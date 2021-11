Leipzig

Es ist nur ein kleiner, ein floskelhafter Satz zumal. Aber er liefert das perfekte Motto für diesen Theaterabend – und darüber hinaus: „Man muss bestimmte Zeiten überstehen.“ Zu hören war der Satz auf der Bühne der Diskothek, der kleinen Spielstätte am Schauspiel Leipzig. Dort wurde am Freitag „Hotel Pink Lulu“ uraufgeführt, inszeniert von Pia Richter.

Für sein Stück „Hotel Pink Lulu“ hat der 1981 in München geborenen Autor Emre Akal 2020 den Exil-Dramatikerinnenpreis der Wiener Wortstätten erhalten. Seit 2018 wird dieser Preis in Kooperation mit dem Leipziger Schauspiel vergeben. Prämiert und in Folge uraufgeführt werden neue Theatertexte, die sich, wie es auf der Website heißt, im weitesten Sinne mit den Themen Identität, Integration, Interkulturalität und dem Leben zwischen Kulturen“ auseinandersetzten.

Gebeutelte Menschen als gepimpte Avatare

„Hotel Pink Lulu“ führt in ein virtuelles Seelen-Wellness-Refugium; ist ein digitales Therapiezentrum im World Wide Web, eine bunt-fidele, von irgendeinem „staatlichen Überbrückungsprogramm“ subventionierte und kreierte Ersatzwelt, in der von ihrem realen Dasein gelangweilte oder (des dramatischen Effektes wegen) bevorzugt gebeutelte Menschen als nach ihren Wunschvorstellungen gepimpte Avatare in den schönen Schein fliehen.

Um dort dann – wenig überraschend – auch nur eine Sinnsucher-Prosa zu sprechen, die sich von der Sehnsucht nach Gefühlsechtheit über ironische Hintersinnigkeiten à la „Vielleicht ist Gott das Internet“ bis zur sozialkritischen Analogie spannt. Und ja, auch die Wiener-Wortstätten-Anforderungen werden im „Hotel Pink Lulu“ korrekt bedient: Es haben Gäste mit Migrationshintergrund eingecheckt.

Pseudo-Extravaganz der Kostüme

Im dramaturgischen Aufbau didaktisch wie ein Pixel-Bert-Brecht bewegt sich Akals Stück sprachlich ganz auf Linie gängiger Gegenwartsdramatik: Gendergerecht, rhythmisch zwischen Flach- und Schnappatmung taumelnd, Denkklischees rezipierend und in einer poetischen Imaginationsarmut gefangen, die auf ihre Art gut zum Personal dieses Stückes passt.

Zur Inszenierung ebenso. Wohl auch ein wenig notgedrungen kapriziert sich Regisseurin Pia Richter darauf, das siebenköpfige Darstellerensemble vorrangig chargieren zu lassen. Was die putzigen Bällebad-Wannen und Rutschen, die Julia Nussbaumer (Bühne, Kostüme) auf die Spielfläche baute, erleichtern. So wie im Gegenzug die Pseudo-Extravaganz der Kostüme (schrill bunt, gern Latex) dabei hilft, dass auch die zwei, drei emotionaleren Monologe samt des eigentlich ja durchaus berührenden Sehnsuchtssatzes „Ich hätte gern meine eigene echte Lebensgeschichte“ weitgehend in affektiert gekünstelter Konventionalität erstarren.

Instantsprache, Instantfiguren, Instantinszenierung. „Die Ersatzwelt“ ist der Untertitel zu „Hotel Pink Lulu“. Als Ersatztheater ließe sich bezeichnen, was auf der Bühne zu erleben ist. Dass das Ganze nur knapp 85 Minuten dauert, ändert nichts an der Tatsache, dass man auch diese Zeit überstehen muss.

Von Steffen Georgi