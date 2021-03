Leipzig

Ein System aus Schnell- und Selbsttests soll den Weg zurück in den Alltag ermöglichen – auch in den Theateralltag. Am Schauspiel Leipzig wird der Probenbetrieb durch ein internes Testzentrum gesichert. Verwaltungsdirektor Daniel Herrmann spricht im Interview über die Erfahrungen, kritisiert das Fehlen einer Testinfrastruktur im Freistaat und erwartet keinen Publikumsverkehr vor Ende April.

Sie testen intern seit Januar, warum?

Wir wollten verhindern, dass das damals noch hohe Infektionsgeschehen zu uns hineinschwappt. Wir testen deshalb die Beschäftigten im bühnennahen Bereich, von den Schauspielerinnen und Schauspielern bis zu den Souffleusen, die keine Möglichkeit haben, dauerhaft eine Maske zu tragen. Dieser Schutzmechanismus ist auch psychologisch wichtig, um den Mitarbeitern zu zeigen, dass wir uns um ihre Sicherheit kümmern. Über das DRK haben wir Mitarbeiter aus dem Abenddienst zu Hygienehelfern und Testern ausbilden lassen. Mit diesem medizinisch angelernten Fachpersonal testen wir seitdem regelmäßig zweimal pro Woche.

Wie ist das Ergebnis?

Bei durchschnittlich 40 Tests pro Woche haben wir innerhalb von sechs Wochen erst einen positiven Fall gehabt. Es betraf ein externes Produktionsteam in der Residenz. Nach geltenden Regeln erfolgte die Quarantäne und wir haben das Gesundheitsamt eingeschaltet.

Die Testfinanzierung trägt das Haus?

Ja, ein Test kostet derzeit 8,60 Euro. Wir haben auch die Ausbildung der Abenddienst-Mitarbeiter finanziert. Für den Abenddienst haben wir uns entschieden, weil dieser Personenkreis in der Pandemie regelmäßig durch das Raster fällt. Zumeist handelt es sich um Studenten oder Rentner, die als geringfügig Beschäftigte kein Kurzarbeitergeld beziehen. So können wir wenigstens einen Teil des Verdienstes einiger Mitarbeiter absichern.

Was leisten die Hygienehelfer?

Sie betreuen die Proben, achten auf Abstände, Masken und Desinfektion von Oberflächen. Fünf Hygienehelfer haben wir zu zertifizierten Testpersonen qualifizieren lassen. Dadurch können wir Tests über den Apothekengroßhandel bestellen. Wir verfügen momentan über ausreichend Tests für unsere Teststation. Die Selbsttestversorgung scheint hingegen zum Engpass zu werden.

Auf Schnell- und Selbsttests ruhen die Hoffnungen für weitere Öffnungsschritte. Wie ist Ihre Strategie?

Wir fahren zweigleisig. Alle Kultureigenbetriebe haben größere Selbsttest-Kontingente über eine Sammelbestellung der Stadt geordert. Ebenso sind wir auf dem freien Markt aktiv. Für ein, zwei Wochen ist die kostenlose Testpflicht gesichert, danach muss der Nachschub fließen. Unser kleines Testzentrum ist nicht für 100 oder 200 Mitarbeiter ausgelegt.

Testpflicht ohne ausreichend Tests, wohin kann das führen?

Die Tests, auch die obligatorischen, stehen laut Coronaschutzverordnung des Freistaates unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Tests ließen sich aussetzen, wenn sie nicht erhältlich sind. Aber wir haben nicht so viel Mühe und Geld in Konzepte investiert, um uns darauf zurückzuziehen. Von kostenlosen Selbsttests für unsere Mitarbeiter wollen wir nicht abrücken.

Welche Chance sehen Sie für Publikumsverkehr mit Selbsttests?

Lockerungen zu erlauben und gleichzeitig einem steigenden Infektionsgeschehen Rechnung zu tragen, führt teilweise zu unlösbaren Situationen. Eine eingespielte öffentliche Testinfrastruktur besteht derzeit nicht einmal für den Schulbetrieb. Wir brauchen klare Regelungen, wie Testnachweise aussehen. Es ist keine digitale Lösung in Sicht, eine App, um Ergebnisse einzutragen. Es ist unklar, wie Manipulationen verhindert werden können. Einlasskontrollen mit Testnachweisen werden sicher aufwendiger, sollten durch die zu Beginn einer Öffnung geringere Besucherkapazität aber möglich sein.

Mit welchen Kapazitäten rechnen Sie?

Bei Mindestabständen von einem Platz, jede zweite Reihe bleibt dann komplett frei, rechnen wir mit circa 170 Zuschauern. Voraussichtlich wird auch am Platz eine Maskenpflicht gelten. Aus ökonomischer Sicht ist es natürlich schwierig, bei 20 oder 30 Prozent Auslastung ein so großes Haus zu betreiben.

Kristallisiert sich trotz Unwägbarkeiten eine Öffnungs-Perspektive heraus?

Der Austausch mit der Stadt und den anderen Eigenbetrieben ist eng. Mit Blick auf die Vorlaufzeit vor allem der größeren Häuser hatten wir eine Öffnung um Ostern ins Auge gefasst. Jetzt stellt sich die Frage, in welche Unsicherheit man sich begeben will. Es bringt nichts, ständig Gas und Bremse zu wechseln. Wir wissen nicht, wie schnell der Freistaat eine Testinfrastruktur aufsetzt. Eine Entspannung der Pandemie-Situation deutet sich nicht an. Ich glaube ehrlich gesagt nicht an eine realistische Öffnungsperspektive vor Ende April.

Planen Sie, den digitalen Raum bis dahin neu zu bespielen?

Ich bin überrascht, wie gut unsere jüngsten Streams aus den Repertoire-Produktionen der Diskothek angenommen wurden mit bisher rund 500 Zuschauern trotz Bezahlschranke. Das zeigt uns das Interesse. Bei den ausstehenden Produktionen planen wir Digitalformate mit. Wir müssen uns darauf einstellen, dass uns die pandemische Situation in Wellen auch in der kommenden Spielzeit begleitet.

Zur Person Daniel Herrmann ist seit Beginn des Jahres 2016 Verwaltungsdirektor und 2. Betriebsleiter am Schauspielhaus Leipzig. Der 47-jährige Jurist arbeitete nach seinem Studium in Leipzig zunächst zehn Jahre in leitender Funktion im Personalbereich nationaler und internationaler Firmen und im Anschluss als Berater für die städtische Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig. Herrmann stammt aus Thüringen und hat drei Kinder.

Von Dimo Rieß