Mit Markus Bothes angepasster „Medea“ aus der Corona-Pause

Leipzig

Nach der beinahe dreimonatigen Zwangspause wegen der Corona-Pandemie nimmt das Schauspiel Leipzig am 12. Juni den Spielbetrieb wieder auf – unter Corona-Bedingungen. Dazu Intendant Enrico Lübbe in einer Mitteilung seines Hauses: „Alle haben Sehnsucht, endlich wieder vor Publikum zu spielen. Es entstehen momentan drei neue Produktionen, die den Corona-Schutzmaßnahmen für den Probenbetrieb entsprechen. Auch unser Konzept für den Publikumsverkehr wurde nun vom Gesundheitsamt für gut befunden und ermöglicht uns eine Rückkehr in den Spielbetrieb.“

Spezielles Hygiene-Konzept

Den Start macht am nächsten Freitag die Premiere „Medea“ von Euripides in der Regie von Markus Bothe. Die Produktion sollte ursprünglich Ende März ihre Premiere erleben und wurde nun unter Corona-Bedingungen neu geprobt. Zur Premiere dieser Fassung am 12. Juni wird der Große Saal in der Bosestraße mit geringerer Sitzplatzkapazität und einem speziellen Hygiene-Konzept für den Publikumsverkehr geöffnet. Es folgen weitere „Medea“ Aufführungen am 13. und 14. Juni sowie am 11. und 12. Juli.

Anzeige

Residenz startet eine Woche später neu

Auch die Spielstätte Residenz nimmt den Spielbetrieb wieder auf. Eine Woche nach der „Medea“-Premiere erblickt dort am 19. Juni die Produktion „The Big Sleep“ der drei Artists in residence Alisa Hecke, Julian Rauter und Andi Willmann das Licht der Bühnenwelt. Die drei realisieren bereits seit 2013 gemeinsam interdisziplinäre Projekte zwischen Performance und Installation, die sich aus Theater, Medienkunst und Architektur speisen.

Weitere LVZ+ Artikel

Polen , Europa – und darüber hinaus

Am 7. Juli schließlich haben in der Residenz Lina Majdalanie und Rabih Mroué mit ihrer Produktion „Last but not last“ Premiere, die ebenfalls bereits für Ende März angekündigt war. Diese Arbeit setzt sich auseinander mit „den politischen Veränderungen in Polen, die auf umfassendere Entwicklungen in europäischen Gesellschaften, und darüber hinaus, zu verweisen scheinen“.

Beide Residenz-Produktionen sind im Juni und Juli mit Folgevorstellungen zu erleben.

Tickets für die Junivorstellungen gibt es ab sofort online. Die Tageskasse ist ab dem 8. Juni wieder geöffnet. Über die Modalitäten der Kaufpreis-Erstattung abgesagter Eigenveranstaltungen informiert das Schauspiel Leipzig auf seiner Webseite unter: www.schauspiel-leipzig.de. Die Kasse ist telefonisch und per E-Mail erreichbar: 0341 1268168 und besucherservice@schauspiel-leipzig.de

Von kfm