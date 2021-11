Leipzig

Mit der neuen Corona-Schutzverordnung wird Sachsens Clubs ein normaler Betrieb erneut unmöglich gemacht. Diese sieht vor, dass ab der Vorwarnstufe, die im Freistaat bereits erreicht ist, für Innenveranstaltungen neben der 2G-Regel auch Maskenpflicht, Abstand und eine Höchstkapazität von 50 Prozent gelten, wie Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Freitag bei einer Pressekonferenz erklärte.

Köpping: Härtere Regelungen nur vorgezogen

Die bisherige Verordnung, die damit abgelöst wird, sieht diese Einschränkungen erst ab der Überlastungsstufe vor, die laut Köpping voraussichtlich ohnehin am 10. oder 11. November erreicht werden wird. „Diese Regeln sind nicht einfach, und ich kann wirklich sehr viele, die uns mittlerweile kontaktiert haben, verstehen, dass sie – gerade wenn ich an die Diskotheken denke, die uns geschrieben haben – gesagt haben: Wie sollen wir das vollziehen, wie sollen wir das umsetzen? Aber nochmal: Sie sind keine Überraschung“, so die 63-Jährige. Es handele sich stattdessen um ein „Vorziehen der Regelungen“, die bei der Überlastungsstufe greifen würden, auf die Vorwarnstufe. Gerade im Falle der Diskotheken bedauere sie es aber sehr.

Im Vergleich zum Vorjahr, das hatte der sächsische Livespielstättenverband LiSA zuvor beklagt, gebe es in diesem Jahr keinen entsprechenden Finanzausgleich. Zumal laut der neuen Verordnung auch keine direkte Schließung von Clubs verordnet wird, sondern der Betrieb theoretisch weiterlaufen kann, durch Maske und Abstand jedoch praktisch unmöglich gemacht wird. Ein solcher Finanzausgleich werde „eine Frage werden, die jetzt ansteht“, hinsichtlich der Kapazitätsfrage auch für die Gastronomie und andere Kulturbetriebe. „Wir werden mit den entsprechenden Programmen, die wir in der Staatsregierung haben, auf diese Fragen zurückkommen müssen. Da bitte ich, das SMWKT (Sächsisches Ministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus) anzufragen, dass diese Programme dann eben auch zur Ersatzzahlung da sind.“

Klage wird vorbereitet

Steffen Kache von der Distillery sind solche Programme allerdings nicht bekannt. „Sachsen hat sich in Sachen Hilfsprogramme schon bislang nicht mit Ruhm bekleckert“, sagte er im Anschluss an die Konferenz gegenüber LVZ.de. Er mache Köpping keine Vorwürfe, doch die neuen Maßnahmen seien schlicht „ideenlos“. Modellprojekte etwa, die das sichere Feiern mit vorab durchgeführten PCR-Pooltests ermöglichen, würden weiterhin konsequent ignoriert. Nun würden die Ungeimpften die Last der Geimpften tragen, wie ein Blick auf die zehnfach höhere Inzidenz bei Ungeimpften zeige. Er rechne damit, dass die Regeln wohl bis ins Frühjahr dauern werden – und damit auch die Schließung der Clubs.

Die aber wollen sich wehren. Nun werde ein Krisenstab und auch eine Klage vorbereitet, so Kache. Letzteres hatte Stadtratsmitglied Jürgen Kasek (Grüne) bereits am Donnerstag angekündigt, sollten die entsprechenden Einschränkungen für Clubs kommen. Andernfalls werde das Überleben schwierig.

Von Christian Neffe