Schauspiel Leipzig schaut mit „Beach House“ auf eine sinnentleerte Gesellschaft

Warum bekommen wir nicht, was uns verdammt nochmal zusteht? Ronny spuckt diesen Satz durch die Zähne. Ein Satz, aufgeladen mit Schmerz, mit Verzweiflung, mit der so oft enttäuschten Erwartung eines jungen Lebens, endlich selbst an der Reihe zu sein, wenn das Glück verteilt wird. Es steht ihm zu. Das Beach House. So stand es doch auf dem Los.

Der Dramatiker Dorian Brunz schaut in „Beach House“, eines der drei Gewinnerstücke der Autorentheatertage Berlin 2020, auf die Verliererseite der Gesellschaft, auf die Abgehängten. Auf die Zwillinge Ronny und Taylor und ihre an Rheuma leidende Mutter Frau Schmetterling. Der Mensch kann vieles erdulden, aber er braucht ein Motiv, das tröstet und trägt. Würde durch Proletarier-Stolz. Die christliche Jenseitserwartung. Oder den amerikanischen Traum vom Aufstieg. Was bleibt, wenn diese Motive erloschen sind? Ronny klammert sich an ein Glückslos, wie an einen Strohhalm: Vier Wochen Beach House in Florida.

Mit dem Kopf durch die Wand

In strohhalmdünnen Leuchtstäben (Bühne: Ramallah Aubrecht, Lichtdesign: Carsten Rüger) steht das Beach House in der Schauspiel Diskothek. Die Andeutung von Architektur. Nicht mehr als ein Luftschloss, ahnt man, umgeben auf beiden Längsseiten von der Zuschauerpodesterie. Das Schauspiel hat die Uraufführung als Partnertheater der Autorentheatertage im Herbst 2020 in Berlin mit Hausregisseur Philipp Preuss inszeniert, am Samstagabend fand die vielfach verschobene Leipzig-Premiere statt. In der Mitte des Hauses sitzt Frau Schmetterling auf dem Boden. Von Anna Keil wunderbar entrückt gespielt, die Schmerzen der verkrüppelten Hand im Jetzt, die Gedanken in der Vergangenheit. Um sie herum kreisen wie Satelliten Ronny (Felix Axel Preißler) und Taylor (Julia Preuß).

Julia Preuß und Felix Axel Preißler (links)in Beach House. Quelle: Rolf Arnold

Ronnys Blick unter den langen Haaren wirkt so leer wie herausfordernd. Seiner Körpersprache ist diese Mit-dem-Kopf-durch-die-Wand-Haltung eingeschrieben. Nur kann er sich schon das Los auf dem Rummel nicht leisten, prostituiert sich dafür. Ein Einsatz, der viel zu hoch ist, um den Betrug im vermeintlichen Gewinn anzuerkennen. Die teuflische Kraft der Abwärtsspirale ist entfacht.

Glaubwürdig ambivalent

Taylor gibt sich Mühe, ihre Verletzlichkeit unter einem schroff rotzigen Auftreten zu verbergen. Ihr Geschäftsmodell: Freundschaft gegen Geld. Fernando (Tilo Krügel in Absatzschuhen), ein schmieriger Produzent, hat angebissen und torkelt über die Bühne. Alles durchweg glaubwürdig konstruierte und in ihrer Ambivalenz sehr gut gespielte Figuren. Auch die Erfolgreichen sind innerlich leer.

Wie im Teilchenbeschleuniger kollidieren die Hoffnungsmotive. Frau Schmetterling verwechselt ihr Leben mit dem Abba-Song „Fernando“ und klammert sich an die Ideale der lateinamerikanischen Revolution. Der Fernando im Stück verkauft Emotionen medial als Ersatz für echtes Leben. Ronny glaubt an das materielle Heil, an das Leben im Beach House.

Die Inszenierung dringt zu den unsichtbaren Zerstörungskräften einer Gegenwartsgesellschaft vor, der der Sinn abhanden gekommen ist. Und stellt die wachsende Spur der Zerstörung an den Figuren aus. Oft mit feinen Details, wenn Ronny nur noch repetitiv „echt“ krächzt, obwohl keiner mehr weiß, was hier noch echt sein soll. Wenn alles bunt blinkt, dann nur verführerisch wie in der Spielhalle. Das Beach House, „das lassen wir uns nicht kaputt machen“, sagt Ronny. Dass es längst ihn kaputt gemacht hat, zeigt das Finale mit Projektionen auf über Köpfe gestülpte Tüten, unter denen die Luft schwindet.

Von Dimo Rieß