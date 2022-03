Leipzig

„Breaking the Spell“ heißt die kommende Veranstaltungsreihe in der Residenz des Schauspiel Leipzig. Einen Zauber oder Fluch also gilt es zu brechen, der sich als gedanklicher Ausgangspunkt grob auf die Schlagwörter Kapitalismus und Patriarchat zurückführen lässt – und wie sie gesellschaftliche Wirklichkeit formen.

Marta Keil, Co-Kuratorin des Projekts und Leitungsmitglied des Performing Arts Institute in Warschau, stand zu Projektbeginn stark unter dem Eindruck der Proteste gegen die verschärften Abtreibungs-Gesetze in Polen. „Weibliche Körper wurden wieder auf eine gewisse Weise mit Hexen gleichgesetzt, mit Körpern, von denen eine Gefahr ausgeht“, sagt Keil. Gleichzeitig stand die Frage im Raum, wie man sich vernetzt in Zeiten der Pandemie.

„Strände“ und „Steine“

Marta Keil ist Co-Kuratorin des Schwerpunkts „Breaking the Spell“ in der Leipziger Schauspiel-Residenz. Quelle: Danuta Keil

Und Vernetzung steht jetzt im Mittelpunkt des mit „Feministische Performance und Praktiken des Zusammen-Seins“ überschriebenen Schwerpunkts. Gefragt wird, wie diese Praktiken künstlerische Ergebnisse beeinflussen. „Wir sind nicht vom akademischen Diskurs geleitet, sondern vom Ansatz des Handelns“, sagt Residenz-Leiter Thomas Frank. „Der Fokus liegt auf dem Miteinander und wie eine Beziehung zum Publikum aufgebaut wird.“

Begleitend ist Ivana Müllers „Notes“ (bis 1. April) zu sehen, eine Art Installation, die auf einem gemeinsam ausgewählten Buch basiert. In diesem Fall der Gedichtband „Strände. Warum sie mich kalt lassen“ von Wanda Coleman, den mehrere Künstlerinnen nacheinander gelesen und mit Anmerkungen versehen haben. Das Buch soll „zu einem Körper des Austausches“ werden.

Stefanie Wenner, Professorin für Angewandte Theaterwissenschaft, lädt zum Spaziergang „Steine gegen Natur“ (27. März) ein, um die künstlichen Grenzen zwischen Natur und Kultur einzureißen.

Leipzig-Premiere für „Body of Knowledge“

Samara Hersch zeigt in „Body of Knowledge“ (Leipzig-Premiere am 8. April) ein theatrales Telefonat. Acht Jugendliche sind von Zuhause mit dem auf zwölf Personen reduzierten Publikum verbunden, um intime Themen von Lust bis Zukunftsangst zu besprechen. Das Stück tourt seit 2019 und wird erstmals auf Deutsch mit Leipziger Teenagern produziert.

Neben der Residenz sind die Kammerspiele München, das Performing Arts Institute Warschau und das Kunstencentrum Vooruit Gent beteiligt. Überall treten lokale Künstlerinnen hinzu, die wiederum mindestens an zwei Orten gastieren. „Dadurch kommt es zu neuen Begegnungen, gleichzeitig wird Kontinuität gewahrt“, sagt Frank.

Neben Müllers Installation und Herschs Leipzig-Premiere sind in der Residenz fünf Doppelabende zu sehen. Immer geht es um neue Erfahrungen, Perspektiven auf die Welt und vor allem Formen des Austauschs. „Unser Ziel ist es, Feminismus nicht nur als Kampf für Frauenrechte zu begreifen, sondern als Praxis der täglichen Arbeit“, sagt Keil.

Info: „Breaking the Spell“, Schauspiel Residenz (Spinnereigelände), ab 24. März, 20 Uhr; Kartentelefon: 0341 1268168; alle Termine: www.schauspiel-leipzig.de

Von Dimo Rieß