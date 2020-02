Schlicht überwältigend: Szenisches Chorprojekt „Über.Leben!“ in der Leipziger Peterskirche

Leipzig

Das Wort: „Erinnerungskultur“ wird ja gern im Mund geführt. Zumal zu Jahrestagen. Doch wie kann man Erinnerung „kultivieren“, wenn das zu Erinnernde in seiner Grausamkeit alle Vorstellung überschreitet? Immer noch, immer wieder. Wie jetzt auch „Über.Leben!“ zeigte. Ein szenisches Chorprojekt der Oper Leipzig anlässlich des 75. Jahrestags der Befreiung von Auschwitz-Birkenau. Am Donnerstag wurde es in der Peterskirche aufgeführt. Am Freitag (14.2.) ist es erneut zu erleben.

Das Unvorstellbare vorstellbar machen

Vom „Monster Erinnerung“ spricht der israelische Autor Yishai Sarid. In Roman „Monster“ lässt er einen jungen jüdischen Ich-Erzähler als Tour-Guide Schulklassen und Touristen durch verschiedene Konzentrationslager führen. Doch die Arbeit, das Unvorstellbare vorstellbar zu machen, geht an dem Mann nicht spurlos vorbei. Das Monströse des Holocaust zerfrisst als „Monster Erinnerung“ sein Innerstes.

Mehr Forcieren als Nuancieren

Sarids Text liefert den dramaturgischen Faden, an dem sich die gut 100-minütige „Über.Leben!“-Inszenierung entlang bewegt. Den Tour-Guide aus dem Roman gibt in der Peterskirche der im Programm als „Erzähler“ deklarierte Schauspieler Christian Intorp. Und um es vorsichtig zu formulieren: Man wäre besser beraten gewesen, hätte man Intorp tatsächlich einfach nur erzählen lassen. Beherrscht – und zugleich mit einer Stimme, die aus guten Gründen um Beherrschung ringt. Intorp gelingt derlei Nuancierung durchaus. Also gelegentlich – denn statt auf Nuancierung, setzte Regisseur Patrick Bialdyga vorrangig aufs Forcieren. Bis hin zur emotionalen Effekthascherei, die auch mal im jiddischen Tonfall einen schluchzenden KZ-Überlebenden sprechen lässt.

Ans Berliner Stelenfeld gemahnenden Szenerie

Braucht es das, um all das, was hier zu Gehör gebracht wird, all die bekannten Unbegreiflichkeiten dieses Menschheitsverbrechens, begreiflich zu machen? Nein! Aber was es dann tatsächlich braucht, das ist die Musik, die hier erklingt. In dieser wirkungsvoll ans Berliner Stelenfeld gemahnenden Szenerie (Bühne: Norman Heinrich) in der sich das Publikum verteilt. Mittendrin in diesem, wie inkognito: der Chor der Leipziger Oper.

Schlicht überwältigend

Wenn der um einen herum in unmittelbarer Nähe zu singen beginnt, ist das schlicht überwältigend. Begleitet von Musikern des Gewandhausorchesters werden Werke von Olivier Messiaen, Francis Poulenc, Schostakowitsch und Schönberg geboten. Oder auch vom 1942 im Krakauer Ghetto ermordeten Mordechaj Gebirtig. Unter der subtilen musikalischen Leitung Thomas Eitler-De Lints verschmelzen diese sehr unterschiedlichen Werke zu einem ruhigen und genau darin erschütternden, aber auch tröstlichen Fluss. Einem, der vielleicht sogar das „Monster Erinnerung“ zu besänftigen vermag. Für wenige Momente.

Von Steffen Georgi