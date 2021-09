Schön und immer schöner: „Stitches“ von Nils Petter Molvær

Leipzig

Knapp ein Vierteljahrhundert ist es her, dass Nils Petter Molvær „Khmer“ veröffentlichte, ein Album, das die populäre Musik veränderte. Der Trompeter von der kleinen westnorwegischen Insel Sula hatte intuitiv empfunden, was in der Luft lag, und das in bis dahin ungehörte Musik kanalisiert. Plötzlich war Jazz mit aktueller Clubmusik versöhnt, hatten elektronische und akustische Klänge zu einer Einheit gefunden, stand der vorher als Jazzmusiker rubrizierte Mann des Jahrgangs 1960 wie ein Pfahl im Wind auf Bühnen, die bis dahin für Rockmusiker oder DJs reserviert waren. Erinnerungen an Miles Davis wurden aufgerufen, dem es Ende der 60er ganz ähnlich ergangen war, als er begann, sein Instrument elektronisch verstärkt zu spielen.

Nils Petter Molværs „Stitches“ Quelle: MR

Auch Nils Petter Molvær war der richtige Mann zur richtigen Zeit. Er erspürte die Wandlungen der populären Musik durch das Vordringen des Digitalen, hielt aber stets am Humanen fest inmitten des Maschinenparks. „Nu Jazz“ oder „Future Jazz“ wurde seine Melange aus Ambient, House, Rock, TripHop, Techno und den Improvisationen des Jazz genannt, und Molvær war zum Anreger für einen neuen großen gemeinsamen Nenner geworden. „Tatsächlich hatte ich mich nie als Jazzmusiker gesehen“, gab er zu Protokoll. „Ich improvisiere. Aber das tun auch Zakir Hussain, Jimmy Page und sogar Bach. Jazz hat nicht das Copyright für Improvisation.“

In gewohnter Qualität, doch frisch und anders

Mit jeder seiner seither erscheinenden Platten hielt er die Höhe, indem er seinem Konzept neue Facetten hinzufügte. Mit dem deutschen Techno-Pionier Moritz von Oswald hat er im Duo aufgenommen oder jüngst mit dem Miles Davis-Perkussionisten Mino Cinelu, mit der Reggae-Rhythmus-Section Sly & Robbie und immer wieder in Bands mit skandinavischen Musikern. Nun erscheint „Stitches“ und wieder ist alles von gewohnter Qualität und doch frisch und anders.

Neu im aktuellen Quartett ist Gitarrist Johan Lindstrøm, den man aus der Band Tonbruket des Esbjörn Svensson-Bassisten Dan Berglund kennt. Er gibt manchen Stücken etwas Sphärisches, indem er eine Pedal Steel seufzen lässt, kann aber auch zupacken. Schlagzeug spielt wieder punktgenau und fast schwermetallisch Erland Dahlen. Und Jo Berger Myhre tut, was ein Bassist in so einer Formation tun muss: dunkel grundieren.

Kluge Dramaturgie der Auf- und Abschwünge

Die elf Stücke folgen in einer klugen Dramaturgie der Auf- und Abschwünge aufeinander und klingen spinnwebzart aus in der einzigen Coverversion: „True Love Waits“ vom 2016er Radiohead-Album „A Moon Shaped Pool“. Man hört es dem neuen Album „Stitches“ nicht an, dass es nach dem gemeinsamen Studiobeginn der Band auf der Insel Giske pandemiebedingt online aus den Heimstudios heraus interaktiv zu Ende geführt wurde. Tief emotionale Musik entstand, und über allem flüstert und schwelgt die Trompete, um immer wieder anders loszubrechen. Zwischen Laut und Leise, meditativer Versenkung und Ekstase, Poesie und Attacke schreitet das voran.

Molvær hat seinen Sound von immensem Wiedererkennungswert gefunden und immer weiter verfeinert. Er wirkt immer noch und immer wieder innovativ, ist Pionier und Veteran dieser die Lager zusammenführenden Klänge, die er in weiten Bögen wachsen lässt – schön und immer schöner.

Nils Petter Molvær: Stitches (Modern Recordings)

Von Ulrich Steinmetzger