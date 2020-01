Schauspiel Leipzig überzeugt Theatertreffen-Jury mit „Süßer Vogel Jugend“

Leipzig

Claudia Bauer und das Schauspiel Leipzig sind zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Die Jury wählte „ Süßer Vogel Jugend“ unter die zehn bemerkenswertesten Produktionen seit Januar 2019. Bauer stellt den amerikanischen Traum in Tennessee Williams’ Südstaatendrama als düstere Farce aus. Der „besondere Charme“ der Inszenierung, so die Jurybegründung, bestehe darin, dass keiner über die eigene Niederträchtigkeit und die der anderen im Zweifel bleibe. „Diese unbedingte Ehrlichkeit kann man sich leisten, weil alle schon längst die Hoffnung aufgegeben haben, irgendjemand anders als durch brutale Gewalt oder rücksichtslose Erpressung zu beeinflussen.“

Es ist die dritte Einladung des Schauspiel Leipzig zum Theatertreffen unter der Intendanz von Enrico Lübbe nach der Koproduktion „Oratorium“ von She She Pop im vergangenen Jahr und Claudia Bauers „89/90“ 2017. „Ich freue mich sehr für unsere Hausregisseurin“, sagte Lübbe. „Das ist eine großartige Bestätigung für ihre Arbeit und für einen besonderen Zugriff auf Tennessee Williams’ Klassiker, der bewusst ein Schauspielensemble in den Mittelpunkt stellt.“

Die Inszenierung mit starken, atmosphärisch aufgeladenen Bildern, steht wieder am 31. Januar, 23. Februar und 14. März auf dem Spielplan des Schauspiels. Florian Steffens spielt Chance Wayne und Anita Vulesica, die als Gast ans Haus zurückkehrt, schlüpft in die Rolle der Alexandra del Lago.

Das 57. Berliner Theatertreffen findet vom 1. bis 17. Mai statt. Erstmals gilt eine Frauenquote von mindestens 50 Prozent. Eingeladen sind das Schauspielhaus Bochum mit Sandra Hüller als Hamlet, das Deutsche Schauspielhaus Hamburg, das Schauspielhaus Zürich, das Deutsche Theater Berlin, die Münchner Kammerspiele und drei Koproduktionen: ein Tanzstück von Florentina Holzinger, ein Stück über Tourette-Syndrom von Rimini Protokoll und „Die Kränkung der Menschheit“ von Münchner Kammerspielen, HAU, Kampnagel und Mousonturm.

Von Dimo Rieß