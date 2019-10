„Schrift – Choreografie der Zeichen“ in der Kunsthalle der Sparkasse Leipzig

Leipzig

Da wird nicht drumherum geredet. Der Titel „Schrift“ ist von außergewöhnlicher Schlichtheit, und sagt doch präzise, worum es geht. Aber dann gibt es noch den Untertitel „ Choreografie der Zeichen“. Also sind wohl keine nett illustrierten oder kalligraphierten Kurzgeschichten gemeint. Die Schrift soll in Schwingung geraten, zum Tanzen gebracht werden.

„Worte sind Schatten“

Dass es nicht vordergründig um Lesbarkeit geht, zeigt gleich am Eingang der sich verwirbelnde Papierschnitt „Mnemosyne“ von Corinna Krebber. Doch in sichtbarer Nähe finden sich auch richtige Bücher, vorsichtig mit Stoffhandschuhen zu betrachten. So hat zum Beispiel Sabine Golde, die zugleich Kuratorin der Ausstellung ist, das Gedicht „Der Urtod“ des expressionistischen Schriftstellers August Stramm umgesetzt. Jedes Wort hat eine Seite für sich. Und Martina Burkhardts aus zwei Blöcken bestehendem Buchobjekt „ Ping Pong“ ist ein roter Tischtennisball eingefügt. Der Text dieses Werkes ist von Eugen Gomringer, von dem nebenan auch ein eigenes Werk, das Gedicht „Worte sind Schatten“, an der Wand hängt.

Gomringer ist 94 Jahre alt, damit neben dem noch zwei Jahre älteren Hans Schmidt der eine Pol in der Künstlerliste, die vielen jungen Leute aus dem HGB- oder Burg Giebichenstein-Umfeld der andere. Ein Ausnahme bildet Carlfriedrich Claus, der 1998 verstorbene Eremit aus Annaberg-Buchholz. Eine ihn ehrende Ausstellung hatte 2005 in den Kunstsammlungen Chemnitz rund um das Werk des lokalen Säulenheiligen große Namen der Weltkunst von Klee bis Pollock versammelt. Hier ist ein Blatt von Claus mit umfänglichem Titel zu sehen, auf Transparentpapier gezeichnet und deshalb frei im Raum hängend.

Tendenz zur Verräumlichung

Auffallend ist die Tendenz, die eigentlich zweidimensionalen Schriftzeichen zu verräumlichen. Gerade darin ist der Veteran Hans Schmidt, 1923 in Leipzig geboren und vor kurzem hier gestorben, ein Vorreiter, zumindest im Rahmen dieser Auswahl. Einfache Sentenzen hat er aus Papier oder Holz zu Reliefs geformt.

Plastisch sind auch die 15 Buchstaben von Sabine Golde, die sich differenziert an der Wand anbringen lassen und doch immer das Wort Konstellation ergeben und in Zusammenhang mit astrologischen Büchern stehen. Die aus Metallblechen ausgeschnittenen Zeichen auf langen Wandleisten von Michal Fuchs wirken zunächst wie ein Spielzeug für Kinder, mit dem man urbane Silhouetten neu zusammenstellen kann. Doch es sind hebräische Lettern, deren Inhalt sich möglicherweise auch Kennern der Sprache kaum erschließt.

Kurioses Kino-Buch

Kurios ist das „Kino-Buch“, das Katrin Erthel und Tabea Nixdorff auf Grundlage der privaten Notizen der Leipziger Stenotypistin Charlotte Gehrt zusammengestellt haben. Auf einer langen Rolle sind die akribischen Kurzkritiken der eifrigen Kinogängerin sortiert von „einfach wunderbar“ über „niedlich“ bis „Blödsinn“.

Andere Exponate bleiben ganz klassisch flach an der Wand. Dazu gehören die vergrößerten Kalenderkritzeleien von Bea Meyer oder die Stempelarbeiten mit dem sich endlos wiederholenden Wort Neuerer von Frenzy Höhne, welches zum Tapetenmuster wird. Vielseitiger sind die in Schachteln gepackten allseits bekannten Phrasen der Paarkommunikation zwischen verknallter Euphorie und Krise von Uta Schneider und Ulrike Stoltz.

Keine gravierenden Umbrüche mehr

Nicht nur Namen wie Gomringer und Claus, auch Bezüge Jüngerer auf Künstler, die Generationen älter sind als sie selbst wie John Cage oder Jean Cocteau, lassen den Verdacht aufkommen, dass es in diesem sehr spezifischen Feld der Bildenden Kunst ähnlich wie in der Popmusik zwar immer wieder interessante Arbeiten entstehen, es aber keine gravierenden Umbrüche oder neuen Tendenzen mehr gibt. Das Bekannte wird durchdekliniert. Zumindest im hier gezeigten analogen Feld, vielleicht bietet die digitale Welt erweiterte Spielräume.

Die einzelnen Künstler und ihre Werke können nichts dafür, doch in der Gesamtschau wirkt die Ausstellung inkonsequent. Der Drang ins Räumliche wird immer wieder in die Fläche zurückgeführt. Auch das Bemühen, die Schriftzeichen von ihrer Bedeutung zu befreien, als reine Grafiken stehen zu lassen, erfährt durch lesbare Texte eine Brechung. Die Choreografie der Zeichen ergibt kein Ganzes.

Erwähnt werden muss aber der Katalog. Gestaltet von Stefan Gunnesch, ist er wie bei diesem Thema zu erwarten, ein eigenständiges Kunstwerk, das über die Ausstellung hinaus Bestand haben wird.

Schrift – Choreografie der Zeichen; Kunsthalle der Sparkasse Leipzig, Otto-Schill-Str. 4a, bis 5. Januar, Do–So 10–18 Uhr, Mi 12–20 Uhr

Von Jens Kassner