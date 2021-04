Schritt für Schritt: Das gibt es beim Leipziger Art Walk zu sehen

Leipzig

Wer aufmerksam durch Plagwitz und Lindenau spaziert, kann noch bis zum 15. April kostenlos Kunst besichtigen, zum Teil auch ohne einen Termin zu buchen. Die Kunstplattform #MeetFrida lädt im Westen von Leipzig zum Art Walk durch eine frei zugängliche Outdoor- und Online-Galerie. Auf großformatigen Plakaten sind Bilder und auch Skulpturen, beispielsweise vom Düsseldorfer Duo Konstitutiv der Möglichkeiten, von zwölf zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern ausgestellt – die Originale gibt es online zu kaufen.

Hinter #MeetFrida und dem Art Walk stehen die Hamburgerin Anna Schwan und ihre Agentur. Mit der Initiative soll den Künstlerinnen und Künstlern während der Pandemie eine Plattform gegeben werden. Entstanden ist die bereits im August 2020. „Wir wollten Kunst im öffentlichen Raum sichtbar machen“, erklärt sie. „Das ist wichtig, Kunst sollte in der Stadt zu sehen sein.“

Die Open-Air-Galerie gibt es in drei Städten

Rund 300 Werke finden sich online, die ausgestellten zwölf sind also nur ein kleiner Teil davon – aber dafür neben Leipzig auch in Berlin und Frankfurt zu sehen. Genutzt werden dabei, so Schwan, hauptsächlich leere Werbeflächen.

Leipziger Künstler ist mit dabei in Berlin und Frankfurt

Dabei ist auch ein Bild des Leipziger Künstlers Jamal Cazaré. Sein Atelier sowie die Galerie ODP und die Galerie Intershop, ebenfalls in Plagwitz beheimatet, gehören zu den Leipziger Stationen des Art Walks. Jamal Cazaré, der nach Voranmeldung sein Atelier in der Spinnerei für Besucher öffnet, steht beim Art Walk allen Interessierten Rede und Antwort: „Ich finde es großartig, dass Kultur in einem solchen Rahmen stattfinden kann“, sagt er. Und weiter: „Ich bin fast euphorisch, wieder Leute zu treffen.“ Die Termine dafür sind online buchbar.

Künstler Jamal Cazaré in seinem Atelier in der Spinnerei. Ein Bild von ihm ist auch beim Art Walk zu sehen. Quelle: André Kempner

In der ODP-Galerie in der Rolf-Axen-Straße sollte am Freitag die Ausstellung „Soll + Haben“ von Frenzy Höhne eröffnet werden – die erschwerten Bedingungen für die Besucher und Besucherinnen waren da noch nicht eingeplant. Besucher dürfen kommen, brauchen jedoch bei einem Besuch in Galerien einen negativen Corona-Test und eine Voranmeldung.

Frenzy Höhne in ihrer Ausstellung „Soll + Haben“ in der ODP-Galerie in Leipzig. Quelle: André Kempner

Wer spontan einen Blick auf Höhnes Werke werfen möchte, bekommt trotzdem etwas zu sehen, verspricht Peter Schönknecht, Leiter der Galerie. „Wir haben eine Art Schaufenster geschaffen“, erklärt er. „Wir versuchen das möglich zu machen, was möglich ist.“ Notfalls auch mit einem 24-Stunden-Schaufenster in die Galerie. Eine weitere Station, neben den Plakaten, die größtenteils in der Plautstraße hängen, ist die Galerie Intershop – ebenfalls auf dem Spinnerei-Gelände. Dort sind ist die Ausstellung „ReRenaissance“ von Ulrike Dornis ausgestellt.

.Die Ausstellung „ReRenaissance“ von Ulrike Dornis in der Galerie Intershop in der Spinnerei. Quelle: André Kempner

Das Konzept des Art Walks findet Louise Walleneit, die Galeristin, gut. „Es müsste mehr davon geben.“ Für die Zukunft wünscht sie sich jedoch mehr lokalen Bezug bei der Auswahl. Und eine Zukunft soll es geben, erklärt Anna Schwan.

Mehr Infos und den Plan zum Art Walk in Leipzig gibt es unter www.meetfrida.art

Von Vanessa Gregor