Schweizer Satire-Abend mit Lisa Catena, Gabriel Vetter und Strohmann-Kauz

Nicht nur die Sprache deutet an, dass es sich am Dienstagabend im Kupferkeller um den Schweizer Satire-Abend im Rahmen der Leipziger Lachmesse handelt, präsentiert von den Oltner Kabarett-Tagen. Es werden auch einige eidgenössische Klischees durch das Programm getrieben: Langsamkeit, Steuerfluchtoase und Kühe natürlich. Bei Gabriel Vetter fällt ein Rind über dem Meer aus dem Flugzeug und erschlägt einen Fischer, was er, mit brillanten Grimassen gespielt, als Humornachweis Gottes wertet.

Lisa Catena wiederum lässt eine Kuh in die Jauchegrube stürzen – um an diesem Beispiel die Funktionsmechanismen einer hysterischen Medienmaschinerie satirisch durchzuspielen. Die Provinzmeldung über den Unfall verselbstständigt sich und führt über den TV-Bericht „Ekeltrend Güllebaden“ zur Talk-Show mit dem Thema „ Donald Trump droht mit Handelskrieg – sind die Renten noch sicher?“

Perfekt harmonierendes Team

Das Duo Strohmann-Kauz, dessen Bühnenfiguren Ruedi & Heinz die zweite Hälfte des Abends gehört, greifen die Kuh-Vorlage spontan auf. Schließlich dreht sich ihr Geronto-Kabarett neben einem hartnäckig modulierten Dreiklang aus Demenz, Inkontinenz und Impotenz um das baldige Ableben. Ruedi jedenfalls schaut sich schon mal nach Vetters fallender Kuh um.

Die beiden Kabarettisten haben ihre Bühnenfiguren als ungleiches Altenheim-Duo perfektioniert. Schlapphutträger Ruedi erträgt das Altern mit schelmischer Fröhlichkeit. Heinz, das Haar zum akkuraten Seitenscheitel gekämmt, zieht die Mundwinkel mit gesichtsakrobatischem Geschick herunter.

Das perfekt harmonierende Team wechselt in Stakkato-Dialogen die Themen, springt von den eigenen Leiden zur großen Politik und zurück. Die eigene Demenz wird mit der Vergesslichkeit der Politiker kurzgeschlossen. Häufig sind es Wortspielchen, die zum neuen Thema lenken. Die allerdings wirken mitunter bemüht. Nicht nur wenn es um den für den Leipzig-Auftritt eingebauten Lokalbezug geht und dem Duo zu Burkhard Jung der Gegensatz „alt“ einfällt und sie sich darüber in eines ihrer vielen Missverständnisse stürzen.

Schlingern auf seichten Gags

Inhaltlich schlingert der Abend auf seichten Gags herum. Ihren Reiz beziehen Ruedi & Heinz aus den urig auskomponierte Bühnenfiguren – die ohne das heimische Schwyzerdütsch allerdings Originalität einbüßen.

Keine Probleme mit Sprach- und anderen Grenzen kennt Gabriel Vetter, der in Basel zu Hause ist, dort einst als Hausautor am Theater schrieb und später für einige Jahre in Skandinavien lebte. Flüssig bewegt er sich zwischen Kabarett und Comedy. Von einer scheinbar harmlosen Ausgangsbetrachtung packt er giftig zu. Etwa wenn er die Pippi-Langstrumpf-Titelmelodie analysiert und auf eine minimale Abweichung vom schwedischen Original trifft.

Im Kontrast zur schwedischen Leichtigkeit wird die deutsche Version in Vetters Gesang zum militärisch zackigen Marsch. Über Kinder- und Einschlaflieder öffnet Vetter gewitzt das Feld von nationalen Identitäten und Klischees. Mal mit ernstem Hintergrund, meist grotesk übersteigert im Vergleich. Die Zensur, die seit einiger Zeit über Kinderbuch-Klassiker und ihre nicht mehr als politisch korrekt geltenden Begriffe herfällt, persifliert er raffiniert, indem er sich Asterix und Obelix vornimmt: „Die nehmen Drogen und verprügeln dann wehrlose Einwanderer.“

Relevante Themen

Auf Vetters verspielte Bühnenpräsenz folgt Lisa Catena, die zunächst auf die Schiene des klassischen politischen Kabaretts einschwenkt. „Die große Koalition scheitert beim Lösen der Probleme, die man ohne sie nicht hätte.“ Catena springt von Politik-Schelte zu Phänomenen wie Postfaktizität, Medienhysterie, EU-Verdruss. „Bis wir Schweizer in der EU sind, sind alle anderen draußen.“ Und unter dem Stichwort „Hassprediger aus Biel“ verbindet sie raffiniert Alice Weidel und in der Schweiz rekrutierte IS-Kämpfer in einem Atemzug.

Die vielfach ausgezeichnete Thunerin bearbeitet fraglos relevante Themen mit gelungenen Pointen. Das wirkt in dem für den Satire-Abend komprimierten Programm zunächst aber nach einem etwas verkopften Abarbeiten. Dann aber zeigt Catena, warum sie jüngst verdient mit dem Förderpreis des Deutschen Kabarettpreises ausgezeichnet wurde.

Sie lässt das politische Themenkorsett hinter sich, wird gewitzter, bissiger, schließlich wunderbar schwarzhumorig, statistische Fakten verbinden sich zu neuen Sinnzusammenhängen. Da ist etwa die hohe Selbstmordquote in der Schweiz. „Deshalb ist es so wichtig, dass die Züge pünktlich sind.“ Wer sich in Deutschland vor den Zug lege, der verdurste eher.

Apropos Zug: Vetter hat bei der Anreise am Basler Bahnhof eine hübsche Beobachtung gemacht, die auf den Sinn des Zufalls für Komik verweist. „Während in Leipzig die Lachmesse läuft, ist in Basel die Weinmesse.“

Von Dimo Rieß