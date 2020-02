Schneewittchen, Spielefest und der LVZ-Reisemarkt – das Wochenende in Leipzig

Leipzig

Wer Pläne fürs Wochenende schmiedet hat die Qual der Wahl. Das Gute daran: Bestimmt ist für jeden etwas Passendes dabei.

Schlager & Volksmusik

Blauer Salon, Telefon 52903052, Markt 9; Fr. 20 Uhr: Udo Jürgens ... unvergessen!, mit Alex Parker.

Rock, Pop & Jazz

Bandhaus, Saarländer Str. 17; Sa. 19 Uhr: Radau in der Anabolika-Höhle mit Hanger Abortion, Human Worms, Desperate, Slamister, Broken Humanity.

Conne Island, 3013038, Koburger Str. 3; Fr. 20 Uhr: Kokomo, Jaguwar, Mekong Airlines; Sa. 19 Uhr: No Warning, No Turning Back, Candy.

Der Anker, 9128327, Renftstr. 1; Fr. 20 Uhr: Marko Hietala.

Flowerpower, 9613441, Riemannstr. 42; Fr. 22 Uhr: Minuspol; Sa. 22 Uhr: Chicken Reloaded.

Geyserhaus, 9115430, Gräfestr. 25; Unterrock, Sa. 20 Uhr: Tino Standhaft & Norman Daßler.

Hellraiser, 6514268, Werkstättenstr. 4; Sa. 19.45 Uhr: Gloryhammer, Nekrogoblikon & Wind Rose – European Galactic Terrortour.

Horns Erben, 26426029, Arndtstr. 33; Fr. 20 Uhr: Malte Vief – musikalische Bilder; Sa. 20 Uhr: Tante Polly; So. 15 Uhr: Swing Tea Time.

Kupfersaal, Kupfergasse 2; Fr. 19.30 Uhr: Unduzo: Schweigen Silber – Reden Gold; Sa. 20 Uhr: Pe Werner: Von A nach Pe. Songs & Satire.

Quelle: promo

Moritzbastei, 702590, Kurt-Masur-Platz 1; Fr. 20 Uhr: Engst; Sa. 19.30 Uhr: Age of Heaven, Support: Scream Silence; Sa. 20 Uhr: Falk.

Mühlstraße 14, 9903600, Mühlstr. 14; Fr. 20 Uhr: Mühlkeller-Konzert: Echoes Like Dust + Kyning.

Naumanns im Felsenkeller, Karl-Heine-Str. 32; Sa. 20.30 Uhr (abgesagt): Otto Normal – „Das Universum ist willkürlich“-Tour 2020, Support: Moritz Jahn.

Neues Schauspiel Leipzig, 92799770, Lützner Str. 29; Fr. 21 Uhr: Slowly & 12 Vince.

Noch Besser Leben, 9757330, Merseburger Str. 25; Fr. 21 Uhr: I’m Not A Blonde; Sa. 21 Uhr: Afro Gogo.

Die Band I'm Not A Blonde spielt in der Leipziger Bar Noch Besser Leben. Quelle: Andre Kempner

Täubchenthal, Wachsmuthstr. 1; Fr. 20.30 Uhr: Solar Fake, Special Guest: Adam Is A Girl.

Tonelli’s, 0163 2933001, Am Neumarkt 9; Fr. 21 Uhr: Robert Gläser & Band; Sa. 21 Uhr: The Polars; So. 21 Uhr: Nathalie Dorra & Band.

UT Connewitz, 4626776, Wolfgang-Heinze-Str. 12a; Fr. 17.30 Uhr, Sa. 18 Uhr: A Sinister Purpose III.

Party & Tanzen

Absturz, 23196424, Karl-Liebknecht-Str. 36; Fr. 23 Uhr: Sounds of the 80s; Sa. 23 Uhr: Caribbean Nice Up – Dancehall-Party.

Club L1 in der Königshaus-Passage, 30860550, Markt 17; Fr. 23 Uhr: Generation Deutschrap; Sa. 23 Uhr: Exzessiva.

elipamanoke, 0163 5109044, Markranstädter Str. 4; Fr. 24 Uhr: Eli invites TBA Odyssee w / Echoes of October & Shaleen; Sa. 22 Uhr: Dip’n’Drip; Sa. 23 Uhr: Dip’n’Drip.

Felsenkeller, Karl-Heine-Str. 32; Fr. 22 Uhr: Konfetti-Party; Sa. 22 Uhr: Big 90’s-Party.

Flowerpower, 9613441, Riemannstr. 42; So. 20 Uhr: Cocktail Sunday.

Freizeitzentrum Völkerfreundschaft, Stuttgarter Allee 9; So. 15-20 Uhr: Tanzcafé (Infotel.: 0177 3476976).

Ilses Erika, Bernhard-Göring-Str. 152; Fr. 23 Uhr: I’m on a boat – Yacht Rock All Night Long w/Lovetower & Yung Eddy; Sa. 23 Uhr: Take Me Out.

Moritzbastei, 702590, Kurt-Masur-Platz 1; Sa. 22 Uhr: All You Can Dance.

Ring-Café, 3085111, Roßplatz 8-9; Sa. 19-23 Uhr: Tanzabend.

