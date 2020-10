Leipzig

Er schrieb an einem neuen Buch. Ein Krimi sollte es werden, wieder mit Frohburg zu tun haben, der sächsischen Kleinstadt, in der er seine Jugend verbrachte, die er berühmt und die ihn zum Romancier machte. Doch nun hat ihm das Schicksal den Stift aus der Hand genommen: Am Donnerstag ist der Schriftsteller Guntram Vesper nach längerer Krankheit im Alter von 79 Jahren in seiner Wahlheimatstadt Göttingen gestorben.

Der Schriftsteller Guntram Vesper posiert am 09.05.2016 in Göttingen + Quelle: / Swen Pförtner, dpa

2016 erschien Vespers spätes Romandebüt: „ Frohburg“, über 1000 Seiten dick, ein Kaleidoskop von Erinnerungen, von Lebensläufen, von Anekdoten. 2016 erhielt er dafür den Belletristik-Preis der Leipziger Buchmesse, der ihn über Nacht zum Literatur-Star machte. Später wurde er für dieses gewaltige Debüt auch mit dem Leipziger Erich-Loest-Preis ausgezeichnet. In der Begründung hieß es seinerzeit: „Auf seiner tausendseitigen Zeitreise verbindet Guntram Vesper den Mikrokosmos seiner Familie mit den großen historischen Ereignissen, das kleine Frohburg mit den Schauplätzen gesellschaftlicher und politischer Veränderungen.“ Was diesen großen Roman ziemlich gut trifft.

„Schön abenteuerlich“

Frohburg, das ist die Stadt, in der Guntram Vesper 1941 geboren wurde. Hier verbrachte er Kindheit und Jugend – bis die Familie mit ihm 1957 in die Bundesrepublik floh. „Ich hatte hier“, erzählte Vesper im LVZ-Interview, „eine Kindheit, die schön abenteuerlich war, manchmal aber auch bedrängend Wenn man nur in einem goldenen Käfig aufwachsen würde, wäre es ja furchtbar. Ich bin Frohburg dankbar, dass ich hier 16 Jahre lang beschützt groß werden konnte.“

Lesung - Guntram Vesper liest aus seinem Buch "Frohburg" in der Firma GRAICHEN Bau- und Möbeltischlerei GmbH in Frohburg - großer Andrang beim Signieren von Guntram Vesper - Roswitha Mohaupt war die erste (rosa Mantel,graues Haar, Brille) Quelle: Jens Paul Taubert

Nach der Übersiedlung besuchte Vesper ein Internat im hessischen Friedberg – wo er seine spätere Frau kennenlerne und sein Abitur machte. 1963 wechselte der Student der Germanistik und Geschichte von Gießen nach Göttingen. Die niedersächsische Universitätsstadt blieb bis zu seinem Tod sein Lebensmittelpunkt. Nach der Wiedervereinigung dachte Vesper immer mal wieder darüber nach, nach Frohburg zurückzukehren, wenigstens eine Zweitwohnung anzumieten. Aber immer wieder zerschlugen sich die Pläne, bis Vesper 2019 lapidar bekundete: „Dafür sind wir jetzt auch zu alt.“

Später Sprung auf die ganz große Bühne

Vespers literarische Karriere im Westen lief vielversprechend an, und er beschloss, als freier Schriftsteller zu arbeiten, zunächst mit dem Schwerpunkt auf Gedichten und lyrischer Prosa. 1967 erlebte er als Mitglied noch die Abenddämmerung der Schriftstellervereinigung „Gruppe 47“ mit. Und seither veröffentlichte er kontinuierlich Gedichte, Erzählungen, Hörspiele, Essays – aber zunehmend unbeachtet vom Literaturbetrieb. Bis mit „ Frohburg“ der Sprung auf die ganz große Bühne gelang.

Lesung - Guntram Vesper liest aus seinem Buch "Frohburg" in der Firma GRAICHEN Bau- und Möbeltischlerei GmbH in Frohburg - Guntram Vesper vor der überwältigen Besucherkulisse Quelle: Jens Paul Taubert

Die Fundamente für diesen Jahrhundertroman legte das Leben, die Mauern aufzuschichten dauerte knapp sieben Jahre. Sie hätten noch dicker werden können: 300 Seiten strich Vesper auf Anraten seines Verlegers aus dem Werk. Der Mörtel, das waren die Tagebücher, die der Autor über Jahrzehnte führte: „Würde ich das pur veröffentlichen, würde ich langweilen. Im Roman findet eine Zuspitzung, eine Betonung, eine Stilisierung statt. Es ist eben mein Frohburg, neben dem es 5000 oder 8000 andere gibt. Die Freiheit des Zugriffs, der Farbe muss ich mir nehmen – wohl wissen, dass das nicht von jedem genau so wie von mit gesehen wird.“

Literarisches Denkmal für eine Kleinstadt

Die weitaus meisten sahen es wohl mindestens ähnlich. Bis auf zwei ältere Damen, die im Buch vom 16-jährigen Ich-Erzähler als „Zicken“ bezeichnet werden, waren und sind auch die Frohburger zufrieden mit ihrem Roman. Bürgermeister Wolfgang Hiensch sagte es so: „Ich bin überzeugt, dass der Roman nicht nur tatsächlich ein literarisches Meisterwerk ist, sondern auch für Frohburg von großer Bedeutung.“ Er habe deutschlandweit Werbung für die Stadt gemacht, ihr ein literarisches Denkmal gesetzt.

„ Frohburg“, sagte Guntram Vesper noch im vergangenen Jahr, „gehört von Anfang an zu meiner Welt. Wir sind einander immer sehr nah, eigentlich ist Frohburg ein Teil von mit. Daran ändert sich wohl bis zum Ende meiner Tagen nichts mehr.“

