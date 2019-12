Leipzig

Howard Carpendale wird gemeinhin als Schlagersänger missverstanden, dabei hat er sich schon im Frühwerk grundsätzlich mit der Welt und den Elementen, aus denen sie besteht, auseinandergesetzt. Das Zusammenspiel von Erde (Sand) und Wasser etwa hat wohl niemand vor und nach ihm so elegant wie beiläufig beleuchtet wie der Meister in„Deine Spuren im Sand“, die bekanntlich „die Flut mitgenommen hat“.

Der Ungebundene

Ebenfalls Mitte der 70er war es, als er sich an die Luft setzte und über sie Worte fand, die bis heute unerreicht sind: „Du fängst den Wind niemals ein,/ der Wind will nicht gebunden sein,/ rastlos weht er über Stadt und Land/ und hält nicht an.“ Von dort ist der Schritt nicht weit zu einer Angebeteten – wir befinden uns dann nebenbei eben doch auch in einem Schlager – die nur schwer zu halten ist. Doch wenn dann alle Stricke reißen, alles davongeblasen zu werden droht, dann ist da immer noch ein Trotzdem, ein Licht ... ein Schubidamdam.

Der Unverstandene

Dabei hätte es Donald Trump vielleicht bewenden lassen sollen, neulich bei seinem Auftritt vor konservativen Anhängern einer Studentenvereinigung in Florida. Einerseits kenne er, erzählte er bei der Gelegenheit, „Windräder sehr gut. Ich habe sie besser erforscht als irgendjemand sonst“, andererseits habe er „Wind nie verstanden“.

Der Unverbesserliche

Wir wiederum verstehen inzwischen immer besser, was er meint: Windkraft ist doof, weil die Räder nicht nur in den USA hergestellt werden. Teures, extrem umweltzerstörerisch produziertes Frackinggas aus den USA ist gut, weil es aus den USA kommt. Was für russisches Erdgas nicht gilt, weshalb es doof ist.

Und sonst? Schubidamdam!

Von Jürgen Kleindienst