Spizz, 9608043, Markt 9; Fr. 22 Uhr: Black Attack mit Snoop; Sa. 22 Uhr: 90er-Party.

Stadtbad, Eutritzscher Str. 21; Sa. 21 Uhr: Ü30-Tanznacht.

Täubchenthal, Wachsmuthstr. 1; Sa. 18 Uhr: Hüttengaudi, mit Anna-Maria Zimmermann, Jack Gelee, Die wilden Engel.

Twentyone, 2307695, Gottschedstr. 2; Fr. 22 Uhr: Single-Party; Sa. 22 Uhr: Saturday Night Deluxe.

Vereinshaus Wasser-Stadt-Leipzig, 4924024, Industriestr. 72; Fr. 20-24 Uhr: Folkstanzabend mit Swedenquell.

Medifasching im Werk 2 – hier ein Foto vom Februar 2016. Quelle: Alexander Prautzsch

Werk 2, 3080140, Kochstr. 132; Halle A, Fr./Sa. 21 Uhr: Medifasching.

Was sonst noch los ist

Augustusplatz, Fr./Sa. 10-22 Uhr, So. 10-22 Uhr (15 Uhr: Kunst aus Eis – Sebastian Harbort verwandelt Eisblöcke in wundervolle Skulpturen): Leipziger Eistraum; Schlittschuhlaufen, Eisstockbahn, Winterrutsche und Après-Iceparty-Haus.

Campus Jahnallee, Jahnallee 59; Sa. 13-19 Uhr: Familien-Spiele-Fest mit der 12. Leipzig-Monopoly-Stadtmeisterschaft.

Liebling der Besucher: Das LVZ-Maskottchen Schlingel bei einem der vergangenen Familien-Spiele-Feste im Neuen Rathaus Quelle: Regina Katzer

Gohliser Schlösschen, Menckestraße 23, So. 11 Uhr: Führung durch das Schlösschen – Schlossgeschichte(n) aus 260 Jahren, Eintritt 5,50 Euro; So. ab 15 Uhr: Theater im Schlösschen, „Oh Zeiten, oh Sitten“ – eine vergnügliche Reise durch die Kulturgeschichte des guten Benehmens, Eintritt 15,50 Euro/13 Euro.

GRASSI Museum für Völkerkunde, 9731900, Johannisplatz 5-11; Sa. 14-19 Uhr: Pop-up-Markt: China- & Laternenfest, Themennachmittag mit Kalligraphie-Vorführung, Schriftzeichen-Workshop, Teeverkostungen, Laternenbasteln, Scherenschnitt, China-Quiz, Karaoke, chinesischen Snacks und Produkten sowie Kurzführungen.

Haus Auensee, Gustav-Esche-Straße 5, So. 15-17 Uhr: „Schneewittchen – das Musical“; für Kinder ab 4 Jahren, Inhaber der AboPlus-Karte der LVZ sparen zwei Euro beim Ticketkauf in allen Geschäftsstellen der LVZ (unter anderem am Peterssteinweg 19 und in der Ticketgalerie im Barthels Hof, Hainstraße 1, in Leipzig) sowie über die kostenlose Ticket Hotline 0800 2181050 und unter www.ticketgalerie.de. Kurzentschlossene können Tickets noch am Sonntag ab 14 Uhr vor Ort an der Tageskasse erwerben.

Kleinmesseplatz, Cottaweg, Sa./So. 9-17 Uhr: Antik- und Trödelmarkt.

Laden auf Zeit, 0157 71369895, Kohlgartenstr. 51; So. 11 Uhr: Kunst- und Trödelmarkt.

Naturkundemuseum, 982210, Lortzingstr. 3; Sa. 15-20 Uhr: Partizipative KI-Station & Upcycling-Workshop; Sa. ab 18 Uhr: Laternentreff und Lichtperformance: „Polarlicht – Wie sehen deine Emotionen am Nordpol aus?“, geeignet ab 6 Jahren; So. ab 14 Uhr: Öffentliche Führung „Von Vulkanen, Vampiren und Vorreitern – Leipzig im Wandel der Zeit“, geeignet ab 8 Jahren, Museumseintritt plus 1 Euro/ermäßigt 50 Cent.

Ölmühle, 0177 2342348, Markranstädter Str. 8; Fr. 14-18 Uhr: Offene Mühle, Zapftag (mit Verkostung, Öle selber zapfen und Mühlenführungen um 15 und 16 Uhr).

Paunsdorf Center, 2590449, Paunsdorfer Allee 1; Eisbahn, Fr./Sa. 10-22 Uhr, So. 11-20 Uhr: Eislaufen.

Promenaden Hauptbahnhof, 141270, Willy-Brandt-Platz 7; Fr./Sa. 10-20 Uhr: 17. LVZ-Reisemarkt.

Der LVZ-Reisemarkt in den Promenaden Hauptbahnhof bietet so manche attraktive Offerte. Quelle: André Kempner

Zoologischer Garten, 5933500, Pfaffendorfer Str. 29; Gondwanaland, Fr./Sa./So. 17-22 Uhr: Magisches Tropenleuchten.

