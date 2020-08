Leipzig

Die schwarzhumorige Assoziation liegt auf der Hand: Leipzigs Festwiese und die dort ab diesem Wochenende residierende freie Kultur- und Clubszene haben etwas gemeinsam – sowohl die Fläche vor dem Stadion als auch das Feld der Kreativen ist alarmierend ausgetrocknet. Am Freitag beginnt dort unter dem Titel „Outside“ ein bemerkenswertes Projekt, dem ein Schulterschluss zwischen Stadt, ZSL Betreibergesellschaft und Kulturbündnissen vorausging. Unter freiem Himmel wird ein Programm möglich gemacht, das wegen Corona drinnen undenkbar ist.

In den letzten Wochen ging alles sehr schnell: Dem Stadtratsbeschluss vor einem Monat, 200 000 Euro Kulturhilfe dafür locker zu machen, dass die existenzbedrohten Leipzigs Kreative ein großes Open-Air-Areal bespielen können, folgten Absprachen. Mehrere Ämter stimmten sich mit den Veranstaltungswilligen ab, nachdem die Wahl auf die zentral gelegene und trotz Stadionumbaus weitflächige Festwiese gefallen war.

„Froh über die Möglichkeit“

„Unsere einzige Chance auf Veranstaltungen liegt derzeit im Outdoor-Bereich“, sagt Steffen Kache, Chef der Distillery, „deshalb sind wir sehr froh über diese Möglichkeit, die in ihrer Dimension und Geste seitens der Stadt deutschlandweit einmalig sein dürfte.“ Bis Ende September, so der Plan, kann sich Leipziger Kultur auf der Wiese abbilden.

Innerhalb kurzer Zeit berieten sich die Initiativen Leipzig+Kultur, Live-Kommbinat und Kreatives Leipzig untereinander und mit der ZSL – herausgekommen sind ein Freiflächenkonzept und ein breit gefächertes Programm aus hochkarätigen DJ-Sets (von Distillery, IfZ, Elipamanoke und Mjut), Theater, Lesung, Konzert und Show. Zum Auftakt gibt’s Techno: Diesen Freitag ab 16 Uhr sorgen Chris Liebing, Atalanta und fr.JPLA für elektronische Beschallung. In den nächsten Tagen folgen unter anderem die Lesebühne Schkeuditzer Kreuz mit neuen Texten, die Band Liedfett, das Werner Neumann Electric Trio, der Science Slam und das Team der Zauberreihe „Magic Monday“.

999 Menschen auf 10 000 Quadratmetern

Möglich wird und bleibt das Festival nur beim Befolgen bestimmter Regeln: Maximal 999 Menschen dürfen sich auf den rund 10 000 abgesperrten Quadratmetern aufhalten – nachdem sie ihre Daten zur eventuellen Kontaktnachverfolgung am Einlass hinterlassen haben. Eine Alternative zu den ausliegenden Zetteln bietet die App „Recover“ – Gäste checken per QR-Code ein und übermitteln so ihre Kontaktdaten verschlüsselt. Drinnen ist die Fläche je nach Veranstaltung in Karrees aufgeteilt, um zu viele Menschen auf zu wenig Platz verhindern zu können.

Die Eintrittspreise beginnen bei 5 Euro und können – je nach Act – bei rund 30 liegen. Gelder zu erwirtschaften ist natürlich ein Ziel, doch Sophie Renz von der Initiative Leipzig+Kultur betont: „Das Wichtigste ist, dass wir Lebenszeichen senden.“ Seit fünf Monaten ist die Clubkultur völlig zum Erliegen gekommen, Konzerte und darstellende Kunst sind nur den wenigen möglich, die Open-Air-Flächen nutzen können. Für Philipp Franke, einen der beiden ZSL-Geschäftsführer, ist es logisch, dass sich sein Unternehmen unterstützend einklinkt. „Einige der Künstler, die auf der Festwiese auftreten, könnten irgendwann so groß sein, dass sie in unserer Arena gastieren“, sagt er.

„ Zusammenschluss stärkt uns alle“

Die großen Unbekannten in der „Outside“-Rechnung sind zum einen das Wetter, zum anderen die Infektionsentwicklung sowie daraus folgende Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung. Die aktuellen Bestimmungen gelten bis Ende August, dann wird die Politik Neuregelungen verkünden.

Fest steht: „Dieser große Zusammenschluss stärkt uns alle und gibt uns Kraft“, sagt Steffen Kache, „auch die finanzielle Unterstützung durch die Bevölkerung.“ Die nun ist aufgefordert, besonnen zu bleiben und Regeln zu respektieren, um „Outside“ nicht zu gefährden. „Lasst uns verantwortungsvoll zusammenkommen, lachen, feiern und wippen“, heißt es in der Mitteilung des Live-Kommbinats.

Das Programm und alle weitere Infos stehen auf www.dasistleipzig.de.

Von Mark Daniel