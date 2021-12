Schönheit des Verschwindens: Leipziger HGB-Galerie stellt das Werk von Marion Baruch vor

Leipzig

Von der Decke in der Galerie der Hochschule für Grafik und Buchkunst hängt, was die Bekleidungsindustrie übrig lässt: Textilabfall aus der Fertigung von Prête-à-porter-Mode, aufgereiht in meterlangen Bahnen. Skulpturen aus Stoff, die Durchgänge lassen, ein luftiges Labyrinth bilden. Die Kleider selbst fehlen, es bleibt das Drumherum und damit gewissermaßen das Negativ, die Leerstelle. In dieser Ausstellung ist man sofort – darunter, dazwischen, mittendrin. Und stellt die eigene Wahrnehmung auf das Fehlende, sich Verflüchtigende ein. Ein starkes Zeichen.

Eine Jahrhundertbiografie: die in Italien lebende Künstlerin Marion Baruch 2019. Quelle: Noah Stolz

Es ist die erste Schau im deutschsprachigen Raum, die das Schaffen der heute in Italien lebenden Künstlerin Marion Baruch umfassend vorstellt. 92 Jahre ist sie inzwischen alt, erst seit wenigen Jahren wird sie international so richtig entdeckt, insbesondere durch den Einsatz ihres Kollaborateurs Noah Stolz, der die Ausstellung gemeinsam mit Ilse Lafer, Leiterin der HGB-Galerie, kuratiert hat. Lafer kennt Baruch seit einigen Jahren, zeigte sie gemeinsam mit anderen Künstlerinnen 2019 im Museum für moderne Kunst in Bozen.

Abfallstücke aus der Modeindustrie

Als „Näherin ohne Faden“ wurde Baruch mal bezeichnet. Seit 2012 arbeitet sie mit Abfallstücken aus der Modeindustrie, die normalerweise zerstört werden, damit die Konkurrenz nichts herauslesen kann. Baruch hat gute Kontakte, ihr Mann arbeitete für ein Mailänder Textilunternehmen. Es sind Readymades, Fundstücke, die sie in Form von Stoffballen bekommt, aufrollt, zu Hause auf ihrem Bett sichtet, als Raum- oder Wandgebilde in Form bringt. Man könne die durchlöcherten farbigen Stoffbahnen als Schnitte im Raum wahrnehmen, meinte Ilse Lafer; sie spricht von „Ausweidungen“, „Körperbezug durch die negative Form“ und einer „Choreographie des Raumschreibens“. Die in Leipzig gezeigte große Arbeit heißt „Endless going trying to say“.

Ein verwinkeltes europäisches Jahrhundertleben

Etwas versuchen auszusprechen – Marion Baruch kann das in sieben Sprachen, worin sich ein verwinkeltes europäisches Jahrhundertleben spiegelt. „Sie kann alle Sprachen gleichzeitig denken; sie greifen bei ihr ineinander“, erzählt Ilse Lafer. 1929 wird Marion Baruch im ungarischsprachigen Timisoara in Rumänien geboren, ihr Kindermädchen bringt ihr Deutsch bei. 1948 beginnt sie ein Studium der Malerei an der Akademie der Schönen Künste in Bukarest, 1949 emigriert sie nach Israel, setzt ihr Studium in Jerusalem fort, geht 1954 im Rahmen eines Stipendiums nach Italien, studiert bis 1957 an der Accademia di Belle Arti in Rom, lebt und arbeitet fortan in Italien. 1998 geht Marion Baruch nach Paris, verbringt aber auch längere Zeit in England. 2011 kehrt sie ins italienische Gallarate zurück, auch weil sie zunehmend Probleme mit dem Sehen hat.

Vielschichtiges Lebenswerk auf engem Raum

Blick das „Obergeschoss“ der Ausstellung – auf dem Computer können sich Besucher Quelle: André Kempner

Der Leipziger Ausstellung gelingt etwas eigentlich Unmögliches: Sie führt sinnlich-direkt in die Kunst der Marion Baruch ein, schafft es gleichzeitig, auf engem Raum ein weit vernetztes, vielschichtiges Lebenswerk zu präsentieren und dabei etwas festzuhalten, zu archivieren, das sich eigentlich gerade durch seine Verflüchtigung auszeichnet. Erreicht wird das unter anderem mit acht aus Plexiglas bestehenden „Wandvitrinen“, die einzelne Projekte und Wendepunkte in Baruchs künstlerischer Arbeit vorstellen.

Warencharakter von Kunst: Das Infoboard hat Baruch für die Schau „Business Art“, gezeigt 1993 im niederländischen Groningen, entwickelt, es erinnert an die Navigation in Einkaufszentren. Quelle: André Kempner

Dazu gehört das von ihr gegründete Label „Name Diffusion“, ein Unternehmen, das wie eine Dachmarke verschiedene Projekte verbindet, zum Beispiel die Ausstellung „Business Art“, die 1993 in Groningen gezeigt wurde, den Kunstbetrieb und den Warencharakter von Kunst thematisierte – auch indem fast nur Promotion-Artikel für sie produziert wurden. In Paris führt sie Aktionen und Projekte mit illegalen Migrantinnen und Migranten durch. In einem von der Heilsarmee geführten Frauenhaus inszeniert sie ein Bureau de vote, in dem Frauen ihr Recht auf einen selbst gewählten Vor- und Zunamen geltend machen können. Auch hier geht es um Leerstellen, die Abwesenheit der Frauen in der Geschichte, die sich unter anderem im patrilinearen Namensrecht ausdrückt.

Stücke einer zutiefst humanistischen Konfession

Die Ausstellung verwebt diese und andere Stücke einer zutiefst humanistischen Konfession. „Décalage“ ist sie überschrieben. Das französische Wort bildet schon allein ein Netz an Bezügen, Deutungen – es bedeutet so viel wie Verschiebung, Abweichung, Kluft oder Lücke.

Info: Bis 28. Januar in der Galerie der Leipziger HGB (Wächterstraße 11); geöffnet Mi–Fr 15–19, Sa 13–17 Uhr; es gilt die 2G-Plus-Regel

Von Jürgen Kleindienst