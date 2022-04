Leipzig

Mehr als sechs Stunden Programm, 13 Acts, fast 8000 verkaufte Karten. So viel zu den nackten Zahlen der „Schlagernacht des Jahres“, die am Samstag in der Arena Leipzig gefeiert wurde. Ein Event, das in dieser Form – als riesige Gaudi mit Bierkonsum im locker fünfstelligen Literbereich und ganz viel maskenloser Nähe vor der Bühne – in den vergangenen zwei Jahren völlig unmöglich gewesen wäre. Und das zeigte, dass sie unter der Marke „Schlager“ inzwischen so einiges versammelt.

Oli P. wärmt die Menge mit Humor auf

Wie man’s nun auch sieht: Die Entscheidung, Oli P. den Abends eröffnen zu lassen, war keinesfalls die schlechteste. Denn auch wenn kein virtuoser Sänger, wie seine Interpretationen von „1000 und 1 Nacht“ oder „Lass die Sonne in dein Herz“ bewiesen, so brachte der 43-Jährige doch eine erfrischende Portion (Selbst-)Ironie auf die Bühne, etwa als er zum Playback-Solo mit einem Gummi-Saxophon ansetzte. Denn der Oli, der „spielt das Saxophon wie kein Zweiter – eher wie ein Dritter“.

Diese Art von Humor ließ der Rest des Abends allerdings weitestgehend vermissen. Der anschließend auftretende Mickie Krause versuchte es noch mit aus der Zeit gefallenem Humor à la Fips Asmussen („Wie heißt ein chinesischer Bergsteiger? Hing-am-Hang!“), gab unter anderem „Schatzi, schenk mir ein Foto“ oder die schamlos chauvinistische Nummer „Geh mal Bier holen“ zum Besten und läutete einen Abschnitt der Show ein, in dem der aus den Boxen polternde Dauer-Viervierteltakt das Blut des Publikums zum Kochen brachte – zu erkennen an der ein oder anderen Polonaise, die sich durch die Menge schlängelte.

Stereoact („Die immer lacht“) präsentierten dann unter anderem ihr nagelneues Cover von „Abenteuerland“, ein Bassmonster, das die Schönheit dieses Songs gnadenlos verschlingt. Außerdem dabei: Anna-Maria Zimmermann, Sonia Liebing und Jürgen Drews, von denen Letzterer trotz salzsäulenartiger Performance für die meiste Stimmung sorgte.

Münchener Freiheit spielt sogar live

Kaum noch trauen wollte man seinen Augen und Ohren, als plötzlich eine echte (!) Band auf der Bühne stand, die tatsächlich live spielte: Die Münchener Freiheit lieferte mit „Tausendmal Du“ oder „Herz aus Glas“ nicht nur einen musikalischen Kontrapunkt zum Rest des Programms, Sänger Tim Wilhelm setzte mit Worten und einer Friedenstaube auf dem Shirt auch ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine.

Nino de Angelo brachte anschließend ordentlich Stimmgewalt auf die Bühne, Matthias Reim ließ seinen Sohn Julian den Warm-upper für sich machen, und mit Team 5ünf, bestehend aus mittelalten Herren wie Marc Terenzi und Jay Khan (ehemals US5), die sich auf deutsche Coverversionen von 90er Jahre Boyband-Erfolgssongs spezialisiert haben, bot dieser Abend auch noch ein nostalgisches Kuriosum. Gegen Mitternacht dann der Zapfenstreich einer Sause, die einen am nächsten Morgen durchaus angeschlagen zurückließ. Wenn nicht aufgrund des Alkohols, dann doch zumindest wegen der Dauerbelastung des Trommelfells.

Von Christian Neffe