Schrecklich schön: Titus Schades „Altstadt“ in der Leipziger Galerie Eigen+Art

Leipzig

Er wirkt zurückhaltend, weiß aber trotzdem, sich in Szene zu setzen. Mehr als einmal wählte das Gentelman’s Quartely den Leipziger Maler unter die bestgekleideten Männer Deutschlands. In der Mauerfall-Ausgabe der Wochenzeitung „Die Zeit“ ist er nun auf Platz 27 der 100 wichtigsten Ostdeutschen unter 40 Jahre gelandet. Dabei spielen natürlich andere Kriterien als seine berühmte rote Hose eine Rolle.

Doch wenn dann spekuliert wird, ob Schade eventuell „der neue Neo“ sein könnte, machen sich solche Rankings von selbst zu Makulatur. Rauch wie viele andere, auch ältere Lehrer wie Arno Rink, haben dazu beigetragen, dass es heute in Leipzig noch mehr hervorragende Malerinnen und Maler gibt als während des Hypes um die Neue Leipziger Schule, zugleich ist die Vielfalt des Ausdrucks drastisch angewachsen.

Jeden Moment kann eine Tür aufgehen

Dass Titus Schade bei Eigen+Art an deren Leipziger Standort seine erste Personalausstellung bekommt, stand ohnehin lange vor dem „Zeit“-Artikel fest. So kann man sich ganz in Ruhe selbst eine Meinung formen, was an der überregionalen Wertschätzung denn dran ist.

Menschen hat Schade schon zu Zeiten des Studiums aus seinen Bildern verbannt. Narrative Elemente zu finden wie bei manchen der noch berühmteren Kollegen, fällt darum schwer. Eher sieht es so aus, als würde er die Vorarbeit dafür leisten.

Jeden Moment kann eine Tür aufgehen oder aus einem Schacht ein Darsteller auftauchen und bedeutungsschwere Sätze von sich geben. Denn der Alltag ist weit weg. Dass es sich um Szenografien für Dramen handelt, lässt sich nicht übersehen. Folgerichtig hat Schade tatsächlich im Vorjahr ein raffiniertes Bühnenbild entworfen, das auch im Museum der bildenden Künste ausgestellt war.

Das Leuchten des Mondes

„Altstadt“ nennt sich die aktuelle Schau. Fachwerkhäuser und andere Bauten älterer Machart gehören schon lange zu seinen Standardrequisiten. Dass er reale Objekte wie die Speicher am Lindenauer Hafen abbildet, ist eher selten. Vielmehr geht es um Stereotype, die man überall und nirgendwo finden kann. Der Maler isoliert sie, setzt ins richtige Licht. Dazu gehört auch der Schein des auf fast allen Bildern leuchtenden Mondes. Zuweilen sind sogar zwei dieser Scheiben zu sehen, auf der Bühne ist das möglich.

Titus Schades Bild „Die große Ladenstraße“ in der Galerie Eigen+Art in der Spinnerei in Leipzig. Quelle: André Kempner

Es liegt nahe, diese Liebe zu Relikten vergangener Jahrhunderte als verklärende Romantik abzutun, unterstützt durch die Bildtitel. Doch eher das Gegenteil ist der Fall. Die meisten Altbauten haben einen schweren Defekt, nicht in Form pittoresken Verfalls, sondern durch kleinbürgerliche Verhunzung. Hinter Garagentoren lauern LED-Leisten auf den großen Auftritt des zugehörigen PS-starken Fahrzeuges, Betonmauern frieden die Holzkonstruktionen ein, Wimpelchen schaffen Gemütlichkeit für den Feierabend nach schwerem Bürojob. Es sind mehr geschmackliche Apokalypsen als Idyllen. Bei Sonnenschein würden sie noch schlimmer aussehen, besser also sanftes Mondlicht. Was hinter den Fassaden abgeht, will man besser nicht wissen.

Unvergleichlicher Stil

Zu den stilistischen Mitteln Schades gehört das Selbstzitat. Gleiche oder leicht variierte Fassaden tauchen auf mehreren Bildern des Zyklus auf, manche Details lassen sich sogar in einer einzigen Tafel finden. Ein Haus kann als solches dastehen, nochmals als verkleinertes Modell, als Vogelhaus oder als grafische Darstellung seiner selbst an einer öden Wand. Standardisierte Lagerfeuer gehören immer wieder dazu, manchmal auch sauber vertikal geteilt, wie es eben nur im Theater machbar ist.

Titus Schade hat schon lange nicht nur seine Motivwelt, sondern auch seinen unvergleichlichen Stil gefunden. Doch wenn man die Galerie verlässt und durch Plagwitz oder Lindenau schlendert, meint man plötzlich, überall Schade-Sujets zu erkennen. Nur die Menschen stören ein bisschen, da sie in ihr Smartphone nicht die Frage nach Sein oder Nichtsein brüllen, sondern nach der Zusammensetzung des Abendbrotes.

Titus Schade. Altstadt, bis 19. Dezember, Di-Sa 11-18 Uhr; Galerie Eigen+Art, Spinnereistraße 7

Von Jens Kassner