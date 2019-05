Leipzig

Eigentlich sollte heute (17. Mai 2019) der Kultorganist Matthias Eisenberg im Paulinum der Leipziger Romantik im allgemeinen und Clara Schumann im Speziellen seine Reverenz erweisen. Doch der Meister ist erkrankt. Gottlob konnte kurzfristig Sebastian Heindl als Einspringer gewonnen werden. Der Ex-Thomaner spielt unter anderem Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy und Sigfried Karg-Ehlert.

Heindl, geboren 1997, erhielt seine musikalische Grundausbildung als Chorknabe im Thomanerchor Leipzig. Im Alter von 17 Jahren nahm er im Magdeburger Dom seine Debüt-CD mit französischen Repertoire und eigenen Transkriptionen auf, außerdem Live-Aufnahmen für den MDR, BR. Er wirkte als Organist in der BBC-Filmdokumentation von Sir John Eliot Gardiners „Bach – A Passionate Life“ an der berühmten Trost-Orgel der Schlosskirche Altenburg mit.

Nach einem Sonderpreis als jüngster Teilnehmer beim Bachwettbewerb Leipzig gewann er den Internationalen Orgelwettbewerb Nordirland 2017. Deutschlandweit konzertierte Heindl an vielen historischen Orgeln und Konzertreisen führten ihn nach Ungarn, Großbritannien, Irland und in die USA. Bei der Internationalen Orgelwoche Nürnberg (ION) 2018 erhielt er den dritten Preis, den Publikumspreis und den Max-Reger-Sonderpreis. Sebastian Heindl ist Stipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes und war 2017 Bayreuth Stipendiat des Richard Wagner Verbandes Leipzig.

Für die laufende Saison stehen Konzerte in Wien, New York City und Kanada an und er ist mehrfach in seiner Geburtsstadt Gera zu erleben.

Beginn des Konzerts im Paulinum ist 19.30 Uhr, Restkarten gibt’s noch an der Abendkasse.

Von Peter Korfmacher