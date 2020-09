Leipzig

Prall gefüllt war die Schumann-Festwoche 2020. In insgesamt acht Konzerten setzten sich seit dem 12. September verschiedenste Künstler im Schumann-Haus mit der Beziehung des Künstlerehepaares Schumann zum Jubilar des Jahres auseinander: Ludwig van Beethoven.

Die gefeierte Pianistin Ragna Schirmer schloss am Sonntagabend den Konzertreigen mit „ Fantasien über Beethoven“.

Anzeige

Ragna Schirmer moderiert selbst

Sie moderiert selbst, teilt ihr profundes Wissen zu den zu spielenden Programmpunkten, sensibilisiert das Ohr der Hörer für Themen und Motive. So erklärt Schirmer, dass die Fantasie in g-Moll Opus 77 des Titans Beethoven ursprünglich frei entstand. Sein begeistertes Publikum bat ihn jedoch, diese Fantasie zu notieren.

Weitere LVZ+ Artikel

Der Einstieg ist von erschlagender Intensität. Warm, leicht holzig schwingt sich der Klang bis unter die Decke des Schumann-Saals. Schirmers gewaltige Läufe füllen allen leeren Raum aus. Sie zieht zischend die Luft ein, stößt sie wieder in das mächtige Forte hinein. Ihr Anschlag ist intensiv, jeder Ton eine bewusste Entscheidung, nichts ist dem Zufall überlassen. Selbst flirrend Fragendes gerät bei Schirmer zu einer verkappten Anklage, nach vorne drängend.

„Das Fragezeichen ist beabsichtigt“

Auf Beethoven folgt Robert Schumann mit Variationen über ein Beethoven-Thema aus der 7. Sinfonie. Das Werk wurde nie vollendet, Schirmer hat eine Auswahl aus den Skizzen Schumanns getroffen und betont: „Das Fragezeichen, der offene Schluss ist beabsichtigt.“

Pochend, stockend steigt Schumann ein. Trüb, sehnsuchtsverloren schlagen die Akkorde in aufgebrochene Wellen um. Schirmer wiegt sich in ihnen, peitscht sie auf zu einem körperlosen, wütenden Forte auf der Suche nach einer finalen Auflösung, die nicht kommt. Aber gerade in dieser Unerfülltheit des taumelnden Endes liegt die Faszination, das Bittersüße.

John Corigliano : Brücke in die Gegenwart

Mit dem Italo-Amerikaner John Corigliano, geboren 1938, schlägt Ragna Schirmer eine Brücke in die Gegenwart. Auch er bezieht sich in seiner „Fantasia on an Ostinato“ auf die Siebte, auf den langsamen Satz.

Geschrieben als Pflichtstück für einen Klavierwettbewerb birgt es eine Besonderheit: Corigliano bediente sich der Aleatorik. Das Stück erklingt so nie zweimal auf die gleiche Art, denn die verschiedenen Versatzstücke werden zufällig angeordnet.

Kostbarer Moment absoluter Stille

Dunkelheit strömt aus dem schwelende Ostinato, wird auch durch die hell klirrenden Pattern nie vertrieben. Schirmer geht naht- und applauslos in den letzten Beethoven über: Klaviersonate in c-Moll, Opus 111. Wirbelnd, getrieben, und doch analytisch. Sie endet zusammengesunken über dem Flügel, in diesem kostbaren Moment absoluter Stille, in der jeder Atemzug ohrenbetäubend wird.

Von Katharina Stork