Rassismus – ein Thema, das schon immer in der Geschichte eine Rolle spielte und trotzdem gerade aktueller denn je ist. Ende Mai verbreitete sich eine Videoaufnahme aus den Vereinigten Staaten, die die brutale Polizeigewalt gegenüber dem Schwarzen George Floyd zeigt, wie ein Lauffeuer im Internet und trat eine altbekannte Debatte und unzählige Proteste los, die immer noch anhalten.

Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe vor der eigenen Haustür, hier in Europa – sie existiert, wenn auch auf teils unterschwellige Weise, wie Raschid Sidgi im Gespräch erzählt. Der ausgebildete Schauspieler, in Weimar geborener Sudan-Deutscher, hat sich mit zwei Bekannten zusammengetan, die ebenfalls Teil der BIPoC-Community (Black, Indigenous and People of Color) sind, um einen Podcast im Talkshowformat auf die Beine zu stellen, der sich zwischen gesellschaftlichen Themen und Popkultur bewegt. „Schwarzlicht Podcast“ heißt das am Samstag erscheinende Projekt von Sidgi und seinen Kolleginnen Cyrielle Tamby und Shari Gall.

Häufige Polizeikontrollen

Die Idee dazu entstand in einem Gespräch, bei dem die drei sich über eigene Erfahrungen mit Diskriminierung austauschten und viele Ähnlichkeiten bemerkten. „Wo kommst du wirklich her?“ ist beispielsweise eine Aussage, die BIPoC Tag für Tag zu hören bekommt. Bei Polizeikontrollen sind es meistens sie, die als verdächtig behandelt werden; man spricht hier auch von „Racial Profiling“. Zu wissen, dass man mit diesen Situationen nicht allein ist und einen Raum für den Austausch zu haben, ist ein Ziel des Podcasts. Vor allem aber ist er ein Dialog-Angebot für alle, um wichtige Themen, auch wissenschaftlich betrachtet, auf den Tisch zu bringen und mit urbaner Kunst und Kultur zu verbinden – Unterhaltung mit Tiefgang, so Sidgi.

Logo des Podcasts "Schwarzlicht" Quelle: Pr

Die erste Folge trägt den Titel „50 Shades of Beige“ und erscheint am 11. Juli bei Spotify, iTunes, podcaster.de und anderen Anbietern. Der monatlich ausgestrahlte Podcast holt sich immer einen Gast mit ins Boot, in diesem Fall den Schauspieler und Filmproduzenten Tyron Ricketts. Er setzt sich unter anderem dafür ein, dass in den Medien nicht einfach schwarze Stereotypen gezeigt werden, sondern Lebensrealitäten, die oft von diasporischen Erfahrungen geprägt sind.

Außerdem gibt es in jeder Folge Empfehlungen in den Bereichen Literatur, Musik und Wissenschaft, damit sich der Hörer noch weiter informieren kann. Somit bietet der „Schwarzlicht Podcast“ eine interessante Gelegenheit, um sich mit Rassismus in Europa zu beschäftigen.

Von Elsa Hädge