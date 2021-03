Schluss mit Selfies: Zeitgeschichtliches Forum Leipzig macht vorerst zu

Leipzig

Kaum gestartet, schon beendet: Das Zeitgeschichtliche Forum Leipzig schließt am Sonntag seine Tore auf unbestimmte Zeit. Der Besucher-Hinweis auf der Homepage des renommierten Hauses in der Grimmaischen Straße ist kurz gehalten: „Bis einschließlich 28. März können Sie die Dauerausstellung ,Unsere Geschichte. Diktatur und Demokratie nach 1945’ und unsere Wechselausstellungen ,Very British. Ein deutscher Blick’ und ,Immer Ich. Faszination Selfie’ besuchen. Leider ist das Museum ab 29. März wieder bis auf Weiteres geschlossen.“

Entscheidung fiel in Bonn

Hinter dieser Mitteilung steckt offenbar eine Entscheidung aus dem Mutterhaus, dem Haus der Geschichte in Bonn, die nach LVZ-Informationen aufgrund der aktuellen Entwicklung getroffen wurde. Die Verlängerung des Lockdowns bis 18. April, die steigenden Inzidenz-Werte sowie die Verkürzung der Öffnungsoptionen durch die Osterfeiertage sollen ausschlaggebend gewesen sein. Kurzum: Montags hat das Zeitgeschichtliche Forum Ruhetag und am Karfreitag sind die Museen per se geschlossen. Auch aus diesem Grund macht das Zeitgeschichtliche Forum die (verlängerte) Osterruhe wahr und schließt – bis auf Weiteres.

Neue Selfie-Ausstellung noch bis Sonntag zu sehen

Momentan widmet das Zeitgeschichtliche Forum Leipzig dem Phänomen des Selfies eine ganze Ausstellung. Dabei geht es jedoch nicht nur um den Terminus an sich. Wer „Immer Ich. Faszination Selfie“ besucht, kommt nicht umhin, das eigene Verhalten zum Selbstporträt zu reflektieren. „Sie sind ein Novum der Selbstbestimmtheit über das eigene Bild. Wer ein Selfie macht, ist nicht nur Darsteller, sondern auch Produzent und Regisseur zugleich“, erklärte die Kuratorin der Ausstellung, Henrike Girmond, zur Eröffnung der Ausstellung am 15. März.

Info: „Immer Ich. Faszination Selfie“: geplant bis Januar 2022; Öffnungszeiten Di–Fr, 9–18 Uhr sowie Sa und So, 10–18 Uhr, Zeitgeschichtliches Forum, Grimmaische Straße 6 in Leipzig; Besuch nur nach telefonischer Voranmeldung unter 0341 2220445; Eintritt frei.

Von liss