetti-Kanone. All jene Vorkommnisse, die mit der hilflosen Begründung „Massenhypnose“ erklärt werden, um das eigene Weltbild nicht infrage stellen zu müssen.

Der Teufelsball malt zwar das Leiden der Margarita aus, die ausschweifende Opulenz des Romanabschnitts widersetzt sich aber einer Entsprechung auf der Bühne. Der Schwung ist weg, der Erzählfaden faserig. Insgesamt bleiben jedoch die dichten Theaterbilder der ersten Hälfte, eine gute Ensemble-Leistung und vor allem der klug und pointiert ins Heute gezogene Diskurs im Gedächtnis. In den Applaus mischen sich Bravo-Rufe.

Von Dimo Rieß