Er ging über sieben Brücken: Leipziger Schriftsteller Helmut Richter ist tot

Leipzig

Viele Menschen verbinden mit Helmut Richters Namen die längst zu einem Volkslied gewordene Rockballade „Über sieben Brücken musst Du gehn“ von Karat. Sie galt einmal als heimliche DDR-Hymne und ist heute so etwas wie ein Symbol der Wiedervereinigung. Erst am 25. Oktober hat Karat sein Lied im Gewandhaus gespielt und der ganze Saal hat mitgesungen. Nun hat sich der Autor am Sonntag wenige Wochen vor seinem 86. Geburtstag von der Welt verabschiedet. Dies erfuhr die Leipziger Volkszeitung aus seinem Familienkreis.

Der im nordmährischen Bruntal geborene Sohn eines Schneiders war Landarbeiter, Maschinenschlosser, Prüfingenieur, ehe er nach seinem Studium am Institut für Literatur „ Johannes R. Becher“ Lyrik, Dramatik und Prosa schrieb und an der „kleinsten Hochschule der Welt“ unterrichtete und sie bis zu deren Untergang leitete. Richters Generation hatte den Weltkrieg noch miterlebt und dann die Umwälzungen der Nachkriegszeit. „Das waren schwere, aber besonders für Arbeiterkinder auch fantastische Jahre. Eine Zeit des Suchens und des Zu-sich-findens: Bei mir erst Physik, dann Literatur. Dann wollten wir aus guten Gründen eine neue Gesellschaftsordnung aufbauen und scheiterten. 1989/90 stand plötzlich das ganze Leben auf dem Prüfstand. Die Frage ,Was bleibt?’ war der Hamlet’schen Frage ,Sein oder Nichtsein’ durchaus vergleichbar“, sagte er in einem Interview mit dieser Zeitung.

Ich-Gewinn ist immer Welt-Gewinn

Dem späteren Professor, der sein Handwerk bei Georg Maurer gelernt hatte, waren zwei Sätze seines Meisters besonders wichtig: Ich-Gewinn sei immer Welt-Gewinn; die Ermutigung also, eine erkennbare Meinung zu vertreten. Und sodann die Goldene Regel, wonach „an sich“ nur stimmen könne, was „in sich“ stimmt.

Anerkennung erwarb sich der Schriftsteller, indem er als Direktor und dann als Abwickler des alten Literatur-Instituts gemeinsam mit Gleichgesinnten dafür gesorgt hat, dass die Autoren-Ausbildung nicht im Orkus landete, sondern unter dem Dach der Universität eine Neugründung erlebte. Vielen sei damals klar geworden, dass mit dem Einzug der Marktwirtschaft solch ein Institut noch wichtiger sein würde als zuvor: Buch-Verlage würden sich kaum noch große Lektorate leisten können, und die Bestsellermentalität würde die Problem bewusste, ganz besondere Weltsicht von Talenten rasch korrumpieren. Deshalb freute er sich aufrichtig über jeden neuen, viel versprechenden Namen, den das neue Institut „gerüstet“ in die Buchwelt entlässt.

Mitbegründer der „Leipziger Blätter“

Helmut Richter war auch Mit-Begründer der Kultstatus besitzenden „Leipziger Blätter“ und hat diese auch jahrelang geleitet. Neben den ideologischen Schwierigkeiten gab es zu DDR-Zeiten massiv auch materielle - Papiermangel, drucktechnischen Engpässe … Aber bei allen Problemen habe damals doch das beglückende Gefühl überwogen - so der Autor-, dass die „Blätter“ zum Sammelpunkt bester Leipziger Köpfe wurden. Von Leuten, die den Eigensinn, der Leipzig in Jahrhunderten groß gemacht hatte, reanimieren und gegen Resignation und Gleichgültigkeit angehen wollten. Er selbst ist nach der 50. Ausgabe aus dem Beirat ausgeschieden, aber fühlte sich bis zuletzt der Zeitschrift immer noch innigst verbunden. Der Gründer war zufrieden, dass mittels der „Blätter“ auch Zugezogene profitierten, die es ernst meinen mit dieser Stadt, um sich nicht nur „einzulesen“, sondern auch „einzufühlen“. Manche haben sich antiquarisch inzwischen eine komplette Sammlung zugelegt.

Der Autor hat sich zeitlebens immer eingebracht, sei es als Vorsitzender des Bezirksverbandes der Schriftsteller oder als Stadtverordneter. Das ist ihm nach 1990 sehr verübelt worden. Er wurde öffentlich auch von Kollegen beschimpft. Wie ging er damit um? „In allen Umbruchzeiten verlieren ungefestigte Charaktere leicht ihre Beißhemmungen. Aus Existenzangst zumeist. Zum Glück sind es stets nur Einzelne, aber gerade sie verletzen besonders tief, wenn man sich zuvor besonders um sie gekümmert hatte. Man übersteht das nur, wenn man sich, in den Spiegel schauend, sagen kann, dass man nie einem Lebensprogramm folgte, das nur dem eigenen Ego diente“, sagte der Gescholtene.

Er schrieb für die Leipziger Volkszeitung

Mit Werner Bräunig, Joachim Nowotny und anderen schrieb Helmut Richter vor Jahrzehnten auch für die Leipziger Volkszeitung. Seine Reportagen und Porträts sind noch heute lesbar.

Der Schriftsteller erinnerte sich gern daran: „Man lernte die unterschiedlichsten Leute und Probleme des damaligen Bezirkes Leipzig kennen und war fasziniert von der riesigen Auflage: Alles potenzielle Leser! Und finanziell war’s eine Starthilfe. Dass Journalismus angehenden Schriftstellern keineswegs schadet, dafür gibt es ja berühmte Beispiele: Theodor Fontane oder Gabriel Garcia Marques.“ Der LVZ verdankte er z.B. seine Vietnam-Reise von 1971 und die danach entstandene Buch-Reportage „Mein anderes Land“.

Umfangreiches Werk

Zu seinen bekanntesten Büchern gehören „Schnee auf Schornsteinen“, Scheidungsprozess“, „Wiedersehn nach Jahr und Tag“ sowie der Gedichtband „Was soll nur werden, wenn ich nicht mehr bin?“. Features und Hörspiele ergänzen sein Oeuvre, zu dem auch einige Filme gehören, wie „Scheidungsprozess“, „Das Herz der Dinge“, „ Alfons Köhler“ sowie „Über sieben Brücken musst du gehen“, aus dem der gleichnamige Hit stammt. Der Schriftsteller hinterlässt eine Frau und eine Tochter.

Von Rolf Richter