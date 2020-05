Seelenmassage auf dem Nagelbrett: Matthias Horx imaginiert „Die Zukunft nach Corona“

Leipzig

Schenkt man seinen Visionen Glauben, steht ein Umzug ins Paradies bevor. Zukunftsforschung nennt der Publizist Matthias Horx sein Fachgebiet und umschreibt die eigene Rolle auf der Homepage des von ihm gegründeten Instituts mit „Zukunftsoptimist – Provokateur – Visionär“. Es gibt Motivationstrainer mit weniger Ambition.

Für den 1955 in Düsseldorf geborenen Horx ist das Glas nicht halbvoll – es läuft über. „Die Zukunft nach Corona“ heißt sein neues Buch, Untertitel: „Wie eine Krise die Gesellschaft, unser Denken und unser Handeln verändert“.

Die gedankliche Vorwegnahme einer Veränderung kann den Weg dorthin beeinflussen. Und es ist keinen Tag zu früh, sich mit Erfahrungen aus dem Stillstand auseinanderzusetzen, mit ersten Erkenntnissen, die zu einem Umdenken führen.

Darum bemüht sich Matthias Horx, verharrt aber im Stadium der Orakelogie, und das ist leider nicht so unterhaltsam, wie es enttäuscht. Aktuelle Bestsellerlisten dokumentieren Interesse an Einordnung und Bedürfnis nach Pausenversorgung, steht doch in der Spitzengruppe der Gesprächsband „Trotzdem“ der Denker Ferdinand von Schirach und Alexander Kluge ebenso wie „Dann bleiben wir eben zu Hause!“ von Online-Omi Renate Bergmann. Was Horx dem hinzufügen kann, bleibt Seelenmassage auf dem Nagelbrett. Sein Spiel mit der „ Krise als Möglichkeitsraum“ steigert sich zur Demut, bevor es in alte Chancen für „das Neue Normal“ mündet.

Reisen in ferne und nahe Zukunft

Der Autor von „Technolution“, „Das Megatrend-Prinzip“ und „Future Love“ stürzt sich auf den „Umgang mit den Monstern des Unberechenbaren“ und nutzt dafür die „Anverwandlung des Kommenden“. Um zurückzuschauen auf heute, reist er mit den Lesern ins Jahr 2070 und in den Herbst 2020, in ein Café auf dem Markusplatz in Venedig.

„Worüber werden wir uns rückblickend wundern?“, fragt Horx von dort und weiß: „Dass die sozialen Verzichte, die wir leisten mussten, selten zu Vereinsamung führten. Im Gegenteil. (...) Wie schnell sich plötzlich Kulturtechniken des Digitalen in der Praxis bewährten. (...) Dass schließlich doch schon im Sommer Medikamente gefunden wurden, die die Überlebensrate erhöhten (...) Wie weit die Ökonomie schrumpfen konnte, ohne dass so etwas wie ,Zusammenbruch’ tatsächlich eintrat, der vorher bei jeder noch so kleinen Steuererhöhung und jedem staatlichen Eingriff beschworen wurde. (...) Dass sogar die Vermögensverluste durch den Börseneinbruch nicht so schmerzen,wie es sich am Anfang anfühlte.“

„Neue Kultur“

Im Fernsehen nennt man Vergleichbares Pilchern, in der Literatur Märchen. Klar, was Horx mit Wasserfarben in bewölkten Himmel malt, entspricht den Wünschen vieler Menschen. Dass er sich im Rahmen seines Erbauungsseminars immer mal widerspricht, erweitert das Spektrum der Zustimmenden.

Horx legt sich nicht fest, auch nicht quer, er legt sich gewissermaßen zu den Leuten, wenn er musizierende Italiener auf den Balkonen als „Zeichen des selbst organisierten Widerstands, der Tröstung und Selbsttröstung“ romantisiert. Und telefonische Erreichbarkeit als „neue Kultur“. Wenn er staunt, „wie viel Humor und Mitmenschlichkeit in den Tagen des Virus tatsächlich entstanden sind.“ Das entspricht der ersten Erregung Mitte März, tragfähig ist es nicht.

„Neue Normalität“

„Die Zukunft bleibt offen, auch wenn wir sie kennen“, schreibt Horx. Re-Gnose nennt er das Vorgehen, das der „Erforschung“ eines „bislang eher unbekannten Kontinents: unserer inneren Zukunft“ dient. Als Rüstzeug für den Trip dienen Bestandsaufnahmen aus dem „Echoraum der Covid-Krise“ – mental, ökonomisch, politisch oder sozial gesehen.

Dass jede „Tiefenkrise“ eine Story, ein Narrativ, einen Code hinterlasse, schreibt er mehrfach. Und beschwört mehr als einmal eine neue Normalität ohne die alte Überhitzung. Die Stichworte lauten Müll, Kreuzfahrten, Streitkultur, Kaufverhalten, kurz: Verantwortung.

Zukunft entstehe „in der Frage, wie wir – als Kultur, Zivilisation, aber auch als Menschen, als Individuen – auf Krisen reagieren“. Eine Antwort darauf wäre interessant.

Matthias Horx: Die Zukunft nach Corona. Econ Verlag; 144 Seiten, 15 Euro

Von Janina Fleischer