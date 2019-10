Schweigen ist keine Antwort: Musikerin Aniiml in Leipzig

Leipzig

Die in Los Angeles lebende Sängerin, Songwriterin, Produzentin, Filmemacherin und Aktivistin Aniiml kommt mit ihrem neuen Album „Oh Awe“ nach Leipzig. Und da es in ihrer ganzen Kunst darum geht, das Leben für alle Lebewesen auf diesem Planeten besser zu machen, gastiert sie am Montag folgerichtig im „Noch Besser Leben“.

„Ich betrachte mich selber als Aktivistin, vor allem im Bereich Umwelt- und Tierrechte“, so Aniiml – und weiter: „Fast jeder Bereich meines Lebens ist irgendwie mit meinem Aktivismus verbunden, besonders natürlich meine Kunst. Abgesehen von meinem Namen und dem Kontext der Texte und der verwendeten Bilder, um immer wieder die Aufmerksamkeit auf diese Themen zu lenken, bin ich auch so aktiv.“ Zehn bis 25 Prozent ihres Merchandising-Umsatzes gehen direkt als Spende an verschiedene Nichtregierungsorganisationen – an den Gesetzgebungsfonds der humanen Gesellschaft, an den Nationalen Wildtierverband der USA, an den Verteidigungsrat für natürliche Ressourcen, den Welttierfonds, Peta, Wildlife SOS, Animal Places und andere. Sie selber tritt aber ebenso bei Veranstaltungen zum Thema auf: bei Mobys „Circle V“, dem Offiziellen Tierrechtsmarsch und der Offiziellen Tierrechtskonferenz.

Daneben schafft sie Musik für erfolgreiche TV-Serien: „Lucifer“, „ The Royals“, „Wentworth“, „ Mustangs FC“ und Trailer zu den Filmen „Black Market“ oder „Beerland“.

Leben, Liebe und der Tod

Ihre Musik ist etwas gewöhnungsbedürftig – obwohl, hat sich der Hörende erst einmal daran gewagt, einschmeichelnd und einfühlsam. Eine faszinierende Mischung aus Gothic und Rhythm and Blues mit tonalen Querschüssen aus ihrer ganz eigenen Welt, Witch-Pop und Indie. „Oh Awe“ sammelt nun all diese Lieder zwischen Ehrfurcht vor dem Leben und der Liebe zum Leben und streuselt dazwischen noch den Tod, die Empfindsamkeit und die ewige Suche nach dem Glück ein. Gutturale Klänge, sanft beseelte Töne, Tränen, Hoffnung und Ekstase, Leidenschaft und Aufbegehren.

„Beim Vorgängeralbum ,We.Animals’ ging es darum, ganz klar und vollumfänglich die Welt zu retten. Daran halte ich fest. Meine Songs haben den Auftrag, die Botschaft zu verbreiten: Im Idealfall wird jeder auf diesem Planeten mit Liebe und Respekt behandelt, einschließlich der Erde und aller ihrer Bewohner“, erzählt Aniiml und erläutert auf Nachfrage: „Dazu gehört natürlich auch der Mensch. Eigentlich ist es doch ganz einfach!“

Geboren in Kanada, nennt sich die Künstlerin erst seit 2017 Aniiml, um auch mit ihrem Namen Position zu beziehen. Ihre Mutter erblickte das Licht dieser Welt in Baden-Baden und zog 20-jährig ins Ahornland, um zu heiraten. Vielleicht auch dies Gründe, den Planeten als Ganzheit wahrzunehmen. Und sich eben lautstark für ihn einzusetzen: „Ich glaube nicht, dass Schweigen die Antwort ist, nein. Ich glaube, Stille ist der Grund, warum unsere Erde in dem Zustand gelandet ist, in dem sie sich befindet. Es ist wichtig, dass wir uns aussprechen und uns alle miteinander für unsere Welt einsetzen“, sagt sie, „wann immer das möglich ist.“

Cosmopolis-Reihe

Dass Aniiml nun in Leipzig gastieren kann, ist natürlich ganz besonders dem rührigen Noch-Besser-Leben-Booker Vincent Oley zu verdanken, der alle Hebel in Bewegung setzte: „Ich bin mit ihrer Agentur schon seit Jahren in Kontakt, auch wegen anderer Konzerte. Als ich dann erfuhr, dass sie Aniiml auf Tour schicken, bot ich sofort an, sie im NBL auftreten zu lassen. Das Konzert findet im Rahmen unserer Cosmopolis-Reihe statt, die freundlicherweise durch das Kulturamt gefördert wird, Ankathie Koi am Freitagabend ist Teil dieser Reihe. Dadurch können wir einen Teil der vergleichsweise höher ausfallenden Produktionskosten von Aniiml abfedern.“

Nun ist sie jedenfalls endlich in Leipzig und hat sich schon etwas schlau gemacht über die Stadt: „Was ich über Leipzig gehört habe, ist, dass es sich hier unglaublich großartig lebt und dass die Menschen hier sehr kreativ sind. Soweit ich weiß, hat Bach hier einige Zeit verbracht. Ich freue mich schon sehr darauf, Leipzig zu erkunden.“

Aniiml, Montag, 20.30 Uhr, Noch Besser Leben, Merseburger Straße 25, Eintritt Hutspende. Das Konzert von Ankathie Koi ist am Freitag davor, 20.30 Uhr, an gleicher Stelle.

Von Volly Tanner