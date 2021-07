Leipzig

„Wie lange wollen Sie eigentlich noch alle so verarschen?“ Pierre fragt es André. Und die Zuschauer fragen es sich vielleicht Anfangs auch. André ist die Hauptfigur in Florian Zellers Stück „Vater“, und er ist ein Sympathieträger in Tilo Krügels Inszenierung in Spielstätte Diskothek am Schauspiel Leipzig. Am Samstag war Premiere.

André ist verwitwet, seine Tochter Anne will mit ihrem neuen Freund Pierre nach London ziehen. Doch es fällt ihr schwer, ihren Vater in Paris zurückzulassen, denn er zeigt Zeichen von Vergessen und Verwirrung, müsste vielleicht in ein Heim. Immer wieder vermisst er seine Uhr, glaubt sie gestohlen. André kommt die Zeit abhanden und damit jede Struktur. Den Zuschauern ergeht es ähnlich, wenn der alte Mann plötzlich bei Anne und Pierre wohnt, die behaupten, nie vorgehabt zu haben, nach London zu ziehen, und dann aber doch dort leben, lange schon.

Würde ist wichtiger als Wahrheit

Anna Keil als Anne und Bernd-Michael Baier in der Rolle des André. Quelle: Rolf Arnold

Von diesen Irritationen lebt das Stück des 1979 geborenen französischen Dramatikers Florian Zeller, das 2012 uraufgeführt, vielfach gespielt und ausgezeichnet wurde. Die Verfilmung „The Father“ war 2021 in sechs Kategorien für den Oscar nominiert und hat ihn als bestes adaptiertes Drehbuch bekommen sowie Anthony Hopkins für die Hauptrolle.

Bernd-Michael Baier spielt den Vater in Leipzig als starke Persönlichkeit, dessen Rückfälle ins Kindliche der Hilflosigkeit geschuldet sind, wenn er bemerkt, „dass mit mir irgendwas Seltsames passiert. Als hätte ich kleine Löcher.“ Er gerät in Wut darüber, die Orientierung zu verlieren. Sobald er nach Halt sucht, greift er ins Leere.

Krügel, selbst Schauspieler am Haus, zeigt ihn nicht schwach, nie im Pyjama und nicht gedemütigt von übergriffiger Fürsorge Fremder. Sondern erschüttert und überfordert von der Verunsicherung. Zu der trägt Tochter Anne (Anna Keil) bei, deren dunkelhaariges Pendant Julia Zabolitzki als Laura dem Vater zur Hand gehen soll. Der sieht in Laura seine andere Tochter Elise, trügerische Erinnerung. Für sie nimmt er sich die Freiheit, Tänzer gewesen zu sein oder Zauberer. Dass er Ingenieur war, korrigiert Anne. In Andrés täglich neuer Gegenwart aber wiegt Würde schwerer als Wahrheit.

Hermann Hesse spricht über das Glück

Gegenspieler in diesem Punkt ist Pierre, den Thomas Braungardt mit latenter Boshaftigkeit spielt, die ihre Ursache in Ungeduld hat, Unverständnis und auch Eifersucht, solange Freundin Anne gefangen ist zwischen Sorge, Traum vom Vatermord und schlechtem Gewissen.

Die Inszenierung verzichtet auf Illustration. Es gibt keine Möbel, die André nicht wiedererkennen könnte. Es genügt, sich selbst nicht mehr zu kennen. Klänge und Videoprojektionen verweisen auf Bedrohung und Verwirrung, Hermann Hesse spricht vom Band über das Glück, das er in der Kindheit verortet: „Denn zum Erleben des Glückes bedarf es vor allem der Unabhängigkeit von der Zeit und damit von der Furcht sowohl wie von der Hoffnung.“

Regisseur Tilo Krügel setzt auf einen selbstbewussten „Vater“

Ein zum Schluss eingeblendete Achtzeiler von Wolfgang Herrndorf passt gut, es hätte seiner jedoch nicht bedurft. Die Konzentration auf das Verhalten der Menschen, wenn ihre Räume schrumpfen, ist überzeugend genug. Krügel lässt die Komik mancher Sätze überspielen und streicht das Sentimentale, betont vielmehr das Selbstbewusstsein des von allem Vertrauten zurückgelassenen Vaters, dessen Angst der Aggression weicht, wenn er nicht mehr weiß, wo ihm der Kopf steht. Dann faltet er Mäntel und Jacken zum letzten Gepäck.

Auch Agathe MacQueens Kostüme dienen der Reduktion auf Zugehörigkeiten – farblich markiert. Statt einer Bühne hat sie einen Raum freigeräumt, der über den Köpfen eine zweite Ebene findet, auf der über André hinweg gesprochen wird. Schräg in diesen Raum gesetzt, nicht ganz im Dunkel und nicht ganz im Licht, erlebt das Publikum einen schleichenden Beginn und ein Ende ohne Donnerschlag. So zögert es nach knapp anderthalb Stunden vor dem langen Applaus, in den sich schließlich Juchzer mischen.

Kurz vor Schluss öffnet sich der Raum zur Realität, gibt – von Läden und Gardinen befreit – den Blick auf den Dittrichring frei. Autos fahren vorbei. André fragt: „Und wer bin nun eigentlich ich?“

Info: Die Vorstellung am 10.7., 20 Uhr, ist ausverkauft, eventuell gibt es Restkarten an der Abendkasse der Diskothek, Schauspielhaus, Bosestraße 1; www.schauspiel-leipzig.de

Der Raum öffnet sich, André (Bernd-Michael Baier) schaut in die Stadt. Quelle: Rolf Arnold

Von Janina Fleischer