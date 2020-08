Leipzig

Dass Van Gogh auch schlechte Tage hatte, weiß man. Aber so schlechte? Eine ihm zugeschriebene „Verschneite Landschaft“ tümelt nach Dorfmaler-Art. Links gurgelt ausgefranst ein Bach, hinten reckt sich ein Kirchlein übers beschneite Gestrüpp. Vorne biegt eine einsame Gestalt in eine Allee. Das sieht alles mehr nach Bob Ross als nach Van Gogh aus. Vielleicht ist es deshalb auch für nur 2990 Euro bei eBay zu haben und nicht für einen mehrstelligen Millionenbetrag, der normalerweise für den genialen Niederländer berappt werden muss. Jedenfalls ist das Bild laut Anbieter „handsigniert“, rechts unten im Schnee steht es geschrieben: „Vincent“.

Das von Wissenschaft und Kunstbetrieb bislang übersehene vermeintliche Frühwerk des Malers ist einer von rund 2,5 Millionen Treffern unter dem Suchbegriff „Kunst“. Sicher nutzen auch viele seriöse Anbieter die Plattform, aber ebenso sicher ist, dass dies auch viele unseriöse tun. Der Verkäufer aus Città di Castello im italienischen Umbrien, der den verschneiten Van Gogh anbietet, hat unter anderem auch Peter Rubens, Paul Klee, Käthe Kollwitz, Marc Chagall oder Heinrich Heckel im Portfolio – selbstredend „handsigniert“. Erst weiter hinten auf seiner Seite, erfährt man, dass er über keinerlei Dokumente oder Echtheitszertifikate verfüge.

Die hat auch der norddeutsche Anbieter „original handsignierter“ Lithografien von David Hockney, Mel Ramos, Andy Warhol oder Roy Lichtenstein nicht zur Hand, immerhin liefert er eine Erklärung dafür: Er habe durch einen Wasserschaden viele Nachweise verloren, weshalb er keine Fragen zu Rechnungen und Zertifikaten beantworten könne, schreibt er bei eBay. All die schönen Dinge habe er im Laufe der Jahre geschenkt bekommen.

Der gute alte Dachbodenfund

Ein Klassiker unter den Herkunfts-Narrativen hat sich ins digitale Zeitalter rüberretten können und ist auch bei eBay-Verkäufern beliebt: der gute alte „ Dachbodenfund“, mit dem man aktuell rund 450 Kunst-Treffer landet. Dachbodenfund – das ist einer dieser Begriffe, die beim Kaufinteressenten Gehirn-Areale triggern, die eher nicht Ratio und Obacht vorbehalten sind. Stattdessen läuft bei vielen Kunstsuchenden wohl ein Film dieser Art ab: Da verramscht jemand ahnungslos ein Meisterwerk, und nur ich erkenne Pinselstrich und Genialität des Schöpfers. Schon zappelt man im Netz eigener Projektionen und Wünsche.

Auf keinem Geschäftsfeld ist das Verhältnis zwischen realen Umsätzen und Irrationalität so bizarr wie auf dem Kunstmarkt. Milliardensummen warten weltweit darauf, in Öl auf Leinwand zu fließen. Während ein Immobilienkäufer in der Regel jeden Stein umdreht, bevor er zum Notar-Termin schreitet, verlässt man sich hier auf Gefühle und Gutachten, die nicht selten selbst Kunstwerke der Fantasie sind. Selbst große Auktionshäuser, die auf Scharen von Experten zurückgreifen können, haben schon danebengegriffen oder waren selbst Teil eines Spiels, in dem Gier und die Sehnsucht, sich mit Kunst eine Eintrittskarte in einen ganz besonderen Club zu verschaffen, den Verstand benebeln.

