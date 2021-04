Leipzig

Martin Walser macht es sich nicht leicht. 94 Lenze zählt er jetzt, und wie die Winter länger werden, werden seine Worte knapper. „Sprachlaub oder: Wahr ist, was schön ist“ heißt das jüngste Buch des Schriftstellers; Tochter Alissa Walser, Malerin und Schriftstellerin, hat es mit Aquarellen gestaltet, deren Linien sich im Streben verschlingen.

Augenblickstexte und Augenblickspoesie heißen die Miniaturen, die in wenigen Zeilen Raum greifen, den Moment zum Anlass nehmen für Grundsätzliches. Sie ergeben ein Buch der Vergewisserungen, in dem die ersten Assoziationen das Walser-Universum skizzieren, wenn Bäume allwissend schweigen, ein Narr ist, wer’s jetzt noch eilig hat: „Weltmeister will ich sein/ durch nichts/ als Einbildungskraft.“

„Du brauchst keine Vergangenheit“

Eilig hat es Martin Walser kaum. „Existenz pur“ schwebt ihm vor. Was ihm fehlt, „hat keinen Namen“. Den Wörtern kündigt er, denn „wahr ist nur, was schön ist“. Da ruft die Amsel ihm zu, was er wissen will: „Du brauchst keine Vergangenheit, sagt sie,/ Zukunft genügt“.

Weniger als ein Naturlyriker spricht hier der geprüfte Zweifler. Er ist keiner, der die Bäume umarmt, aber auch keiner, der Blätter zählt. Seine Initialen markieren längst den Stamm, eingeritzt von Freunden wie von Feinden. Walser hat Ruhm erfahren und Kontroversen durchlitten. Am Anfang stand 1955 der Erzählungsband „Ein Flugzeug über dem Haus“. Gleich erhielt er den Preis der „Gruppe 47“. 1957 folgte „Ehen in Philippsburg“ und der Hermann-Hesse-Preis. Später „Jenseits der Liebe“, „Ein fliehendes Pferd“, „Ein springender Brunnen“, „Angstblüte“, „Mein Jenseits“ ... Schließlich ist er übergegangen zu Geständnissen und Bekenntnissen, nun reihen sich die Bilanzen: „Spätdienst“ (2018), „Statt etwas oder Der letzte Rank“ und „Ewig aktuell. Aus gegebenem Anlass“ (2017).

Verteidigung der Sprache

Er hat sich erklären müssen nach der Paulskirchenrede 1998 und nach dem Roman „Tod eines Kritikers“ 2002. In seinem neuen Buch verteidigt er nie sich, er verteidigt die Sprache. „Abends, wenn es hell wird/ und auf den Zähnen Vorsicht wächst,/ sind wir am Zug/ mit Sprachen voll/ Lauten des Schweigens.“ Das Aufziehen der Nacht spielt seine Rolle beim Empfinden der Zeit. „Ich würde selbst auf dem Sterbebett eher erröten als erblassen“, schreibt Walser, und man soll ihn ja anschauen, dem man etwas nachsehen will.

Seinen Weg des Abschiednehmens, auf dem „Seelenschutt den Fluchtweg“ pflastert, legt der Autor mit Zerrissenheit aus. Zweck und Notwendigkeit reißen den Stunden Wunden, Verlass scheint auf die Natur mit Wind und Bäumen, die nicht beschönigt, die nicht verbirgt, was feindlich ist und offensichtlich.

Vorgetäuschte Harmlosigkeit

So fällt Walsers „Sprachlaub“ manchmal „blind“ im „Vergessenswind“. Ihn treibt um, wie Bewunderung zu Verachtung faulen kann, Vorsatz zu Verderben. Es schmerzt ihn der Tod Rolf Hochhuths, der vor einem Jahr mit 89 Jahren starb.

Er geht der Lüge im Trostschwur „später“ nach, entlang an Erwartung und Irrtum, und täuscht dabei Harmlosigkeit vor. Doch bis der Baum sein Astwerk putzt, vergehen Jahreszeiten. Und auch aus dem Wort Vergehen blinzelt schon wieder der Tod. So leicht kommt bei Martin Walser niemanden davon.

Martin Walser, Alissa Walser (Aquarelle): Sprachlaub oder: Wahr ist, was schön ist. Rowohlt Buchverlag; 144 Seiten, 28 Euro

Von Janina Fleischer