Leipzig

Das nennt man schwarzen Humor: Als „Pest-Fest“ bezeichnet die Agentur Yggdrasil ihren Mittelaltermarkt vom 24. bis 26. Juli am Torhaus Dölitz. Und es liegt ja auch in der Tat zwar nicht an der Pest, aber doch an einer Pandemie, dass sich am kommenden Wochenende hier die „Spielleute, Gaukler und Wikinger“ versammeln: Normalerweise hätte die kleine Veranstalter-Crew aus dem sächsischen Oberlungwitz bereits über Pfingsten am Torhaus ihr „Heidnisches Dorf“ und zudem auf dem Dach der Moritzbastei den „Wonnemond“-Markt aufgebaut. Wie jedes Jahr seit 1998 als Teil des Wave-Gotik-Treffens ( WGT). Doch wegen Corona fiel die Vollversammlung der Schwarzen Szene Europas dieses Jahr aus – und mit ihr beide Märkte.

Wobei: So ganz stimmte das schon zu Pfingsten nicht. In einer Minimalvariante als luftig besuchter „Heidnischer Biergarten“ trotzten die Yggdrasil-Leute mit städtischer Erlaubnis der Seuche. In der altnordischen Mythologie bezeichnet „Yggdrasil“ schließlich den „Weltenbaum“, der das Leben an sich versinnbildlicht: ein Name, der verpflichtet.

Bis zu 999 Besucher erlaubt

„Es war ein Notfest“, erinnert sich Yggdrasil-Chef Marco Schwarz. Das zweite Pest-Fest dürfe acht Wochen später ruhig ein bisschen größer geraten: Spezialmärkte sind in Sachsen unter Auflagen wieder erlaubt. Mehr als 20 Buden und Attraktionen sind vorgesehen, bis zu 999 Gäste gleichzeitig zugelassen. Besucher Nummer 1000 muss dann warten, bis jemand den Markt wieder verlässt.

„Wir versuchen, was möglich ist, um die verkorkste Saison wenigstens ein bisschen zu retten“, erklärt Schwarz. „Das Pest-Fest ist unser Hilfeschrei im Überlebenskampf.“ Für einige Händler, die seit Jahren dabei waren, sei es eh schon zu spät. Sie hätten ihr Geschäft wegen Corona bereits aufgegeben, berichtet er, „und haben jetzt irgendeinen Job oder beziehen Hartz IV.“

Andere versuchen trotz aller widriger Umstände weiter, mit ihrer Leidenschaft für das Mittelalter den Lebensunterhalt zu verdienen: In Dölitz wollen Wikinger kämpfen, Lederer und Schmuckmacher führen ihre traditionelle Handwerkskunst vor, und um eine Zwergenburg herum wird ein Kinderprogramm organisiert. Das gastronomische Angebot nennen die Veranstalter „rustikal“.

Sonst, beim WGT, sind die Märkte die eine große Ausnahme von der Regel, dass man sich entweder einen Festivalpass für alle Angebote besorgt oder eben draußen bleiben muss. Nein, am Torhaus und auf der Moritzbastei sollen stets alle Menschen die Gelegenheit kriegen, auch ohne eine Viertage-Karte WGT-Luft zu schnuppern. Das Pest-Fest ist nun gleichsam an zweierlei Publikum gerichtet. Einerseits an Normalos aller Altersklassen, andererseits aber schon auch an die Schwarze Szene – und das vor allem in der „Gothic-Nacht“ am Samstag. Ab 19 Uhr treten die Leipziger Postpunk-Wave-Band Lizard Pool und die schwedische Dark-Ambient-Combo In Slaughter Natives auf.

Zur Corona-Vorbeugung werden separate Ein- und Ausgänge angelegt, und die Besucher sollen mindestens 1,50 Meter Abstand voneinander halten. Eine Maskenpflicht für die Gäste gibt es nicht, aber die Händler sind angehalten, Mund-Nase-Schutz zu tragen. Wobei ja gerade Gothics auch ganz gern mal freiwillig ihr Gesicht verhängen, wie Schwarz witzelt: „Im Maskentragen ist die Schwarze Szene seit Jahren vorbildlich.“

Pest-Fest: 24. Juli, 15 bis 23 Uhr; 25. Juli, 11 bis 23 Uhr; 26. Juli, 11 bis 20 Uhr. Eintritt Freitag 8 Euro, Samstag/Sonntag 10 Euro, Kinder bis 16 Jahre 4 Euro, Kinder unter Schwertlänge frei

Von Mathias Wöbking