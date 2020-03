Sebastian Weber Company mit „Folk Fiction“ im Lofft

Leipzig

Der Erfindung der Nation vor 300, 400 Jahren hat sich als äußerst folgenreich herausgestellt. In „Folk Fiction“ versucht sich die Sebastian Weber Dance Company ab Freitag nun auch in Leipzig daran, eine ganz eigene kollektive Identität zu schaffen. Die Uraufführung des Tanzstücks im Dezember in Koblenz wurde vom Publikum dort gefeiert. Die sieben Tänzerinnen und Tänzer schafften eine Energie, die „schließlich alle und alles in unwiderstehliche Bewegung“ versetze, berichtete die Rhein-Neckar-Zeitung.

„Riesiger Kick“

Der „riesige Kick“, mit dem das Ensemble nach Aussage Webers in die ersten Aufführungen getänzelt sei, hatte jedoch Leipziger Wurzeln. Wie berichtet hatte ein Beirat der Kulturbehörde die Company kurz zuvor für eine neu eingeführte „Konzeptionsförderung“ ausgewählt. Drei Jahre lang wird sie mit jährlich 30 000 Euro unterstützt.

„Folk Fiction“, Leipzig-Premiere am Freitag, 20 Uhr, 16/11 Euro, zudem Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr, 13/9 Euro, im Lofft, Spinnereistraße 7, Halle 7

Von LVZ