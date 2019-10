Schwimmen im Bass: Über 12.000 Fans feiern Seeed in der Arena Leipzig

Leipzig

Pierre Baigorry aka Peter Fox ist wohl der Einzige, der 2019 noch mit Goldkettchen, Pornobrille und Adidas Jogger, irgendwie cool aussehen kann. Frank Dellé hingegen hat sich eine extra hohe Melone über seine Dreadlocks gezogen und wiegt beim Singen die Arme in der Edelversion einer Bomberjacke in schimmerndem Senfgelb. „Unser Album heißt Bam Bam und nicht Bäm Bäm“, stellt Pierre richtig. Dellé ergänzt: „Und ich heiße Frank und nicht Fränk“.

Emotionales Comeback

Sie haben lange auf sich warten lassen, doch umso emotionaler ist ihr Comeback. Gänsehaut, wenn am Samstagabend in der Arena Leipzig das Licht endlich angeht, wenn sie „Hektik-Mektik, Slowlife, irgendwann ist alles vorbei – Doch so sieht der Deal aus, ich würd’ ihn wieder nehmen“ singen. Mit „Ticket“ veröffentlichten die Künstler das erste Lied, nachdem ihr Bandkollege Demba Nabé im Mai des letzten Jahres unerwartet gestorben war. Die Lichter der Bühne sind hier noch in schlichtem Schwarz und Weiß gehalten, und es müssen ein paar Tränen zurückgehalten werden. Dass sie jetzt dennoch hier sind, ist einfach schön.

Zur Galerie Mit ihrem fünften Studioalbum Bam Bam haben die Berliner Seeed am Samstag in der Leipziger Arena halt gemacht.

Insgesamt scheint die Zeit stillgestanden zu sein. Seeed holen die Goldstücke der Vergangenheit in die Gegenwart. Statt Pistolenbewegungen in die Luft abzufeuern, denn „heutzutage wird zu oft geschossen“ wie Dellé predigt, werden die Hände über den Köpfen zusammengeschlagen. Lediglich Pierres Eingeständnis „So, jetzt brauchen wir erstmal wieder ne Pause“ nach seinem schnellen Hit „Schüttel dein Speck“ lässt ahnen, dass die Zeit zumindest an ihrer Ausdauer etwas genagt haben könnte.

Lasso schwingende Cowboys auf imaginären Rossen

Aber die präzise einstudierten Choreographien sitzen: Ob sie wie stolze Hähne über die Bühne schreiten, oder als Lasso schwingende Cowboys auf imaginären Rossen reiten – kein Move ist ihnen zu schräg. 12 500 Fans pfeifen, kreischen und freuen sich, das miterleben zu dürfen.

„Ooooh du hübsches Ding, du bist Queen und ich bin King, wenn ich dich seh‘, dann muss ich sing‘. Tingalingaling you pretty thing“ schallt es durch den Saal, und die bombigen Beats drohen das Dach vom Gerüst zu fegen.

„Sehr sehr sehr sehr geil“ ist die Stimmung bei „Molotov“ und zu „Augenbling“ springt die Menge ausgelassen in die Luft. „Es soll hier keiner frieren“, ruft Pierre von der Bühne. Unten kleben die nassgeschwitzten T-Shirts an den eng aneinander stehenden Körpern. „Leipzsch Hypedzsch“ wird die „Punktlandung in Sachsen“ betitelt.

Kreuz und quer spielen sie sich durch ihr über 20 Jahre angesammeltes Repertoire. Neue wie alte Lieder, langsame wie schnelle Riffs und originale wie neu gesampelte Versionen hauen sie den Leipzigern um die Ohren. Manchmal entsteht dabei zunächst ein wenig Verwirrung, denn textsicher sind die Fans allemal. Doch an die teils ungewöhnlichen Rhythmen müssen sie sich erst mal gewöhnen. Und nicht alles, was die Sänger ins Mikrofon trällern, kommt bei der feiernden Meute an.

„Das wird unser Tag“

Allen technischen Umständen zum Trotz meistern die Berliner souverän den Abend. Zur Zugabe und als finalen Abschied singen sie endlich „This is Seeed yaah“ und schwingen dann nicht nur die eigenen Hüften, sondern gefühlt die ganze Arena zu den Zeilen „Babe wach auf, ich zähl bis zehn, das Leben will ein’n ausgeb’n und das will ich sehen. Lass uns endlich raus gehen, das Radio aufdreh‘n. Das wird unser Tag, Babe, wenn wir aufsteh‘n.“ Schließlich sei das Leben kurz, versichert Dellé und Pierre ruft noch einmal, wie in jeder Stadt, „Baut keine Scheiße“.

Doch es ist kein Abschied für immer. Bereits am 21. November kommen sie für ein Zusatzkonzert zurück nach Leipzig. Auch dieses Konzert ist bereits ausverkauft.

Von Lotta-Clara Löwener