eBay : Können die Millionen Artikel nicht kontrollieren

Wie kann man sich da auf Verkaufsplattformen im Internet orientieren, auf denen weitgehend ungefiltert verkauft wird? Man biete als Marktplatz lediglich die Plattform für Verkäufer und Käufer an, sagt einer Sprecherin. „ eBay verkauft weder selbst, noch befindet sich die Ware in eBays Besitz. Als Anbieter einer derartigen Plattform kann eBay die Millionen verschiedener Artikel, die über die eBay-Plattformen täglich angeboten werden, weder kontrollieren, noch hat eBay das erforderliche Spezialwissen, um beispielsweise Rechtsverletzungen selbst zu erkennen.“ Gegen Verkäufer, die etwa durch Meldungen von Nutzern auffällig geworden sind, könnten eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen werden. „Dazu gehören zum Beispiel das Beenden oder Abbrechen von Angeboten durch eBay, schlechtere Positionen für alle Angebote des Verkäufers in den Suchergebnissen oder der Ausschluss der Angebote aus den Suchergebnissen.“

Wie groß der Anteil der Fälschungen auf der Plattform ist, lasse sich prozentual schwer fassen, sagt der Autor und Kunstexperte Tobias Timm. Er hat gemeinsam mit Stefan Koldehoff, Kulturredakteur beim Deutschlandfunk, das Buch „Kunst und Verbrechen“ geschrieben, das Einblick gibt in eine Welt der Betrüger, Geldwäscher, Fälscher und dubiosen Berater und auch den Marktplatz eBay streift. „Gerade im Bereich der Handzeichnungen, Gemälde und Druckgrafiken ist die Zahl der nicht-authentischen Angebote sicher sehr hoch. Je unbekannter der Künstler oder die Künstlerin aber, desto wahrscheinlicher die Authentizität.“

Manche „Original-Lithografie“ ist nur eine Fotokopie

Sehr kreativ seien die Hersteller angeblicher Original-Lithografien berühmter Künstler in der Regel nicht, meint Koldehoff. „Die eigene Idee, der eigene Gedanke fehlen. In aller Regel handelt es sich um 1:1-Reproduktionen, meist auf fotomechanischem Weg. In manchen Fällen sei der mitgelieferte Holzrahmen dann das einzig Bewahrenswerte. Auch bei unbekannteren Künstlern sei man nicht sicher. „Diese haben ja manchmal durchaus regionale oder lokale Märkte, auf denen sie hoch gehandelt werden. Deshalb sind auch sie nicht sicher davor, gefälscht zu werden. Alles, womit man schnellen Profit machen kann, wird auch gefälscht“, so Koldehoff.

Was man beim Kauf beachten sollte

Sicher würden bei eBay Stichproben stattfinden, sagt Tobias Timm. „Wenn es um den Nachweis einer Fälschung oder gar einer Täuschungsabsicht geht, wird es aber kompliziert. Häufig werden zweifelhafte Arbeiten mit sehr aufwendig gestalteten Zertifikaten angeboten.“ Insbesondere wer nach Werken berühmter Künstler und nach Wertanlagen suche, „sollte prüfen, ob die Werke aus seriöser Quelle stammen – auch angesehene Galerien bieten über diese Plattform an. Und sie sollten sich ein Rückgaberecht garantieren lassen“ rät Timm. Bei eBay könne man nach wie vor tolle Entdeckungen machen – „von Künstlerinnen und Künstlern zum Beispiel, auf die andere noch nicht aufmerksam geworden sind. Oder Zeichnungen aus dem 19. Jahrhundert. Es gibt bei eBay auch Originalgrafiken von Gerhard Richter oder Sigmar Polke, die dort manchmal preisgünstiger als im Kunsthandel sind. Die werden allerdings auch gefälscht – man muss also aufpassen.“

Und vermutlich gibt es verschneite Landschaften, die auch ohne Signatur schön sind. Das sollte nach Meinung der Autoren ohnehin das erste Kriterium beim Kunstkauf sein: dass es einem gefällt.

Info: Stefan Koldehoff, Tobias Timm: Kunst und Verbrechen.Galiani Berlin; 328 Seiten, 25 Euro

