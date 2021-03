Leipzig

„Es war ein Ende der Welt. Wir schauen nun auf dieses Ende, nachdem wir wissen, dass die Welt nicht untergegangen ist.“ Das sagt Hana Stojic, die 1984 in Sarajewo geboren wurde, über den Bosnienkrieg, vor dem sie als Zehnjährige mit ihrer Familie floh. Sie ist Kuratorin des Literarischen Programms von „Common Ground“, das am Donnerstag in einem Zoom-Gespräch vorgestellt wurde und trotz zum zweiten Mal abgesagter Leipziger Buchmesse mit direkten Begegnungen und digital ermöglicht werden soll. Zwei bis drei Veranstaltungen täglich sind im Rahmen des Festivals „Leipzig liest extra“ vom 27. bis 30. Mai geplant.

Drei Jahre widmen sich Buchmesse und Traduki, das europäische Netzwerk für Bücher und Literatur, in diesem Schwerpunkt der Literatur aus Südosteuropa. Nachdem zum Auftakt 2020 das Thema „Herkunft und Zugehörigkeit“ im Mittelpunkt stand, ist das Motto nun „Archipel Jugoslawien. Von 1991 bis heute“.

„Das geht uns verdammt viel an“

„Wir müssen das Mögliche tun“, sagt Buchmessedirektor Oliver Zille, nämlich keine virtuelle Mogelpackung, sondern etwas „Kleines, Feines, Präzises“. Gemeint ist die Literatur von Autorinnen und Autoren aus jenen insgesamt zehn Ländern, „die auf dem internationalen Parkett härteste Auseinandersetzungen führen“.

Geschichte und Geschichten Ex-Jugoslawiens „gehen uns verdammt viel an“. Generell sei im Ost-West-Verhältnis das zu finden, was der Schriftsteller Ilija Trojanow auf Ex-Jugoslawien bezogen die „arrogante Externalisierung der eigenen Dämonen“ nennt. Die Wahrnehmung des Balkans sei, so Trojanow am Donnerstag, „reingefallen auf nationalistische Instrumentalisierung“.

Neue Identitäten

Das Wort Archipel bezeichnet eine Gruppe von Inseln, und so stellt sich auch der „Archipel Jugoslawien“ seit 1991 dar. Es sei an der Zeit, aufeinander zuzugehen, finden die „Common Ground“-Organisatoren. Ihr Anliegen ist es, einander zu sehen, zu hören und zu verstehen über Grenzen hinweg und in einem Raum, der, sagt Trojanow, so vielfältig, dynamisch und spannend sei wie kaum ein anderer. Das Gelingen auf dem Balkan „motiviert und beseelt auch das europäische Projekt“.

Krieg und Hass spielen bei diesem Thema eine Rolle, vor allem aber geht es um Hoffnung und neue Identitäten und um die Frage, welche Einflüsse die Ereignisse auf das literarische Wirken haben. dafür stehen Rumena Bužarovska und Goran Fercec mit ihren neuen Büchern.

Kann Literatur Dialoge eröffnen, wenn die Politik versagt? Antworten sollen im Mai zwei Veranstaltungen und zehn virtuelle Gespräche mit Autorinnen und Autoren aus Südosteuropa geben. Wenn Literatur „etwas in uns zum Klingen“ bringe, so Zille, „dann funktioniert sie auch als Spiegel der Gesellschaft und als Diskursraum“.

Neue Stimmen, neue Bücher 15 Autorinnen und Autoren aus allen Ländern des ehemaligen Jugoslawiens haben ihre Erfahrungen und Gedanken in Essays niedergeschrieben. Sie sind auf faz.net veröffentlicht. Ebenso öffnen die neuübersetzten Bücher den Blick: Mit Trotz und Komik schreibt Bosniens Literatur-Shootingstar Lana Bastašić in „Fang den Hasen“ (S. Fischer) über eine außergewöhnliche Freundschaft in den Wirren der jugoslawischen Geschichte. Goran Ferčec erzählt in „Wunder wird es hier keine geben“ (Residenz Verlag) von der Sinnlosigkeit des Kriegs. Faruk Šehić wurde 1970 in einem Land geboren, das es nicht mehr gibt, und kämpfte selbst im Bosnienkrieg. Nach seinem autobiographischen Roman „Knjiga o Uni“ hat der aus Bihać stammende Autor jetzt seinen Erzählband „Uhrwerksgeschichten (vorapokalyptischer Weltschmerz)“ (Mimesis Verlag) veröffentlicht. Eine Mischung an Personenportraits hat Rumena Bužarovska aus Nordmazedonien in ihrem Erzählungsband „Mein Mann“ (Suhrkamp) zusammengestellt. Welche Veranstaltungen im Rahmen des Programms „Leipzig liest extra“ vom 25. bis 30. Mai analog oder digital geplant sind, wird am 5. Mai bekanntgegeben und auf www.traduki.eu/common-ground und www.leipziger-buchmesse.de veröffentlicht.

Von Janina Fleischer