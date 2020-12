Schreien bringt nichts – Wenzel Banneyer streamt seine Show im Schauspiel Leipzig

Leipzig

November und Dezember sind normalerweise Hochleistungs-Tage an den Theatern. Es wird viel gespielt. In diesem Jahr ist alles anders. Die Theater sind schon seit November zu, seit Mitte Dezember ruht auch der Probenbetrieb. Wie es weitergeht, weiß derzeit niemand. Wenzel Banneyer sucht in seinem „Clûb Virale“ am 30. Dezember dennoch Antworten auf die Zukunft.

Wie geht es Ihnen in der ungewohnten Theater-Pause?

Ich war schon vor Weihnachten extrem runtergechillt, was man sonst erst von den Tagen zwischen den Jahren kennt.

Sind die beiden Ausgaben von Le Clûb Virale auch dem Probenausfall geschuldet?

Den Plan, eine Weihnachts- und Silvesterausgabe zu machen, hatte ich schon länger. Aber durch den zeitlichen Freiraum, der sich ergibt, liegt es auf der Hand. Auch weil ich es extrem wichtig finde, künstlerisch aufrecht zu erhalten, was unter den extremen Auflagen noch möglich ist.

Sie erleben im Stream keine Publikumsreaktionen. Ihr Kollege Brian Völkner ist als Show-Musiker über Bildschirm zugeschaltet. Wie kommen Sie damit klar?

Man sieht es sofort: Manches geht schief, die Verbindung stockt. Das macht mir aber genauso viel Spaß, wie der perfekte Moment. Es ist einfach ein durchaus waghalsiges Experiment, weil es vorher keine Proben und keinen Durchlauf gibt. Wir treffen uns alle zum ersten Mal an dem Abend und zeigen es live. Dabei macht mir die Situation vor der Kamera mehr Spaß als beim Film, denn ich spreche die Zuschauer als Moderator direkt an. Trotzdem ist es immer noch seltsam, wenn keine Reaktion zurückkommt.

Am 30.12. zeigen Sie den großen Jahresvorblick. Was wissen Sie, was andere nicht wissen?

Ich weiß natürlich gar nichts. Aber ich versuche in der Show mit Gesprächspartnern, die in manche Fragen einen tieferen Einblick haben, die Zukunft auszuloten. Interaktiv will ich über das Showphone erfahren, was das Publikum für 2021 plant. Und es gibt wieder musikalische Beiträge und den ungebetenen Gast.

Es heißt bei Ihnen ausdrücklich: „nur live“. Warum gibt es kein Aufzeichnung im Netz?

Über den Live-Charakter sind wir doch noch Theater mit all seinen Unwägbarkeiten. Es kann und soll dramaturgisch nicht bis ins Detail ausgefeilt sein.

Theater wird derzeit viel gestreamt. Ein vernünftiger Ersatz?

Es kickt mich nicht so, aber ich halte es auf keinen Fall für falsch. Der Reiz des Theaters liegt in der Verabredung, dass sich SchauspielerInnen und ZuschauerInnen in einem Raum für eine begrenzte Zeit treffen. Das ist der große Theatermoment. Film hat den Schnitt – und wenn wir auf einmal Film machen, fehlt uns der Schnitt. Trotzdem finde ich es gut, weiter Ideen zu entwickeln und auszuprobieren.

Ist die Show auch ein Werkzeug, um im Rhythmus zu bleiben?

Nein, mit dem Hauptberuf Schauspieler hat sie wenig zu tun. Der Clûb ist einfach eine Sache, die mir viel Spaß macht.

Was war die Grundidee für die Show, die vor allem mit Gästen arbeitet?

Das Konzept einer Art Open-Stage-Show verfolge ich schon lang. Das habe ich schon an den drei Theatern in Chemnitz, Tübingen und Aalen umgesetzt, wo ich zuvor engagiert war. In Leipzig war ich mit „Le Clûb “ im Naumann’s im Felsenkeller zu Gast. Die Idee ist, gemeinsam mit den Kollegen von Licht, Video und Ton eine Art Bühne für die Stadt zu bieten. Für Menschen, die etwas ausprobieren wollen. Im ersten Lockdown habe ich zusammen mit Daniel Graumüller und Kai Schadeberg von der Abteilung Ton und Video überlegt, wie sich die Bühnen-Show in eine Open-Screen-Show verwandeln lässt.

Was lässt sich nicht in die Lockdown-Zeit übertragen?

Wir hatten im Sommer jeweils eine Challenge dabei. Ich war von Bogenschießen, über Wasserball bis Ultimate Frisbee bei verschiedenen Vereinen zu Gast, was wir gefilmt haben. Das Publikum musste abstimmen, wie gut ich mich geschlagen habe. Das geht jetzt natürlich nicht mehr.

Sind Sie nebenher aktiver Sportler?

Nein, wenn ich viel im Theater arbeite, dann ist das an sich schon sehr sportlich und reicht mir. Aber in diesen Tage gehe ich wieder vermehrt Laufen. Vereinssport funktioniert sowieso nicht wegen der Abendproben. Früher habe ich Basketball gespielt, und zumindest bei den Challenges in der Show bin ich immer sehr ehrgeizig – aber auch ein guter Verlierer.

Wie bleibt man als Schauspieler am Ball in dieser Phase der vielen Unterbrechungen?

Das ist wie Fahrradfahren: Man verlernt die Schauspielerei nicht. Aber das Gefühl zu einem bestimmten Stück kann verloren gehen. Deshalb versuchen wir, Produktionen warm zu halten. Neulich hatten wir die Wiederaufnahme von „Und dann“, das wir inzwischen gut 60 mal gespielt haben. Dennoch braucht es zwei Proben, bis man wieder richtig im Stück ankommt. Gespielt werden konnte es letztlich doch nicht – aber das nächste Mal brauchen wir weniger Zeit, um es wieder hochzuholen.

„Meister und Margarita“ konnten Sie dagegen nur zu Beginn des Jahres zur Premiere bringen und einmal spielen. Wie wird es wieder zum Leben erweckt?

Das ist ein ganz anderer Fall und wird viel mehr Arbeit erfordern, bis – um es mit Fußball zu beschreiben – die Pässe wieder stimmen. Deshalb kann man nicht einfach sagen: Morgen spielt ihr wieder. Grundsätzlich können wir aber mit etwas Vorlauf ein Repertoire anbieten, wir müssen uns nicht ein halbes Jahr warmlaufen.

Bis Ende Februar bleiben die Theater auf alle Fälle geschlossen. Keiner weiß, wie es weitergeht. Wie gehen Sie mit der Unsicherheit um?

So gelassen wie möglich: Jeder versucht mit der Situation klarzukommen und bei sich zu bleiben. Ich wäre glücklich, wenn es wieder losgeht, aber wenn ich aufstehe und laut schreie, ändert sich nichts.

