Schlagerstar der 50er Jahre: Brigitte Rabald ist in Leipzig gestorben

Leipzig

Seit mehr als einem halben Jahrhundert sang Brigitte Rabald nicht mehr öffentlich, hatte sich aus dem Showgeschäft zurückgezogen, war nur noch Gattin des Komponisten und Orchesterleiters Alo Koll (1910–1984) und Mutter einer Tochter und eines Sohnes. Dennoch: die Fans blieben. Selbst in den zurückliegenden Jahren erhielt sie noch schriftliche Bitten um Autogramme. Dabei hatte sie sich doch im Laufe der Jahrzehnte auch verändert. So konnte es passieren, dass man bei unterschiedlichen Anlässen eine heitere, humorvoll plaudernde alte Dame namens Koll traf, die bald durchblicken ließ, dass sie Brigitte Rabald gewesen sei. Während bei Älteren die Augen zu glänzen begannen, konnten Jüngere mit dem Namen nichts anfangen.

Ohren- und Augenweide

85jährig hat sich nun die einst umjubelte Schlagersängerin – wie erst jetzt bekannt wurde – am 2. September im Stadtpalais der Seniorenresidenz am Clara-Zetkin-Park, wo sie seit zwei Jahren lebte, von der Welt verabschiedet. Dabei war die gebürtige Markkleebergerin zwischen 1955 und 1965 mit den Rundfunktanzorchester unter Kurt Henkels und Walter Eichenberg sowie mit Bands, die ihr Mann oder Fips Fleischer dirigierten, eine Ohren- und Augenweide.

Entdeckt wurde die junge Dame, die bei der HO (Volkseigene Handelsorganisation) lernte, im nicht mehr existierenden Tanz-Saal des Forsthauses Raschwitz. Für ihre Stimmbildung und Atemtechnik war Käthe Brinkmann, die Mutter von Frank Schöbel, verantwortlich. Der Rundfunk, Auftritte auf der Agra, auf der Parkbühne, in der Kongresshalle sowie im späteren Haus der heiteren Muse und beim aufkommende Fernsehen machten sie schnell bekannt und populär. In dem Defa-Film „Star mit fremden Federn“, in dem Werner Peters – Wolfgang Staudtes unsterblicher „Untertan“ – eine Doppelrolle spielte, sang sie den Gerd Natschinski Hit „Bist du’s oder bist du’s nicht“.

Leser der „Jungen Welt“ wählten sie 1955 zur Schlagersängerin des Jahres

Einer ihrer Lieblingsfilme war „Musik, Musik, Musik!“. Sie sang Titel ihres Mannes, der für sie komponierte, aber auch Schlager von Michael Jary, Heino Gaze, Werner Bochmann oder Heinz Gietz. Sehr bekannt waren „Heimweh“, „Die Bimbam-Bimbam-Bina“, „Ach Fips“, „Das Herz einer Frau“, „Habanera“, „Ich warte so auf dich“ oder „Ich brauche soviel Zärtlichkeit“. Die Leserinnen und Leser der „Jungen Welt“ wählten sie 1955 zur Schlagersängerin des Jahres.

Brigitte Koll lebte mit ihrer Familie in Leipzig-Stötteritz, ehe sie mit ihrem Mann nach Aachen, in dessen Geburtsstadt zog, in der er auch gestorben ist. Für die einstige Künstlerin wurde danach Florida zur neuen Heimat, ehe sie 2000 nach Deutschland zurückkehrte. In der Gohliser Trufanowstraße hatte sie eine schöne Wohnung, die sie aus Altersgründen aufgeben musste.

„Playback kannten wir nicht“

Ihr Lebensfazit gestand sie in einem ihrer seltenen Interviews: „Ich habe ein wundervolles Leben hinter mir und habe gern gesungen. Playback kannten wir nicht. Live war eben live! Aber die Jahre gehen nicht spurlos an einem vorüber. So ist das Leben, und man muss es mit Witz und Humor genießen. Das Einzige, was mich wirklich traurig macht, ist, dass ich nicht mehr Autofahren darf.“

Die Sängerin, die medienscheu war, wird auf eigenem Wunsch im engsten Familienkreis verabschiedet. Auf Youtube, wo viele ihrer Erfolge zu hören sind, bleibt sie für immer jung.

Von Rolf Richter