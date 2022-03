Leipzig

Schülerinnen und Schüler aus Leipzig haben sich bei einem nationalem Songwettbewerb gegen große Konkurrenz durchgesetzt und sind nun mit ihrem selbst komponierten Lied auf einer neuen CD zu hören. Der lässige Popsong „Together“ entstand in Kooperation mit Kindern aus dem ägyptischen Kairo und fordert dazu auf, Grenzen zu überwinden.

Neben dem professionell Anfang 2022 im Berliner Tonstudio produzierten Song haben die Beteiligten bereits im vergangenen Jahr auch ein Musikvideo in der Messestadt aufgenommen. In dessen Mittelpunkt steht Anas Amin Khedr, der bisher Schüler der 12. Klasse des Leipziger Rahn-Gymnasiums war und mit seinem Know How beim Songwriting eine wichtige Rolle gespielt habe, heißt es aus der Schule.

Choreographien aus der schuleigenen Tanzakademie

Unter der Leitung von Musiklehrerin Simona Kairies sei „Together“ in kreativer und intensiver Arbeitsphase aber auch mit anderen Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums sowie mit Kindern der Rahnschule in Kairo weiterentwickelt worden. Dazu wurden an der hauseigenen Tanzakademie der Leipziger Rahn-Oberschule Choreographien erdacht, die in den Videoaufnahmen in Leipzig und in Kairo auch passend in Szene gesetzt werden konnten.

Mit dem Gesamtpaket bewarben sich die Schülerinnen und Schüler dann beim Musikwettbewerb „Dein Song für eine Welt“, hinter dem unter anderem das Berliner Bundesentwicklungsministerium steht. Der Contest soll junge Menschen dazu motivieren, sich musikalisch mit der globalisierten Welt auseinanderzusetzen. Mehrere Tausend Kinder und Jugendliche aus der ganzen Republik beteiligten sich ebenfalls, so dass sich das „Together“ der Rahn-Schulen mit insgesamt 600 anderen Songs messen lassen musste.

Anfang des Jahres wurde der Song in einem Tonstudio noch einmal professionell aufgenommen und produziert. Quelle: Rahn Education

Veröffentlichung auf „Eine Welt-Album Vol. 4“ und im Internet

Letztlich schafften es die Leipziger und Kairoer Kinder mit ihrer gemeinsamen Initiative aber bis ins Finale. Als Belohnung wird der völkerverbindende Song nun als einer von 20 Beiträgen auf dem kommenden „Eine Welt-Album Vol. 4“ auf Datenträger und im Netz zu hören sein.

„Ich freue mich von ganzem Herzen, dass wir als Schule an diesem Wettbewerb so erfolgreich teilgenommen haben. Es ist wichtig, dass sich Schülerinnen und Schüler mit globalen Themen kreativ auseinandersetzen“, sagte Simona Kairies, Das gemeinsame Arbeiten an Musik und Video auf internationaler Ebene habe alle Beteiligten in der Corona-Zeit zwar vor große Herausforderungen gestellt, aber auch viel Spaß bereitet. „Dass am Ende unser gemeinsamer Hit ’Together’ die Jury überzeugte, lag natürlich auch in erster Linie an unserem Kreativkopf, Singersongwriter und Produzent Anas Amin. Ein fettes Dankeschön!“, so Kairies.

Von Matthias Puppe