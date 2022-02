Schmerz, Hoffnung, Musik: Christian Nyampetas Kunst in der Leipziger GfZK

Leipzig

Alles, was von ihm „bekannt geworden, sind nur Bruchstücke einer großen Konfession“ schreibt Goethe in „Dichtung und Wahrheit“ über sein Werk. Ob sich der in Ruanda aufgewachsene und in New York lebende Christian Nyampeta jemals mit dem Deutschen befasst hat, ist unwichtig. Seine Arbeit aber, die er an vielen Orten der Welt zeigt, ergibt gleichfalls eine Konfession. Bruchstücke davon sind noch bis 27. Februar in der Galerie für Zeitgenössische Kunst (GfZK) zu sehen.

Vera Lauf hat die Schau „Lovers in a Dangerous Spacetime“ kuratiert. GfZK-üblich kann man es sich hier nicht gemütlich machen, sondern muss sich einarbeiten in die Gedankenwelt des 1981 geborenen Künstlers. Die Ausstellung sei, wie Lauf sagt, im Lockdown, mit Nyampeta komplett aus der Distanz entwickelt worden.

Wie leben Menschen in der Folge von radikalen Umbrüchen?

Der Künstler, der 2018 den Kunstpreis Europas Zukunft der GfZK erhielt, sieht die Welt auf einem Kurs, „bei dem es um die Kontrolle über Wissen, Ressourcen und Technologien geht“. Es gebe „ein totalitäres Wirtschaftssystem,, das dem politischen Autoritarismus den Boden bereitet.“ Die wichtigste Frage sei für ihn: „Wie leben Menschen in der Folge von radikalen Umbrüchen?“ So schreibt er in einem Text über seine Ausstellung, die diese Themen keineswegs versteckt, dennoch zum Teil fast schwebend verhandelt.

Vielstimmige Collage: Christian Nyampetas Ausstellung in der GfZK. Quelle: Christian Modla

Kulisse für einen gleichnamigen Episodenfilm

„Lovers in a Dangerous Spacetime“ bildet eine Art Kulisse für einen gleichnamigen Episodenfilm, der in Kampala, Kigali, Lubumbashi und New York spielt. Im Mittelpunkt steht ein Musikvideo. Die Playlist ist ein Remix aus eigenen Kompositionen und historischen Liebesliedern aus Ruanda – süß und bitter, stammen sie doch aus einer Zeit, in der Vertreibung und Vernichtung prägend sind. Zu sehen sind Requisiten, aus Holz geschnitzte Charakterköpfen, aus Plastikabfällen geschnürte Fußbälle oder ein aufgerichtetes Bettgestell, das einen Schutzraum bildet.

Vielstimmige, vieldeutige und vielschichtige Collage

Gezeigt wird auch eine vielstimmige, vieldeutige und vielschichtige Collage, die unter anderem aus Fotos und Dokumenten aus kolonialen Archiven, reproduzierte Illustrationen aus Büchern, Texten und eigenen Zeichnungen besteht. Es geht darum, wie Denken geformt wurde und wird, einst etwa durch die Missionare in Ruanda – aber auch grundsätzlich und heute.

Info: Bis 27. Februar in der GfZK; Di–Fr 14–19, Sa, So 12–18 Uhr

Von Jürgen Kleindienst