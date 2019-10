Seeed-Musiker: „Ich muss nicht immer singen“

Leipzig

Die Berliner Band Seeed ist mit ihrem neuen Album „Bam Bam“ auf Tour, spielt am 19. Oktober in der Arena Leipzig. Das Konzert ist ausverkauft. Pierre Baigorry alias Peter Fox spricht im Interview über das neue Album.

„Bam Bam“ ist das erste rein deutschsprachige Seeed-Album. Warum?

Wir sind eine Berliner Band, deutsch ist von fast allen Seeed-Mitgliedern die Muttersprache. Vor allem sollte es ein kompaktes Album sein und auf den Punkt kommen. In mehreren Sprachen ist das schwierig hinzukriegen.

Sind Sie mit einer bestimmten Vision ins Studio gegangen?

Eigentlich nicht. Wir wollten nur möglichst bei dem bleiben, was wir am Besten können: urbane, tendenziell mit Reggae und Dancehall infizierte Musik. Wir wollten eher keine Balladen- oder Jazz-Ausreißer oder Stücke mit Rockgitarre dabei haben und uns auf unsere Kernkompetenz konzentrieren.

Die Songs sind teilweise mit befreundeten Musikern wie Trettmann, Sway Clarke, Deichkind und Daniel Stoyanow von der Band Malky entstanden. Wie sehr brauchen Sie frisches Blut?

Frisches Blut ist immer gut. Jeder, der eine gute Idee hat und sie gern bei Seeed mit reinbringen möchte, ist herzlich willkommen. Wichtig ist, dass wir am Ende gute Songs zustande kriegen. Dafür ist uns jedes Mittel recht.

Seeed wurden dafür abgefeiert, dass sie Deutschland ein bisschen lockerer und entspannter machen. Wie entspannt ist Deutschland im Jahr 2019?

Früher wurden wir dafür abgefeiert, dass wir deutsche Musik lockerer gemacht haben. Dann kam irgendwo mal der Vorwurf auf, warum wir nicht mehr politische Songs schreiben. Beides zusammen ist aber sehr schwierig. Ich würde schon sagen, dass Deutschland etwas lockerer geworden ist. Aber das kann man nicht verallgemeinern. Berlin-Kreuzberg ist zum Beispiel eine eigene Blase und nicht vergleichbar mit den Rändern von Sachsen-Anhalt. Und im Alpenvorland ist es auch ganz anders als in Hamburg oder im Ruhrpott. Aber früher durch MTV und noch mehr, seit in den letzten zehn Jahren US-HipHop einfach d i e Weltmusik der Jugend geworden ist, hat sich eine gewisse amerikanische Lässigkeit verbreitet.

In „Love Courvoisier“ heißt es „So Much Love für Angela“. Eine versteckte Hommage an die Kanzlerin, die 2015 gesagt hat: „Wir schaffen das!“?

Nein, dann hätten wir den Namen deutsch ausgesprochen, Angela hat einfach die richtige Silbenanzahl. Daniel Stoyanow, der diesen Vers singt, kommt mit uns auf Tour. Wir haben ja durch Dembas Tod nicht nur einen Freund verloren, sondern auch einen herben Verlust am Mikrofon erlitten. Wir wollten und können Demba aber nicht eins zu eins ersetzen. Deshalb machen Frank und ich die Leadvocals jetzt hauptsächlich zu zweit. Aber mit Daniel Stoyanow und Eric Alain Wilson haben wir zusätzlich zwei tolle Gastsänger dabei, die uns mit Chor und teilweise auch solo unterstützen.

Sie sind inzwischen alle über 40 und haben immer noch sehr viele, sehr junge Fans. Haben Sie das Gefühl, sich soundmäßig verjüngen zu müssen?

Nein, wir müssen gar nichts. Aber wir hatten immer die Bestrebung, uns nicht ständig zu wiederholen. Natürlich greifen wir auf bewährte Stilistiken zurück, die uns gut stehen, aber ich finde es wichtig, neue Einflüsse zu suchen. Deshalb mache ich auch außerhalb der Band Sachen, die wiederum bei Seeed mit einfließen. Man sollte dem Zeitgeist nicht hinterherrennen, ihm gegenüber aber auch nicht blind sein.

Im animierten Musikvideo „Lass sie gehn“ reitet die Band auf Riesenratten und verlässt in Raumschiffen einen unwirtlichen Planeten. Welches Lebensgefühl kommt in dem Clip zum Ausdruck?

Ein sehr melancholisches, würde ich sagen. Das Video hat aber mit dem Text nicht viel zu tun, der von einer Trennung handelt. Es verleiht dem Lied eine zweite Ebene. Ich hoffe, der Clip spricht für sich.

Sind Sie noch optimistisch, was die Zukunft angeht?

Ich bin immer optimistisch, aber auch realistisch. Ich registriere, dass die Turbulenzen zunehmen. Wir haben uns an den Wohlstand und an ein Deutschland mit starker Mittelklasse gewöhnt. Das wird aber immer mehr erschüttert werden durch globale Entwicklungen und den Leidensdruck, den andere Völker in anderen Ländern haben. Die wollen auch in Freiheit und Wohlstand leben. Alles hängt mit Allem zusammen, und die Politik muss sich jetzt überlegen, ob es so schlau ist, immer zuerst die eigenen kurzfristigen Interessen zu betrachten, oder ob sie noch viel globaler denkt und vor allem handeln sollte.

Künstler nutzen die Öffentlichkeit zunehmend, um auf politische Themen aufmerksam zu machen oder für den Klimawandel einzutreten. Ist das eine Option für Sie?

Das mache ich ja hin und wieder. Aber in erster Linie hat Musik mit Emotionen zu tun und soll den Hörern ein gutes Gefühl geben. Realpolitik in Songtexten sorgt aber meistens für kein gutes Gefühl. (lacht) Deshalb trenne ich das lieber und mache, so wie letztes Jahr, einen politischen Podcast.

„What a Day“ ist ein Song, den Demba Nabé lange vor seinem Tod im Mai 2018 aufgenommen hat. Wo haben Sie die Aufnahme gefunden?

Wir haben ein paar seiner unveröffentlichten Songs noch einmal durchgehört. Demba hat den Song zusammen mit einem Freund aus dem Bandumfeld gemacht, Robert Phillip. Es war ein rohes Demo, aber wir fanden es sehr gut und haben nicht mehr viel dran gemacht. Wir wollten, dass er auf dem Album noch einmal vertreten ist.

Seeed besteht aus zehn Leuten. Wer trifft in musikalischen Fragen eine Entscheidung?

Es bildet sich meistens eine klare Mehrheit heraus. Das ist der Vorteil bei so vielen Leuten. Es kommt auch immer drauf an, zu welchem Zeitpunkt solch eine Diskussion aufkommt. Es läuft bei uns jedenfalls nicht immer gleich ab.

2018 schrieben Sie vier Instrumentalstücke für Detlevs Bucks Film „Asphaltgorillas“ sowie zwei Songs mit dem Duo Ricky Dietz. Werden Sie weiter Nebenprojekte verfolgen?

Ja. Ich muss aber nicht ständig singen, weil irgendwann auch mal gut ist. Ich finde auch das Produzieren, Videos drehen und noch mehr Dinge spannend. Irgendwann muss man auch Platz machen für jüngere Leute. Oder man wird einfach knallhart verdrängt. (lacht)

Seeed in der Arena Leipzig: 19. Oktober, das Konzert ist ausverkauft

Von Olaf Neumann