„Schöner Schein – Die Zaubershow“ feiert Premiere im Krystallpalast

Leipzig

Der Japaner an und für sich ist in Humorfragen gern etwas rustikaler unterwegs. Da macht auch TanBa keinen Unterschied, der in der aktuellen Zaubershow im Leipziger Krystallpalast-Varieté für die Comedy zuständig ist. Folglich taucht er mit derber Selbstironie so tief unter der Grasnarbe hindurch – dass man beim Staunen darüber beinahe das Staunen angesichts seiner Fertigkeiten im magischen Geschäft vergisst. Mit Hingabe verzehrt er Rasierklingen sonder Zahl. Virtuos schlägt er die Reifen in- und wieder auseinander. Er ist zwischen Verkleidungskünstler und Ballon-Verblüffer bemerkenswert breit aufgestellt und würde es wohl auch schaffen einen ganzen Abend allein höchst unterhaltsam zu gestalten.

Die weite Welt der Bühnen-Magie

Muss er aber nicht. Denn „Schöner Schein – Die Zaubershow“ stellt ihm fünf Kollegen und ein Paar zur Seite, die die weite Welt der Bühnenmagie ziemlich vollständig abdecken. Da ist zum Beispiel der zweite Asiate des Abends: Mike Chao aus Taiwan. Er ist mit der fließenden Eleganz seiner Choreographie, der Geschmeidigkeit und Anmut, mit der er Bälle und Karten zwischen den Fingerzwischenräumen erscheinen und zerbröseln oder Taschentücher in Flaschen tanzen lassen kann, durch und durch Ästhet – und damit das glatte Gegenteil des Kollegen aus Japan.

Zur Galerie Vom Taschenspieler-Trick bis zur Großillusion auf kleiner Bühne: Die neue Zaubershow des Leipziger Krystallpalast-Varietés deckt die ganze staunenswerte Welt der Magie ab.

Von beiden indes ist der Weg sehr weit zu Evolution of Magic, den Großillusionisten aus Großbritannien, zu Craig Christian und Elizabeth Best, die für die verblüffendste Illusion (Elisabeths abgeklappter Oberkörper) und den offensichtlichsten Taschenspielertrick des Abends verantwortlich zeichnen. Mit sehr viel weniger Aufwand ist Alana aus Deutschland unterwegs, was den vielen Händen, die da unentwegt bewegt aus ihrer Lederjacke ragen, nichts von ihrer Wirkung nimmt. Die Mode-Nummer, bei der die Magierin sich fortwährend neue Klamotten unter den blonden Haaren hervorzaubert, nutzt sich allerdings deutlich vor ihrem Ende bereits ab.

Fadenscheinige Lichtgeschichte

Ein wenig aus der Reihe fällt Lena Deni. Mit einer Taschenlampe zaubert sie vergängliche Bilder auf eine nachglühende Leinwand. Das Ergebnis verbindet die Poesie der Sandmalerei mit der Magie des unwirklichen Lichtes. Der Effekt ist betörend – die bildkünstlerische Kompetenz der Ukrainerin allerdings begrenzt: Schöne Profile und die Rialtobrücke verlieren sich da ein wenig in den großen Löchern einer fadenscheinigen Lichtgeschichte.

Große Kunst im leinen

Den bei allen Kontrasten dennoch monothematischen Abend halten alleine oder – besser noch – im Doppelpack der wunderbar kantige Pantomime Jörg Lemke und der elegante, charmante, eloquente Luke Dimon, einst Deutscher Meister der Zauberkunst und Magier des Jahres, zusammen. Dimons Conférencen, die so klug wie souverän zwischen gelehrter Zitatenklauberei und wohlfeilem Wortspiel hindurch navigieren, sind so glänzend wie seine beinahe beiläufig vorgetragenen Zaubertricks, die mit Nachdruck zeigen, dass die große Kunst der Zauberei am besten im Kleinen gedeiht.

Was für die komplette Show vom „Schönen Schein“ gilt, die einen schönen Abend garantiert, weil Urs Jäckle sie sicher ausbalanciert hat zwischen Klamauk und Nostalgie, zwischen grellen Farben und feinen Pastelltönen. Entsprechend großzügig fällt der Applaus aus.

Schöner Schein – Die Zaubershow im Krystallpalast-Varieté: Bis 29. Februar; Karten (24 bis 50 Euro, Menü plus 22 Euro für zwei und 30 für drei Gänge) und Infos u.a. bei der Ticketgalerie im LVZ Foyer, Peterssteinweg 19, im Barthels Hof, Hainstr. 1, in unseren Geschäftsstellen, über die gebührenfreie Tickethotline 0800 2181050 unter www.ticketgalerie.de, unter Tel. 0341 140660 oder auf www.krystallpalastvariete.de

Von Peter Korfmacher